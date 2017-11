‘Arde mi cora’, lo nuevo de la bruja China Patino

Reportajes / Artículos

A China Patino no hay quien la etiquete. Y a mucha honra. La cantante de Cycle, poeta, transgresora y dos veces portada de interviú, se convierte ahora en una suerte de hechicera del amor. Para rodar el último videoclip de su proyecto en solitario, el que acompaña al tema ‘Arde mi cora’, Silvia María Patino se marchó a una iglesia abandonada a las afueras de Madrid. Allí, acompañada de su gata –“se perdió un buen rato y casi me da algo”–, llevó a cabo el ritual de purificación contra el desamor. “Esta canción simboliza la gran decepción que supone darse cuenta de que has amado a alguien que no te amaba”, explica a interviú. Durante la grabación hizo fuego con gasolina, le mordió una hormiga gigante en la axila pero todo se llenó de amor y magia. “Devuélveme mi amor para matarlo”, repite en su ritual. Que lo disfrutéis.

