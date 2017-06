Reportajes / Artículos

El futbolista Theo Hernández (19 años, recién fichado por el Real Madrid) y la joven modelo Luisa Kremleva (21 años, hija de una conocida agente inmobiliaria de la Costa del Sol) eran amigos hasta la madrugada del 4 de junio. “Nos conocíamos desde hace tres años porque él estuvo saliendo un tiempo con una amiga”, explica Luisa a interviú, con quien ha accedido a hablar sin contrapartida alguna. La joven modelo insiste en que no quiere “ni su dinero ni su fama, pero hay mucho que aclarar”. Y asegura que recurrirá la decisión del juez de archivar su denuncia contra el futbolista por una supuesta agresión sexual. El jugador siempre ha mantenido su inocencia. Su abogada, Yasmín de la Rosa, ha declinado hacer declaraciones a esta revista por expreso mandato de Theo Hernández.

MENSAJES

La joven modelo explica que el futbolista le envió un mensaje por redes sociales para verse en la discoteca de Olivia Valère. Theo acudió a Marbella con sus excompañeros del Alavés, Alexis Ruano y Vigaray. La noche de aquel sábado coincidieron en el local. Acabaron –más de diez personas– en un reservado. “Yo tomé tres vodkas con naranja y luego mucha agua”, recuerda.

A partir de ahí, siempre según su versión, ella pierde “la noción” de lo que está pasando a su alrededor. “Es raro, porque esa cantidad de alcohol a mí no me afecta”, explica. “Ellos estuvieron bebiendo muchísimo, todos, yo no les seguía el ritmo. No sé cuál de los otros futbolistas fue, pero había uno que me pedía tabaco todo el rato y me resultó extraño”. Entre tanto, Theo estaba “simpático y sonriente, de muy buen rollo”, según su relato, hasta que “de pronto se puso superserio y me pidió que le acompañara al coche”. Ella accedió: “Pensé que estaba cansado, cuando un amigo me pide que le acompañe fuera de la discoteca para tomar el aire o fumar un cigarro, pues voy. Y Theo era mi amigo”.

Ambos salieron juntos de la discoteca y, según Kremleva, él llegó a cogerle la mano mientras se dirigían hacia el coche. “Yo no me acordaba, me enteré al ver las imágenes de las cámaras de seguridad de la discoteca. Yo iba en modo zombi. Voy al coche y me subo en la parte trasera. No razono por qué lo hago, porque no quiero nada con él. No tengo pareja, pero estoy conociendo a alguien”, continúa Kremleva.

Ambos se montan en el asiento de atrás y, como los dos han declarado, empezaron a mantener relaciones sexuales de forma consentida. Pero sus versiones difieren sobre el final. El futbolista afirma que todo fue libre y voluntario, pero la joven insiste en que solo fue así hasta un momento determinado. “Al principio sí, pero luego no. Le pedí que parase, que quería irme, y él siguió forzándome y se puso agresivo; de algún modo pude quitármelo de encima”, declara la joven, que sospecha que pudo confundirse de copa y beber algo que no debía o que pudieron haberla drogado.

PSICÓLOGOS

Todas las escenas a partir de cierto momento están borrosas para ella. “Solo recuerdo que Theo me agarraba muchísimo mi trasero cuando estábamos dentro del coche. Estoy ahora en manos de psicólogos que intentan ayudarme a ordenar los recuerdos en mi cabeza”.

El relato de Kremleva, que hizo que el futbolista fuera investigado por una supuesta agresión sexual, incluía otra escena violenta. Según denunció Luisa, el jugador la habría echado del vehículo, a lo que ella achacó las lesiones en sus rodillas y en las manos. Se apresuró a mostrarlas en su perfil de Facebook aunque al poco tiempo borró las fotos y los comentarios.

A las siete de la mañana del domingo, la joven telefoneó a Carmen Sánchez, presidenta de la ONG de lucha contra la violencia machista Despertar sin Violencia, porque su madre estaba de viaje. “Estoy perdida, tengo sangre y no sé de quién es. Me han forzado, ayúdame”, le dijo a Carmen, a quien había conocido meses antes, cuando Luisa se acercó a su asociación tras denunciar que había sufrido otra supuesta agresión sexual por parte de tres chicos franceses de origen marroquí a los que había conocido en Puerto Banús. Ella los acusó de haberla drogado con burundanga para llevarla a una casa de Marbella, donde la habrían forzado.

Carmen Sánchez llamó entonces a la policía que, al ver las lesiones que presentaba la supuesta víctima, la trasladó al hospital Costa del Sol, donde llegó “con las pupilas dilatadas, pese a que solo tomé alcohol; yo no consumo ningún tóxico”. Permaneció ingresada allí hasta la tarde del domingo y, como se viene haciendo en todos los casos sospechosos de agresión sexual, se le aplicó el protocolo de sumisión química por si le hubiesen dado burundanga o algún otro narcótico. Tras recibir el alta, fue a comisaría. “Los agentes no detuvieron a Theo, sino que lo citaron como investigado y le dejaron marcharse. La actuación policial es reveladora. Ellos mismos tenían dudas”, apunta una fuente judicial.

La versión de Luisa Kremleva se desmoronó cuando se visionaron en el juzgado las grabaciones de las cámaras de seguridad de la discoteca, que captaron tanto el momento en que ella y el futbolista salieron juntos como el regreso, también juntos, tras su visita al coche. Las cámaras sí captaron una caída de la chica. En la grabación se aprecia cómo la joven, al salir del local hacia el coche, tropieza y se precipita de rodillas al suelo, lo que explicaría sus lesiones en las piernas y las manos. Ella lo admite: “Sí, tuve una caída que ni recordaba porque me resbalé por culpa del tacón en el suelo del aparcamiento. Theo ni siquiera me ayudó a levantarme”, explica.

Contradicciones

Para la fiscalía, este sería uno de los indicios para desmontar la versión de la joven y acusarla de haber presentado una denuncia falsa. Pero hay más. Para los investigadores “es también muy sospechoso que regresara a la discoteca con Theo, su presunto agresor sexual, en lugar de pedir socorro”. Luisa admite su error y sus contradicciones, que achaca a su confusión y su estado de semiinconsciencia. “Los dos sabemos lo que ocurrió en ese coche”, insiste y se remite a los hematomas en sus glúteos.

La Fiscalía tiene dos argumentos más para pedir que Luisa sea acusada de denuncia falsa. Al volver a la discoteca tras sufrir la supuesta agresión, Kremleva tuvo un incidente con unas chicas que, al parecer, estaban con el jugador y sus amigos. “Cuando volvieron, Theo pasó de ella y Luisa se enceló y se enfrentó con una italiana”, explica un amigo del futbolista. Luisa admite la discusión. Asegura que ella sacó un spray de defensa y se lo echó en los ojos. Pero mantiene que ninguna de sus lesiones concuerda con la pelea con las chicas.

El otro argumento de la fiscalía contra ella se apoya en varios mensajes de whatsapp que Luisa le habría enviado a Theo tras el incidente, ya de vuelta a casa, y donde no se detecta hostilidad, sino lo contrario. Están escritos, afirman fuentes del caso, en un tono “cordial, impropio de alguien que acaba de sufrir una agresión sexual”. Luisa no teme esa acusación de denuncia falsa, insiste en sus lesiones en los glúteos y que fue forzada en el coche. “Si él quiere guerra, habrá guerra”, concluye. | Sigue leyendo.