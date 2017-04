7 millones de un solo golpe

Reportajes / Artículos

Sesenta millones como mínimo. Cien millones seguramente. La “organización criminal” liderada por el político y expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González causó un agujero enorme de dinero público aún por cuantificar. En cuanto a comisiones y sobornos que cobraron, la mayor descubierta hasta ahora tiene que ver con una operación del Canal de Isabel II (la empresa del agua de Madrid, de la que González fue presidente) en Brasil. Allí, el Canal compró, a través de empresas intermedias, una empresa llamada Emissão. El precio pagado fue de 21,4 millones de euros, las pérdidas finales (en un mes valía ya la mitad de lo que supuestamente se pagó), fueron de casi 40 millones de euros.

Las investigaciones de la UCO de la Guardia Civil apuntan a que la compra fue ficticia. El fundador y presidente de la empresa brasileña, Sebastião Cristovam, está detenido en su país y España ha pedido su extradición. Los investigadores han encontrado en una sucursal suiza del Royal Bank of Canada una cuenta corriente (gestionada por Cristovam) que llegó a tener 25 millones de euros. El saldo actual, según ha podido saber interviú, es de 18 millones. Es decir, siete millones de euros se han evaporado. La tesis de los investigadores es que ese dinero ha servido para pagar las comisiones a los políticos y empresarios corruptos, incluido González, que hicieron posible semejante pelotazo en Brasil.

DOBLE CHIVATAZO

González recibió, meses antes de ser detenido, un doble chivatazo de que le estaban investigando y eso podría explicar los movimientos de dinero y la fuga de esos siete millones de euros. La Guardia Civil investiga su destino final. El diario El Mundo reveló que González vendió, en plena investigación, una participación en una empresa dueña de terrenos en Marbella. Su polémico ático en Estepona (Málaga), alquilado y luego comprado en un paraíso fiscal del estado norteamericano de Delaware, puede ser embargado por el juez Velasco en los próximos días.

Fuentes del caso confirmaron a esta revista que, también en plena investigación, Ignacio González, llegó a invertir tres millones de euros en diferentes proyectos sin necesitar ningún tipo de ayuda ni préstamo bancario. Informes incluidos en el caso señalan que el origen de esos tres millones de euros se desconoce y dudan de la versión de que se trataría de préstamos de familiares de González. Un hermano del político, un cuñado suyo y hasta su anciano padre, Pablo González, han sido ya declarados investigados (imputados) por el juez. Su padre, debido a su edad –tiene 90 años–, no fue detenido, y permaneció en arresto domiciliario mientras su hijo era detenido y se registraban casas y despachos. “González gasta dinero que no gana”, confirman fuentes del caso.

Brasil no fue el único pelotazo de la trama que lideraba el que fuera número dos y sucesor de Esperanza Aguirre. El juez Velasco investiga también una compra ruinosa de otra sociedad en Colombia (donde González fue grabado por detectives privados hace nueve años con bolsas de plástico y acompañado de otro de los detenidos ahora, Edmundo Rodríguez Sobrino).

EL CAMPO DE GOLF

En la ciudad de Madrid, la Guardia Civil ha descubierto indicios de corrupción y sobornos en dos operaciones. Un enorme campo de prácticas de golf levantado contra la opinión de los vecinos y contra la lógica en el barrio de Chamberí sirvió como mínimo para que una empresa vinculada al hermano de González, Pablo, también detenido, cobrara casi tres millones de euros. La Guardia Civil investiga si el dinero llegó a otros miembros de la trama y si incluso sirvió para financiar ilegalmente al PP de Madrid. La justicia ha ordenado finalmente derribar ese campo, levantado en las viejas instalaciones del Canal de Isabel II y cuyas obras costaron al erario público unos 40 millones de euros más.

Y el juez cree que otra comisión millonaria (1,4 millones) la pagó la empresa OHL a través de su consejero Javier López Madrid a cambio del sorprendente proyecto de una línea de tranvía entre Móstoles y Navalcarnero. Las obras finalmente se paralizaron en 2010 y el Gobierno madrileño multó a la empresa con 34 millones de euros, decisión pendiente de la justicia. El dinero, eso sí, se pagó a través de otra cuenta corriente abierta en Suiza a nombre de un empresario de joyería. Esta vez parte del dinero pudo acabar en la que sería la caja C del PP de Madrid.