‘¿Boicot?, ¿qué boicot?’

Aquí se han dicho muchas mentiras. Una cosa es lo que sale en la tele y otra la realidad. No es la tragedia que pintan políticos como Albiol. ¿Boicot? ¿de qué boicot hablan?”. Jordi hace un alto en la faena junto a Bru, su caballo bretón de diez años, con el que ara “a la vieja usanza, para que se oxigene bien el terreno”, cinco hectáreas de viñas de la bodega Raventós i Blanc, unos terrenos repletos de historia vinícola. Trabaja como autónomo, aunque ya hace tiempo que tiene de clientes exclusivos a esta histórica familia de elaboradores de cava, descendientes directos de los Raventós de la centenaria Can Codorníu, que en 1986 crearon esta bodega hoy dedicada a la elaboración de vino espumoso. “Buscamos competir en el sofisticado mercado estadounidense, sobre todo en Nueva York”, aseguran sus responsables. En 2012 se salieron de la Denominación de Origen Cava y apostaron por la exportación, a la que destinan casi el cincuenta por ciento de su producción anual. “Hay que esperar a que termine la campaña de Navidad para hablar de números, pero no creo que nos afecte. Desde luego, aquí no se palpa miedo de ningún tipo, ni por la independencia, ni por el artículo 155. No vemos el boicot del que hablan”, asegura Juan, responsable del almacén de Raventós. Lo corrobora Joan Amat, que fue alcalde de Sant Sadurní d’Anoia por la antigua CiU desde 1995 hasta 2011: “El auténtico caos se produjo hace once años, cuando Josep-Lluís Carod-Rovira propuso boicotear la candidatura olímpica de Madrid y hubo una respuesta tremenda contra la industria del cava. Luego también vino la crisis, y hubo que reaccionar”. Habla con conocimiento de causa, pues además de exalcalde también es directivo de Raventós. “Con la crisis, y la pujanza de otras industrias del cava en Aragón, Valencia y Extremadura, la mayoría de las empresas apostaron por el mercado exterior. Y ahí ya hablamos de otras guerras”, añade.

Marca blanca

Las “guerras” a las que se refiere Amat fueron, entre otras, haber destinado parte de la producción a marca blanca, “como hicieron las grandes compañías, pero ya se ha visto que no era nada rentable”. En el caso de Codorníu, influyó en que el pasado mayo plantearan un ERE que afectó a 71 trabajadores, pues al dejar de apostar por la marca blanca hubo un descenso del veinte por ciento de la producción. Ante el clima de incertidumbre política en Cataluña, el pasado 16 de octubre la compañía decidió trasladar su sede a Haro (La Rioja). Los responsables de Codorníu han declinado hacer declaraciones a esta revista sobre el alcance que haya podido tener el supuesto boicot contra sus productos. No obstante, hay quien sí apunta a otro posible boicot: “Me consta que se han anulado pedidos desde Cataluña una vez que se supo que había trasladado su sede a La Rioja”, afirma Jaume Rafols, un jubilado que comparte café junto a sus amigos Joan Amat y Marcel·lí Calaf en la plaza del Ayuntamiento. No muy lejos del centro se encuentran las Caves Blancher, “una empresa humilde comparada con las grandes, como Freixenet o Codorníu”, según asegura Ramón, uno de sus responsables. Sus vinos y cavas van destinados, principalmente, “a establecimientos gourmet y a la exportación”. Una buena parte de las cerca de 250.000 botellas anuales que producen se fueron “a Japón, China, Ucrania, Letonia y Nueva York”, asegura. “A nosotros es difícil que nos afecte el supuesto boicot. Hace ya años que, a raíz de la crisis, se perdió el cliente de cesta de Navidad, al igual que los regalos de empresa, y esos eran los que en todo caso podían hacernos daño”.Desde el Consejo Regulador del Cava aportan un dato: en 2016 hubo “un descenso del 0,8 por ciento en el mercado español”. Por lo que respecta a la comercialización, ese mismo año se destinó “un 65 por ciento de la producción al mercado de la UE y a países terceros”. Y se vendieron un total de 245,1 millones de botellas, lo que supone un repunte global de 100.000 botellas respecto a la mejor cifra alcanzada hasta entonces, “si bien el mercado lleva ya muchos años estancado”, apunta el exalcalde Amat. El factor decisivo en la guerra de cifras del cava viene dado por el auge de los espumosos baratos. En el mercado exterior, el prosecco italiano está haciendo mucho daño a las grandes empresas. Y en el interior, nadie en Sant Sadurní d’Anoia tiene buenas palabras para las bodegas Jaume Serra, ubicadas en Vilanova i la Geltrú (Barcelona), que compró el gigante murciano García Carrión en 1997. “Su cava se ha llegado a comercializar a 2’99 euros. Es muy difícil competir con estos precios, y menos en esta comarca, donde se vive mucho del viñedo y se apuesta más por la calidad”, apunta Marcel·lí Calaf. interviú ha intentado sin éxito recabar declaraciones al respecto de García Carrión. | Sigue leyendo.