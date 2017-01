Casasimarro sigue sangrando

Reportajes / Artículos

Ángel Rodríguez Leal nació en Casasimarro (Cuenca) y murió asesinado en el despacho de abogados de Atocha. Algunos vecinos de su pueblo natal quieren instalar una placa en el parque que honra su memoria, pero el alcalde y el PP se niegan. Otros recuerdan que el abuelo y el tío-abuelo del regidor fueron asesinados por republicanos en septiembre de 1936, hace 80 años, pero las heridas no han cerrado.

Ángel Ródriguez Leal fue asesinado a las 22.45 horas del 24 de enero de 1977 en el bufete de la calle Atocha, 55. Tenía 26 años y debía haberse marchado a casa a las ocho de aquella tarde, pero se quedó trabajando porque se había comprometido con Ignacio Montejo, uno de los abogados del despacho, a acompañarle luego hasta el metro.

Mariano Sánchez Covisa, líder del grupo parapolicial ultraderechista Guerrilleros de Cristo Rey y veterano de la División Azul, vivía frente al bufete y había amenazado a Montejo. Ante la preocupación del letrado, Ángel, que trabajaba de administrativo, le esperaba cada noche hasta que terminaba su trabajo y le acompañaba hasta la estación de metro de la madrileña Puerta del Sol. “A Ángel lo mataron por solidario, porque era muy responsable y protector con todos”, asegura su hermano, José Luis Rodríguez Leal.

Con motivo del 40 aniversario del atentado, algunos vecinos de Casasimarro (Cuenca), el pueblo de Ángel y de José Luis, y el concejal de Ahora Casasimarro (vinculado a Podemos) solicitaron poner una placa en el parque que lleva el nombre del joven asesinado. Pero el actual alcalde, el popular Juan Sahuquillo, no lo ha permitido.

Sahuquillo, que cuenta con mayoría absoluta en Casasimarro, se justifica: “Este ayuntamiento no tiene ganas de polémicas y no quiere herir sensibilidades de ninguna tendencia política”. Ya en 2001, el PP votó en contra de bautizar el parque con el nombre de Ángel Rodríguez Leal, recuerda el anterior alcalde, el socialista José Antonio Fernández.

Sin embargo, Juan Sahuquillo, cuyo abuelo y tío maternos fueron sacados de casa a la fuerza y asesinados por los republicanos de camino a Cuenca en septiembre del 36, destaca “la imparcialidad” de la actual corporación municipal. “No hemos cambiado el nombre del parque –declara–. Ese atentado lo condenamos todos, pero no me supo bien que pidieran lo de la placa porque remueve recuerdos que no vienen bien a ningún español. Es mejor estarse quietos y callados e ir olvidando porque lo del 77 recuerda a lo del 36”.

Ante esos argumentos, José Antonio Fernández, que fue alcalde de Casasimarro desde 1987 a 2011, se enfada: "Ángel era un hombre del pueblo. Tenemos que cerrar esto porque no tiene nada que ver con la Guerra Civil. Los que fueron asesinados en el bufete de Atocha luchaban para que en España se instauraran la democracia, la libertad y los derechos de los trabajadores".