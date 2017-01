Anna Simon: “Mariano Rajoy me sigue en Twitter; pero yo a él, no”

Reportajes / Artículos

¿Cómo inició su carrera en televisión?

De reportera, pero no lo echo nada de menos. En plató se está muy bien, y ser reportero significa madrugar, trasnochar, pasar frío y calor, querer conseguir declaraciones de gente que para nada está predispuesta a hablarte. Yo creo que el de reportero es un trabajo muy duro.

¿Recuerda algún tropiezo como periodista primeriza?

(Resopla). Seguro que los he tenido. Siempre que me preguntan por meteduras de pata me viene a la mente Flo [Florentino Fernández]. Es especialista en meterse en jardines, querer salir y liarse todavía más. En el programa Tonterías las justas, hacíamos un sorteo de un viaje. Para ganarlo tenías que escribir una carta con tus datos. Teníamos un saco lleno de cartas, Flo sacó una y coincidió que el ganador estaba en la cárcel. Flo le dijo: “Bueno, pues te ha tocado un viaje, te mandamos un bocadillo con una lima”. Dani Martínez y yo no sabíamos dónde meternos. El preso diciendo que le hacía mucha ilusión. No terminamos de entender cómo se creía que le iba a tocar el viaje si estaba preso.

Se ha atrevido con la interpretación. ¿Cree que su show es una buena escuela de actores?

La tele te ayuda a quitarte la vergüenza y muchas inseguridades, pero creo que no tiene nada que ver con ser actriz. Son cosas muy diferentes. Tengo mucho respeto por el trabajo de los actores, me parece complicadísimo. La tele puede ayudarte a coger tablas, pero necesitas también una formación.

¿Cambiaría la televisión por el cine?

Cambiarlo no, compaginarlo sí. Me lo paso teta cada tarde en Zapeando, pero sería guay poder hacer alguna película o una serie, aunque pienso que aún estoy muy verde.

¿Con quién del mundo cinematográfico le gustaría trabajar?

Uff, es que he empezado muy bien. Mi primera participación en una película fue con Santiago Segura (Torrente 5) y mi novio era Alec Baldwin. Trabajar con Santiago fue superguay, conocí otra faceta de él distinta a la del tío cachondo que solo decía burradas. Ejerciendo de director se toma las cosas muy en serio, es muy profesional.

Muy pocos programas de sobremesa sobreviven a la competencia de Sálvame… Zapeando es de los pocos que han sabido combatirlo. ¿Cuál es el truco?

Si lo supiera, sería rica. Zapeando empezó muy mal, todo el mundo pensaba que no iba a durar. Nos dieron una oportunidad, se hicieron una serie de cambios y se ha demostrado que ha valido la pena. Pero no tengo ni idea del secreto para conseguir esa conexión con la audiencia.

¿Qué le diría a un fiel de Sálvame para que un día cambie el canal de televisión y se atreva con Zapeando?

Si a una persona le gusta Sálvame, yo no soy nadie para decirle que deje de verlo y nos vea a nosotros. Entiendo que guste el contenido de Sálvame y los documentales de La 2. Es bueno que haya diversidad para que el espectador pueda elegir. Las audiencias de Sálvame demuestran que su contenido interesa a una gran mayoría de gente. Además, Jorge Javier es un muy buen presentador. Es brutal. Un tío rápido.

En una entrevista Cristina Pedroche señaló que usted era de las pocas amigas que tenía en televisión. ¿Comparte la misma opinión?

Sí, al cien por cien. Cristina es fantástica, trabajar con ella es facilísimo, se hace querer, es generosa y un amor.

¿Es difícil forjar una verdadera amistad en este negocio?

Hay una cosa que me da muchísima rabia: siempre se dice que hay rivalidad entre chicas, pero nunca entre chicos. Me cansa muchísimo esto. Cuando hay más de una chica en un programa, alguien tiene que decir: “Estas dos no se hablan, estas dos no se soportan”. ¿Por qué no se dice lo mismo de los hombres? No solo nos soportamos, además nos queremos. Somos compañeras de trabajo y amigas.

La polémica de su cambio físico ha estado volcada en las redes sociales, con duros comentarios sobre su delgadez haciendo alusiones a enfermedades como la anorexia…

Siempre te van a criticar por algo si estás expuesta al público. Te van a llamar gorda, delgada, mal teñida…, te van a llamar lo que sea. La cuestión es criticar. He recibido muchos comentarios negativos relacionados con mi peso, la mayoría de mujeres. No lo entiendo. Fue una decisión de hacer un cambio en la alimentación para estar más sana, no para estar más delgada. Es curioso que cuando más te cuidas, es cuando te llaman enferma. He aprendido a que me resbale todo, a que me importe solo la opinión de la gente que realmente me conoce.

¿Las redes sociales desempeñan un papel de arma contra los famosos o los benefician?

Siempre va a haber haters [odiadores] que se dedican a levantarse por la mañana y a insultar a gente porque sí, pero luego también están los mensajes que te llegan al corazón, niños que están en el hospital que te dicen que cuando te ven por la tele, se les olvida todo. Eso borra todos los comentarios malos.

¿Se ha planteado alguna vez cerrar algún perfil social por acoso?

Nunca. Si das importancia a comentarios de gente que no te conoce de nada, puede llegar un momento en el que te amarguen la vida.