Adara, la ‘star’ sin estar

No fui a la cena porque la gente que iba es…". Adara se detiene a pensar detenidamente la palabra perfecta para explicar su ausencia en la reunión anual de grandes hermanos: "…La gente que fue es basura" ¡Bomba! "No todos, pero algunos no hay por dónde cogerlos, como Iván Madrazo (ganador de GH 10) o Miguel Vilas". Este último fue concursante de su misma edición y mantiene con Adara una guerra pública. Él ha llegado a colgar un video en el que orina sobre su portada. Jueves, 26 de octubre, 21.30 horas. Cincuenta grandes hermanos de todas las ediciones se reúnen para la fiesta que organizan desde hace seis años. Y la ausente es protagonista. El lunes anterior, Adara sorprendía con un desnudo en interviú que ha dado mucho que hablar. "Las fotos son espectaculares pero la veo en la portada y me da lástima", confiesa Pol, el ex de la madrileña, al que llamó inmaduro y acusó de ser el culpable de su ruptura. "No estoy de acuerdo. Ahora voy a hacer yo un interviú con mi cuerpo genéticamente perfecto y mi baguette de 25 centímetros. Si estuviéramos juntos no podría hacerlo porque ella me lo prohibiría", contesta poco conciliador. "Importa más lo que tengas dentro que lo que te mida", responde ahora ella. "Estoy muy feliz porque el reportaje ha gustado a todo el mundo, las fotos son superfinas y me han dicho que han llorado leyendo la entrevista, me han entendido. Hacer este reportaje ha sido una experiencia increíble que recomiendo a todas las que puedan hacerlo", dice. En solo una semana, Adara lucha ya por el podio de las portadas más vendidas del año en interviu.es. Un éxito. Muchos grandes hermanos confesaron haber visto su reportaje completo antes de la cena y la inmensa mayoría lo aplaudió. Y eso que entre todos ellos hay rencillas. Antes de comenzar con el menú fue divertido ver cómo si iban cambiando de mesa en mesa para no coincidir con alguno con el que no se hablan. "La gente no lo sabe pero tenemos tres grupos de WhatsApp y hablamos a diario. Un día dije, ¿por qué no juntarnos una vez al año?", dice Pepa Beltrán, de GH 12, la organizadora. "He invitado a todos menos a tres que están vetados: Desirée, que se ha pasado al porno; Aritz, de GH 15; y otro que no puedo decir".Huevos rotos con chanquetes; embutidos y tempura para compartir y taquitos de buey, canelones de rabo de toro o merluza como platos principales. Suflé y sorbete. Todo parecía una boda: la comida, el vino, la disposición de las mesas, los vestidos de algunas… La sorpresa llega a la hora de la cuenta: nadie paga nada. No es un simpa, es que todo corre a cuenta de la discoteca La Posada de las Ánimas, famosa por ser donde se cuecen los cotilleos más jugosos de la tele. "Soy espléndido pero sobretodo agradecido. La Posada es, en parte, gracias a ellos. Por eso lo organizo los jueves, para que los de esta edición vengan después de la gala", dice Iván Sanz, copropietario de la sala. Los grandes hermanos son un reclamo: 600 personas haciéndose fotos con sus adorados televisivos.