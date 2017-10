Carlos Jiménez Villarejo: “Un estado independiente no puede salir de un referéndum farsa”

Reportajes / Artículos

Inició su vida adulta luchando contra el franquismo, la continuó en democracia oponiéndose a gobernantes que preferían esconder la basura bajo la alfombra y dejar la memoria en las cunetas, y ahora pelea contra los extremos totalitarios que detecta en el separatismo catalán. Se le vio, puño en alto, en el estrado de la manifestación constitucionalista del 8 de octubre. El ex fiscal jefe de la Audiencia de Barcelona y de la Fiscalía Anticorrupción denuncia tres falsedades en Cataluña: no hay presos políticos, no hay proceso democrático, sino golpe de Estado, y no se es de izquierdas si se es nacionalista.

Una mañana, hará un año, en un bus de Barcelona, Carlos Jiménez Villarejo tuvo que levantar los ojos del diario que estaba leyendo porque un hombre le abordaba. El viajero, entrado en años, le miró duramente y, cuando se aproximaba una parada, ante el silencio de los demás pasajeros, le espetó al bajar: “Márchese. Aquí no le queremos”.

Esta es una expresión descarnada del odio que cierto nacionalismo siente por figuras como este jurista de 82 años; o quizá la muestra de un supremacismo que no le perdona su oposición de intelectual y activista a las ensoñaciones independentistas menos democráticas, ni su origen malagueño, aunque Jiménez Villarejo, opositor al franquismo en la Barcelona de los 70, fiscal del caso Banca Catalana en los 80, sea ya más catalán que la font de Canaletes.

Él explica esta anécdota como fruto de “un clima de rechazo que han creado no tanto para los que no tenemos origen catalán como para los que no compartimos la ideología nacionalista. La exclusión se refleja en los medios públicos. Pero le cuento: en Cataluña hay hoy 19.000 escolares en barracones. Y en 2015, la Generalitat subvencionó a medios afines con 31 millones de euros. Piénselo, calcúlelo en pesetas (son 5.157.966.000). Todo eso para publicidad de su política excluyente y fascista. ¡Basta ya, por favor!”.

¿Entiende la declaración y las cartas de Puigdemont? O sea, ¿sabe usted si vive en una república o en una comunidad autónoma?

No entiendo que, habiendo tenido al Parlament reunido, allí no se acordara nada y luego hiciera una especie de teatro en una sala contigua con las fuerzas que le apoyan, firmando una declaración sui generis sin validez jurídica. Fue una jugada circense. Y encima hablan de negociar con el Estado tras culparlo de mil males. Le atribuyen discriminación de la lengua catalana, que no existe; y un estado de excepción que es totalmente falso; y miles de detenidos y perseguidos, otra gran mentira.

Esa quizá tiene que ver con la banalización que se hace del franquismo y los presos políticos…

Se banaliza el término franquismo, y también se banaliza el concepto preso político, como hace Pablo Iglesias. O es un ignorante –y no creo que lo sea– o tiene mala fe, porque no hay presos políticos hoy en España. En 1976, ya muerto Franco, llegó a haber más de 1.000 detenciones por el ejercicio de derechos fundamentales; esos sí eran presos políticos. Comparar la actual situación con los miles de condenados y fusilados del franquismo es de una mala fe ostentosa, inadmisible en políticos que se dicen de izquierdas, como Joan Tardá, pues saben perfectamente que no es verdad. En Cataluña, el 20 de septiembre hubo unas detenciones, durante unas horas, de algunos cargos públicos que habían abusado del poder que tienen… Los presos políticos no suelen ir en coches oficiales.

¿Qué le parece el procesamiento de Jordi Cuixart y Jordi Sánchez por sedición?

A mí me resulta difícil pensar que los delitos de sedición puedan ser perseguidos por el mero hecho de la presencia tumultuaria o incluso violenta de las masas en la calle. Tengo serias dudas de que eso sea sedición. El tipo de la sedición se incluyó en el Código Penal pensando más bien en la insurrección armada.

¿La Justicia no tiene una herramienta clara para actuar ante lo que vemos en Cataluña?

El Derecho Penal debe aplicarse con absoluto rigor y proporcionalidad. No debe aplicarse de una forma extensiva, es decir, ante cualquier manifestación de discrepancia con el poder, aunque incluso resulte tumultuaria. Debe haber elementos de violencia o coacción contra las instituciones o los cargos públicos. Si no los hay, se hace una interpretación extensiva del Código Penal, que no comparto.

¿Cree que se debió aplicar antes el 155?

Es inaceptable pretender, a partir de un referéndum farsa, sin fiabilidad, construir un estado independiente. Eso es un golpe de Estado. Si el Estado ha de intervenir, pues que intervenga, ¿qué le vamos a hacer? Que intervenga de forma moderada, prudente, para evitar mayores confrontaciones, pero no se puede seguir manipulando a los catalanes con leyes antidemocráticas e injustas y referendos falsos.

Cataluña podría convertirse en el Úlster.

Lo dudo. Tienen unas minorías muy movilizadas, sobre todo la CUP, con manuales sobre cómo crear en la calle un clima de inquietud, de desafío y desobediencia al Estado. Pero creo que el paso siguiente, la violencia, no se produciría. Aquí hay una mayoría fuerte de catalanes y catalanas que se sienten parte de España, como se vio en la manifestación del 8 de octubre. La salida más razonable sería que los dirigentes independentistas derogaran sus leyes del referéndum y de transitoriedad jurídica, que contienen afirmaciones peligrosas, y convocaran elecciones, para que se vea limpiamente qué dice la sociedad catalana.

