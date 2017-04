Caso Minerval: Así colocaban el fármaco anticáncer no autorizado.

Reportajes / Artículos

Cuando, hace apenas dos meses, falleció su marido a consecuencia de un cáncer de esófago, a Lucía (nombre figurado) le dio un arrebato y lo mandó “todo a tomar viento”. En la basura acabaron los seis frascos de Minerval recibidos apenas unos días antes en la casa familiar de San Sebastián. También el recibo –por importe de 1.098 euros– que le remitieron desde Mallorca. “Todo muy serio, con su factura, su NIF y todo. Pero, tonta de mí, lo tiré todo. Rompí la factura y los frascos”. Por cada bote de Minerval la familia donostiarra pagó 183 euros. En cada frasco, 30 pastillas. El enfermo, ya en fase terminal, debía tomar 18 al día. Seis en el desayuno, las mismas en la comida y otras tantas en la cena. Durante diez días.

Las instrucciones, desde Mallorca, las daba vía correo electrónico, Pablo Escribá, catedrático de la Universidad de las Islas Baleares (UIB) –“un hombre majísimo”, describe Lucía–, y uno de los cinco detenidos, a comienzos de abril, por la Policía Nacional por, presuntamente, estafar más de 600.000 euros, precisamente con la venta de Minerval, nombre comercial del producto que publicitaba como una esperanza para determinados tipos de cánceres, como los tumores cerebrales.

Junto a Escribá, director del grupo de Biomedicina Molecular Celular de la UIB, la policía detuvo al también catedrático Xavier Busquets, compañero en el mismo departamento, y a tres de sus colaboradores. A los cinco, que quedaron en libertad con cargos a la espera de declarar ante el juez, se les imputa un delito continuado de estafa agravado. Supuestamente estaban haciendo negocio con un producto que no estaba autorizado por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (Aemps) como fármaco.

Fármaco experimental

La UIB habría tenido conocimiento de la venta del producto en el que trabajaban sus catedráticos –hoy suspendidos cautelarmente de docencia– en 2015, tras la advertencia de una oncóloga del Hospital Son Espases (Mallorca) que sabía del caso del familiar de un paciente que estaba adquiriendo Minerval por cantidades desorbitadas.

El juez de Instrucción número 9 de Palma, Enrique Morell, que dirige las investigaciones, les ha citado para declarar los días 2 y 3 de mayo. Los profesores deben responder ante el juez, además, sobre la supuesta venta de DHALifort, un complemento alimenticio que, a 290 euros el bote, hasta hace apenas unos días, se publicitaba en la web de la empresa Bega Pharmaceuticals –cuya administradora única es Juana Serra Alemany, mujer de Escribá–, como que prevenía el deterioro cognitivo provocado por otra dolencia demoledora, el alzhéimer. Bega Pharmaceuticals planificaba el inicio, en este mismo 2017, de un ensayo clínico con enfermos tratados con el suplemento.

Escribá y Busquets llevaban más de una década investigando las propiedades anticancerígenas del Minerval. El primero, se declaraba su inventor. El producto estaba registrado por la empresa biotecnológica Lipopharma, con sede en Palma, y que, según información de la propia empresa, surgió como spin-off de la UIB. Su fundador, Escribá. Busquets era su socio. Desde la empresa aluden a un caso que está “judicializado” y dicen tener órdenes de no ofrecer datos sobre la investigación en curso.

En octubre de 2011, el Minerval obtuvo la designación de “medicamento huérfano” en Europa, por parte de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) para el tratamiento del glioma (tumores cerebrales malignos), pero carecía de autorización para su venta al público, tal y como estaban haciendo los profesores universitarios. El motivo: que, aunque desde mayo de 2013 se estaba ejecutando un ensayo clínico con pacientes –en dos hospitales del Reino Unido y en el Vall d’Hebrón de Barcelona– solo había concluido una primera fase y no todas las necesarias para demostrar que era un medicamento seguro y eficaz, requisito obligatorio para que contase con el visto bueno de la Aemps.

Desde el Instituto de Oncología del hospital catalán precisan que la fase 1 se cerró el pasado septiembre, que el ensayo estaba autorizado siguiendo todos los protocolos marcados por las autoridades sanitarias y que por tanto se trataría de un “fármaco experimental”. Es decir, no podía prescribirse a pacientes. Y, desde luego, menos venderse.

“Un hombre majísimo”

La policía ha contabilizado una quincena de denuncias de supuestas víctimas del engaño. Uno de los estafados, llegó a pagar 25.000 euros por adquirir Minerval para la cura de su hija. Lucía prefiere no denunciar: “¿Yo voy a denunciar a ver si me devuelven los mil euros?. Pues tampoco es eso. Sabía cuando lo pedí que a lo mejor no hacía efecto”. No se sintió engañada. “No puedo decir que a mi marido le haya ido ni bien ni mal. Escribá era un hombre majísimo y desde el primer momento lo dejó todo claro. Nos dijo que el cáncer de esófago no estaba en el ensayo clínico y no sabía si nos iba a ir bien. Nosotros nos arriesgamos a probar y a perder mil euros. Además, te cobraban, pero no era para beneficio de ellos, era para los proyectos de investigación”, se explica. Los científicos, según la policía, utilizaban presuntamente la Fundación Marathon, sin ánimo de lucro y registrada en Baleares (ver recuadro en la página 28), que “enmascaraba la venta del producto como una donación voluntaria de los familiares para la investigación, camuflando así lo que realmente era: la compra de una sustancia sin efectos curativos”.

Aunque la información policial apuntaba a que Minerval –un análogo sintético del ácido oleico, según describen sus investigadores– se elaboraba en las instalaciones universitarias, esta revista ha podido saber que la sustancia se producía en los laboratorios Medalchemy, ubicados en Sant Vicent del Raspeig (Alicante), y se vendía como producto químico, no como medicamento. Eso es, al menos, lo que asegura el catedrático Miguel Ángel Yus, de la Universidad de Alicante, quien aclara que en caso alguno se dispensaba a particulares, sino por los canales autorizados. Su versión, no se sostiene. Con su marido gravemente enfermo, Lucía supo de la existencia del Minerval por otros enfermos. “La cuñada de una conocida se lo está tomando hace dos años y le va muy bien. Esta chica nos dio el contacto de Pablo Escribá. Le escribimos y nos contestó. No nos engañó en nada. «Si es efectivo, no te lo puedo decir», nos dijo. A esta chica le iba muy bien, pero solo lo habían probado para el cáncer de cerebro”, asegura. | Sigue leyendo.