Huele a comida de tupper y microondas en las estancias del grupo de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, en la tercera planta de un viejo edificio municipal de la calle Mayor. A la hora de su cita con interviú, a las 14.30, Begoña Villacís aún apura un yogur a pequeñas cucharadas. Ocupa la mesa de recibir de su despacho un ejemplar de una revista cultural y otro de una publicación solidaria con la infancia. Al lado de la mesa, un sofá claro en el que se perciben unas manchas de zapatos en un cojín, recuerdo de alguna siesta del anterior inquilino socialista. Villacís llama a las manchas “los piececitos de Lissavetzky”. En los cristales de la ventana, pintados con tiza naranja, unos esquemas, restos de la última visita de un coach. En Ciudadanos tienen uno para el equipo, pero Villacís prefiere correr, porque correr “motiva mucho”.

Así vive la mujer emblema de Ciudadanos en la capital los días previos a un congreso del que, previsiblemente, saldrá reforzada como integrante del núcleo duro, y liberal, de Albert Rivera. Y eso, lo liberal, tiene disgustada al ala izquierda del partido.

Félix Ovejero ha escrito contra ciertos viajes ideológicos. Si se disgustan los padres fundadores, Ciudadanos tiene un problema. Va a declararse liberal borrando “socialdemócrata” del ideario. ¿Qué tiene de malo esa palabra?

Primero lo tendrán que votar los militantes, ¿eh? No es que me sienta incómoda con el término socialdemocracia, pero creo que define mejor nuestro ideario la palabra progresista. Y pienso que la palabra liberal no incomoda a nadie. Es reconocer al individuo y sus libertades, partiendo de la garantía de la igualdad de oportunidades. El término progresista está vinculado a la evolución de los derechos. El sufragio femenino, la ley del divorcio, el matrimonio homosexual… son progresistas. Que muchas veces estas leyes hayan sido defendidas por el Partido Socialista no las convierte en leyes socialdemócratas.

¿Conoce en Ciudadanos a más gente conservadora o a más socialdemócrata?

A conservadores conozco pocos. Quizá a más de los otros. En Ciudadanos hay gente que puede sentirse socialdemócrata o conservadora, lo cual no casa con nuestro ideario, pero no pasa nada, porque es un proyecto inclusivo. En política nada es blanco y negro. Nadie es netamente socialdemócrata, progresista, liberal o conservador. Algunos socialdemócratas son a la vez conservadores. El debate de los nombres me parece estéril. Usted habla del eje izquierda/derecha, y yo prefiero hablar de evolucionar o ser inmovilista. Ciertas etiquetas han sido desnaturalizadas por los partidos que las defienden: el PSOE con el pensionazo o sus reformas laborales; o el PP subiendo impuestos más que el PSOE.

La discusión en Ciudadanos, ¿no es la de una Barcelona fundacional, donde hay más gente de izquierda, con el Madrid al que se extendió el partido, con figuras como Luis Garicano?

Para nada. No hemos sido los de Madrid los que hemos propuesto esto. Y Garicano no está en el Consejo General, que sigue siendo el inicial, eminentemente catalán.

¿No hay dos sensibilidades en Ciudadanos?

Hay muchísimas, casi tantas como afiliados. No somos una troqueladora. Ciudadanos no es un partido al que te apuntas y has de comprar un pack ideológico, pensar esto sobre Colón, y aquello sobre la conquista de Granada. Aquí hay muchas sensibilidades, y mecanismos democráticos suficientes como para que afloren.

Bueno, no creo que a Albert Rivera las primarias que tiene delante le quiten el sueño.

Es cierto que no hay una oposición muy representativa contra Albert Rivera, pese a que él ha puesto todo de su parte para que surjan otras opciones: no se exigen avales, se ha laminado cualquier obstáculo. Si no surge gran oposición, no es culpa suya; es que Albert no está siendo cuestionado.

¿Y cómo va su relación con su compañera Carolina Punset, crítica con Rivera?

Me he llevado muy bien con ella siempre, de tomarme cafés y tal, pero es verdad que hace tiempo que no hablamos. Pero si me la encuentro otra vez, me podría tomar un café con ella perfectamente.

Ella acusa a Inés Arrimadas, líder catalana del partido, de tibieza con el nacionalismo

Eso es injusto y facilón. Que alguien me explique qué intervención de Inés en el Parlament ha sido tibia. ¿Qué voto de Ciudadanos demuestra esa tibieza? Quienes dicen eso no tienen pruebas.

¿Ciudadanos no está pescando en el caladero de votos que dejó Convergència?

Los votos no son de los partidos; son de las personas. Tras la gran patraña del nacionalismo y la corrupción, habrá gente que no se sienta representada por ese partido, ni por otros. Gente que habrá visto la ingente cantidad de dinero que atesora la familia Pujol, y habrá concluido que la independencia es una tapadera para cubrir toda la corrupción que ha habido. Habrá gente que está harta de eso, y vota a Ciudadanos.

Y a nivel nacional, ¿que caladero tiene más peces, el de los descontentos del PP o el de los del PSOE?

Pues según el CIS, están ahí, ahí. Había mucha gente de centro que no tenía una fuerza que les representase y votaban a un partido u otro tapándose la nariz. Yo misma he alternado mi voto, y lo último que voté antes de Ciudadanos fue UPyD.

¿Y por qué el bajón de Ciudadanos el 26-J?

En las elecciones de junio lo que pasó es que mucha gente temía a Podemos y el voto se polarizó, hubo mucho voto con la nariz tapada al PP para frenar a Podemos.

El programa de su candidatura para el congreso de Ciudadanos, ¿qué vacuna lleva contra el hiperliderazgo?

No tenemos un problema de hiperliderazgo. No hay que confundir tener un líder valorado y respetado con el hiperliderazgo. Albert se legitima porque escucha, y es generoso delegando. Se ha visto al proponer como portavoz a Inés Arrimadas. En otros partidos los líderes se rodean de gente que brille menos para brillar ellos más.

A usted la fichó Rivera cuando era abogada de Legálitas y colaboraba con Antena 3, ¿no?

Yo conocí a Albert en maquillaje, antes de coincidir en un programa de la tele, pero yo ya colaboraba con el partido en Madrid.

¿Por qué los líderes de Ciudadanos son tan guapos? ¿Hacen un casting en el partido?

En Ciudadanos no hacemos castings, hacemos primarias. Pero, ¿se ha fijado?, en otros partidos hay gente guapa también.

Entre las muchas veces que se descalifica a Ciudadanos y sus líderes desde escaños y redes sociales, Begoña Villacís es un imán para los comentarios machistas. Un concejal del PP del Madrid profundo dijo que estaba "fondona"; y desde la izquierda le echaron en cara su indumentaria: "Con tacones de aguja, ¿se patean bien los barrios?". Ella lo recuerda: "Eso fue un tuit de Ahora Madrid de Fuencarral".