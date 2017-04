Asuntos de familia, cuestión de morbo

Reportajes / Artículos

¿Qué tienen en común el urbanista Arturo Soria, el cardenal Rouco Varela, el fascista Benito Mussolini, el expresidentes José María Aznar, el actual presidente Mariano Rajoy, el actor Fernando Fernán Gómez, la condesa de Romanones, Los Chunguitos o El Fary? Pues está claro. Su apellido ha sido portada de interviú porque alguna de sus familiares más bellas y atrevidas decidieron un día dar el paso y convertirse en icono erótico. Ha habido sobrinas, hijas, primas, nietas y hasta bisnietas de personajes relevantes de la actualidad española e internacional.

1977 Helena Fernán-Gómez

La hija del actor, director y dramaturgo Fernando Fernán-Gómez y de la cantante María Dolores Pradera fue de las primeras primogénitas de personalidades famosas en aparecer en la portada de interviú. Ella, también actriz, participó en películas como Arrebato, de Iván Zulueta, o El viaje a ninguna parte, dirigida por su padre, fallecido en noviembre de 2007.

1993 Alessandra Mussolini

La aparición de Alessandra, nieta del Duce, en la portada de interviú provocó un auténtico revuelo aquí y en la otra orilla del Mediterráneo. La rubia apellidada Mussolini se había presentado poco antes como candidata a la alcaldía de Napolés por un partido neofascista. “Haremos la revolución sin regresar al fascismo”, había declarado Alessandra, que no solo era nieto de Benito, era sobrina de Sofía Loren. De este linaje le viene su belleza y encanto.

2008 Magdalena Rouco

Su tío es el cardenal Antonio María Rouco Varela, ex presidente de la Conferencia Episcopal y ex arzobispo de Madrid. Ella se llama Magdalena y siempre había admirado a su tío. Pero un día, empezó a ser ignorada. “Me desnudo para desnudar la hipocresía de mi tío”, aseguró en interviú. La semana pasado conocimos que la sobrina de Rouco fue desahuciada de su casa en Canarias.

2009 Adela Cantero

La hija del Fary no estaba muy contenta con su padre cuando hizo la sesión para interviú: “Lo único que le pedí a mi padre, trabajo cuando me estaba separando de mi primer marido, no me lo dio”. Adela se había metido a actriz, se había estrenado ‘Sexo en Chueca’ y soñaba conque la llamase Santiago Segura.

2011 Naike Rivelli

La hija de la actriz italiana Ornella Muti aprovechó el lanzamiento de su primer disco para declarar en interviú su orgullo bisexual. Las fotos no dejaban dudas y sus palabras, tampoco: ”La bisexualidad es la sexualidad perfecta”. Naike, de 36 años, seguía así los pasos de su madre, mito erótico de los 80.

2012 Maria Soria

La bisnieta de Arturo Soria, uno de los urbanistas más renombrados de Madrid se subió a un rascacielos para mostrarle a toda España su espectacular físico y para decirle al mundo que “cueste lo que cueste, voy a hacer justicia por mi bisabuelo”. María reclamaba 18 millones de euros por la expropiación de terrenos.

2013 Aran Aznar

Es la sobrina díscola de José María Aznar, la indomable que se iba de fiesta mientras sus primos se labraban un porvenir ‘como Dios manda’. Aránzazu Aznar –Aran para su familia y sus amigos– consiguió todo lo que es por su cuenta, sin contar con la familia. Aran sabía perfectamente que este desnudo “no va a hacer mucha gracia” al ex presidente. En la entrevista, desvelaba la vida cotidiana de los Aznar: “Mi tía Ana es la que lleva los pantalones en casa y mi tío es muy cachondo”.

2013 Ana Belén Balboa

“Mi familia me afea que limpie escaleras”. El titular era contundente pero así era la realidad de la prima hermana de Elvira Fernández Balboa, mujer del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Divorciada y con un hijo, Ana Belén se sentía totalmente abandonada por su familia. “Estoy harta de qué dirán”.

2015 Aroa y Encarna Salazar

Una es hija y otra sobrina de Los Chunguitos. Aroa y Encarna son gitanas y modernas, cantantes y defensoras de su pueblo. Aprovecharon su portada en interviú para pedir perdón por la actuación de Juan y José Salazar en el concurso GHVip. “Demasiado modernos son Los Chunguitos para su edad y no haber ido al colegiio”, aseguraron. Las imágenes del reportaje, un espectáculo para todos los sentidos.

2017 Carla Figueroa-Domecq

Ella es nieta de la condesa de Romanones, la elegante americana que fue espía de la CIA. Ella es sobrina de Bertín Osborne. Ella es libre. Por eso, hace pocas semanas sorprendió a cercanos y ajenos con una portada insólita. Carla, pintora y oveja negra de esta aristócrata familia, no atiende a convencionalismos: “La herencia de la condesa la tienen bien sujeta mis primitos”.