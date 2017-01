A la ruina por un máster

Reportajes / Artículos

“He pagado mientras he podido”. El banco reclama a Alba casi 4.000 euros. En 2010 pidió un Préstamo Renta Universidad, promocionado por el Ministerio de Educación, para hacer un máster y tener más opciones de hallar trabajo. Hubo cuatro convocatorias desde 2007, pero las condiciones iniciales “se endurecieron sin que el Ministerio ni los bancos informaran siempre bien”, denuncian los afectados, que creen que hay miles de estudiantes atrapados en estos créditos. | Sigue leyendo.

El pasado 23 de diciembre, en vez de un christmas propio de las fechas, Alba Picazo, parada de 31 años, recibió una nueva misiva del Banco Santander: “Nos ponemos en contacto con usted en relación con la deuda que, salvo error u omisión, mantiene con esta entidad por importe nominal de 3.927,20 euros”. La advertencia no terminaba ahí: “En el caso de no producirse el pago en los próximos 30 días (…) le informamos de que los datos relativos al impago podrán ser comunicados a ficheros automatizados relativos a los servicios de Control de Morosidad (Fichero Asnef-Equifax y Fichero Experian), donde permanecerán accesibles por un máximo de SEIS AÑOS”.

Alba, licenciada en Historia del Arte, empezó el máster Patrimonio Cultural: Identificación, análisis y gestión en el año 2010. La crisis cercaba a los jóvenes que acababan de salir de la Universidad y decidió seguir formándose para mejorar sus opciones de encontrar trabajo.

Pudo acceder al máster gracias al denominado Préstamo Renta Universidad, que empezó a recibir en junio de 2011. La joven supo de él por varias personas que lo habían solicitado en la primera convocatoria, la del curso 2007/2008, con unas condiciones muy buenas: sin intereses, sin comisiones y una carencia de dos años. El préstamo se empezaría a pagar cuando se superase una renta anual de 22.000 euros y la deuda se extinguiría si, en 15 años, no se llegaba a ese umbral.

El Ministerio de Educación y Ciencia –que entonces dirigía Ángel Gabilondo–, a través de un convenio con el Instituto de Crédito Oficial (ICO), trabajaba con las entidades financieras para comercializar los préstamos a través de las oficinas. La publicidad que se hacía del préstamo era clara: “Si deseas estudiar, no dejes de hacerlo por motivos económicos. Si eres titulado y vas a estudiar un máster universitario, puedes financiar los estudios y tus gastos personales sin riesgo para ti”.

PEORES CONDICIONES

Sin embargo, las condiciones se fueron endureciendo en las siguientes convocatorias: 2008/2009, 2009/2010 y 2010/2011 hasta que en 2012, el propio ministerio –ya bajo mandato del popular Ignacio Wert– dejó sin efecto la orden alegando que “el progresivo deterioro de las condiciones de los préstamos universitarios ofrecidos por el ministerio han producido una bajada constante y continua de peticionarios de este sistema de ayudas”. Además, el organismo público reconocía los problemas que podrían derivarse de los créditos: “Los préstamos de esta línea tenían una doble característica que los hacía difícilmente asumibles por los estudiantes: menos tiempo de amortización que en convocatorias anteriores y un elevado interés fijo para toda la vida del préstamo”, decía la orden ministerial que derogó el programa en marzo de 2012.

“No tengo trabajo, pero si lo consigo y me pagan 700 euros, ¿cómo voy a pagar la cuota de 300? Yo he pagado mientras he podido”. Alba ha tenido que volver a casa de su madre, también sin empleo, en La Vila Joiosa (Alicante). El único dinero que entra en casa es el finiquito de su madre: “Hemos pedido ayudas al Ayuntamiento y a la Generalitat, pero de momento, nada”, explica la joven, que ha pagado casi la mitad de los 14.000 euros del préstamo. | Sigue leyendo.