¿Le preocupa la reacción del nacionalismo español de extrema derecha, que se ha visto en algunos brotes en Valencia y Barcelona?

Sé que los ha habido, pero son brotes muy minoritarios, y controlables por las fuerzas de seguridad. En cuanto al nacionalismo español, desde luego yo no lo he visto en Barcelona. Estuve en la manifestación del día 8, y lo que vi allí fue gente sencilla, gente trabajadora, inquieta por lo que está pasando, y que ondeaban banderas españolas y senyeras indistintamente. Yo allí no vi posiciones extremistas. La gente de Cataluña, en su inmensísima mayoría, somos personas razonables que solo quieren vivir en paz. Causa hartazgo este procés al margen del Derecho y la ley democrática. Lo decía el otro día el diario francés Libération: el separatismo catalán es “nacionalismo obtuso, racista y excluyente”, y muestra síntomas muy preocupantes. Mire esto (y señala en un diario una foto de los niños del instituto El Palau de Sant Andreu de la Barca solidarizándose con sus compañeros hijos de guardias civiles). Me recuerda a la dictadura. Humillar a un menor en un colegio, ante sus compañeros, por quién sea su padre, es un abuso tan grande del poder que tiene un profesor...

¿Por qué esta sociedad no reaccionó antes contra los tics totalitarios?

Siguen pesando los 40 años de dictadura. De ahí la falta de reflejos democráticos. Durante años a la juventud le han faltado referencias éticas. Y en 40 años de democracia, en Cataluña ha habido un ambiente de complacencia, incluso fervor, hacia Jordi Pujol. Ese fervor le permite, cuando la quiebra fraudulenta de Banca Catalana, salir al balcón a hablar de ética. Y eso perdura. Hoy hay pujolismo incluso en la CUP.

¿En la CUP?

Que nadie se confunda: la CUP es un movimiento nacionalista. Se dicen anticapitalistas, pero apoyan a Convergència, hoy PDeCat, partido de los más corruptos de España, fundado por Jordi Pujol, que se ha revelado como defraudador habitual y reconocido. Estos jóvenes de la CUP parecen no entender que venimos de lejos. ¿Creen que el mundo nació en 2013, cuando en enero proclaman que Cataluña es un sujeto político soberano porque “España-nos-roba”? Han mirado para otro lado durante el juicio del caso Palau, o el de Pretoria, y también cuando se juzgó a Artur Mas y las conselleras Ortega y Rigau. En ese juicio, el fiscal tuvo un gesto bonito al recordarle a Mas: “Señor, este juicio es también democracia”. Y lo serán los juicios que van a venir, contra Carme Forcadell, la mesa del Parlament y el Govern actual.

Cuando usted ejercía, políticos y empresarios ya decían que Cataluña era un lodazal. ¿Sabían y contemporizaban?

Si Jordi Pujol defrauda a Hacienda 23 años seguidos, me niego a admitir que nadie supiera nada, ni en Barcelona, ni en Madrid. ¿Por qué nos prohibió un fiscal general, en la etapa del PSOE, ejercer acciones penales en un tema importante? ¿Sabe cuál? La CARIC, Comisión de Ayuda a la Reconversión Industrial de Cataluña, que facilitaba fondos públicos a empresas en crisis, y que desvió fondos a empresas de consellers. Un fiscal extraordinario que estuvo luego conmigo en Anticorrupción, Carlos Castresana, formuló una querella seria, rigurosa. Y el fiscal general la prohibió.

Estoy ante el fiscal del caso Banca Catalana. La tarde de marzo de 1990 en que el caso fue derribado por la Audiencia de Barcelona, para alivio del gobierno de Felipe González, ¿se llevaba usted el primer palo de su carrera?

Yo aquel día había ido a Gijón, a una conferencia, con mi compañero José María Mena, el otro fiscal de la causa. Ya llevaba en la carrera desde 1962. En la dictadura ya habíamos soportado palos Mena y yo. En la democracia lo que sufrimos fue decepción, con la izquierda y con la derecha, porque lo que hizo Aznar con la Fiscalía Anticorrupción... Los gobiernos no han respetado una mínima autonomía del Ministerio Fiscal. He estado instalado en la decepción hasta el final, que fui destituido por el gobierno de Aznar.

Una bandera de la República adorna un rincón de su salón, y una cinta tricolor cuelga del tirador de la persiana. Jiménez Villarejo ya tenía mucha política a la espalda cuando, en mayo de 2014, fue elegido eurodiputado en la lista de Podemos y cuando, en 2016, rompió con el partido. En un estante, guarda entre los libros unos cuadernillos amarilleados por los años. Juristas antifranquistas los escribieron en secreto en los 60 y 70. “Se imprimían en Montserrat. Un compañero y yo íbamos a recogerlos con el coche”, relata.

Parece que la fuga de empresas de Cataluña desactiva más el procés que la acción policial…

Cuando la economía dominante, La Caixa, Gas Natural, el Sabadell… han dicho "aquí estoy yo" desplazando sedes fuera de Cataluña, ha habido una convulsión. Al final ¿el capital decide el futuro de Cataluña antes que los ciudadanos? ¿Por qué no se respeta al Tribunal Constitucional antes que a los consejos de administración? Cuando ha pasado esto, Convergència conecta con ese origen burgués de todo nacionalismo y se alarma, y sale Mas diciendo que quizá la independencia es precipitada.