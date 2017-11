Cataluña: La revolución de las tilas

Reportajes / Artículos

Probablemente, en otra revolución menos sentimental y de menos poder adquisitivo que la catalana no resultaría tan llamativo que un Comité de Defensa de la República (CDR), pese a lo belicoso de su nombre, convoque a sus seguidores a un “Taller de gestió de la ràbia”. Así lo hizo, el 29 de octubre, el CDR de Sant Cugat (Barcelona). Y puede que tenga que repetir la convocatoria, si se tiene en cuenta que, para esta cita, Carles Puigdemont no se había ido aún a Bruselas ni la jueza Carmen Lamela había encarcelado a ocho exconsellers.

La del CDR de Sant Cugat destacaría como curiosa entre los cientos de iniciativas del universo soberanista catalán si no la eclipsaran otras del mismo tono. El mismo día 29, una voluntaria anónima colgó en YouTube el vídeo “Pensament positiu i República”, que versa sobre “cómo poner el pensamiento cuántico y la nube energética al servicio de la Patria”. Sobre imágenes de esteladas y meditadores, la instructora dice: “Debemos pensar, hablar y actuar dando por hecho lo positivo (...) no permitir comentar la situación de forma negativa (...) pues carga las pilas de nuestros adversarios”. Difunde esta idea un guru orientalista de Barcelona que se hace llamar Sri Baba Rabita, aunque solo 400 espectadores le hacen caso.

El “pensamiento positivo” es un tópico en las chácharas políticas secesionistas para subir la moral. Tanto como la no violencia. Un respetado miembro de la comunidad de psiquiatras de Barcelona, que prefiere que no se publique su nombre, explica que la moda “procede del éxito alcanzado por los best seller del psicólogo norteamericano Martin Seligman, que, de investigar en Psicología Experimental pasó a ganar millones de dólares con libros, conferencias y asesoramiento publicitario”.

Toda esta especie de autoayuda para independentistas se explica, según la misma fuente, en la abundante militancia de psicólogos (los de verdad, y también los aficionados) en las filas del soberanismo. Incluso tienen una sectorial propia de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), que se llama Psicòlegs per la Independència. El pasado 27 de octubre, su cuenta en Twitter aventuró, quizá por deformación profesional: “Los primeros reconocimientos internacionales llegarán pronto. Calma. Paciencia. El mundo necesita encajar el cambio”.

Respirar sin miedo

En las bases de los partidos radicales del independentismo y de los CDR abunda también el gusto por las terapias alternativas y la psicología oriental. Por eso no es extraño que un pacifismo a lo Ghandi adorne sus propuestas. La pasada semana, el CDR de Cerdanyola del Vallés (Barcelona) distribuyó una Guía de Acción No Violenta en el que destacaban estos dos consejos: “Entre el seny y la rauxa, no te dejes llevar por las emociones y evita expresar violencia verbal, en tus actitudes y comportamientos” y “aprendamos a gestionar el miedo. Evita que te paralice, respira”.

Con ese tono zen, un decálogo de la red En Peu de Pau de resistencia pacífica –sobre la que interviú informó la pasada semana–, que prepara movilizaciones masivas y no violentas, aconseja a sus alumnos: “No niegues tus sentimientos, pero evita que el miedo te paralice, respira profundamente (...) Cuando tu mente se pone a luchar, ya estás perdido”. .

Estos mensajes calan en la afición psicologista y por lo alternativo de ciertos sectores de la población catalana, que en ocasiones raya en el gusto por lo excéntrico, cuando no lo esotérico. No en vano, el 19 de septiembre, TV3 emitió en prime time un reportaje biográfico sobre Alexandre Deulofeu, boticario de Figueras que en los años 40 inventó un método matemático para adivinar el futuro histórico. Predijo el fin del “imperio español” para 2029.

No cuenta con el mismo predicamento su contemporáneo José Mir Rocafort, conocido como Fassman, que pasó de ser capaz de hipnotizar pajarillos en su Sort natal a ejercer de mentalista de los años 40 y 50 en salas de Europa y América. A su hija María, posicionada en el antinacionalismo, la apedrean en las redes sociales los independentistas cada vez que critica el procés.

Ese sector consume cadenas de Whatsapp como la que la pasada semana comentó la escenografía del mensaje de Puigdemont a la nación grabado en Girona, atribuida al ex diputado del PDeCAT Jordi Cuminal: "El trasfondo de su última comparecencia, una escalera" significa que el president"quiere crear el Estado Catalán escalón a escalón".