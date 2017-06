Colgados por Yoigo

Reportajes / Artículos

Yoigo es el cuarto operador de telefonía móvil en España. Una empresa que en el último trimestre de 2016 obtuvo 210 millones de euros en ventas, según los datos que ofrece en su página web. Las tiendas Yoigo son gestionadas por otra empresa: Bymovil. Con más de 850 establecimientos en España, animan en su web a convertirse en trabajador autónomo “sin canon de entrada ni royalties. Abrir tu propia tienda Yoigo es muy sencillo”.

Un eslogan que choca con la realidad. El 30 de junio, más de 100 tiendas Yoigo bajarán sus persianas para no volver a abrir, señala Jose Antonio Hurtado, presidente de la Asociación Nacional de Tiendas Yoigo (ANTY), una plataforma que representa a más de 70 tiendas “ahogadas por las deudas ocasionadas por el contrato de subdistribución abusivo de Bymovil”, explica Hurtado, propietario de uno de los negocios afectados.

La ANTY ha declarado la guerra a Yoigo y Bymovil “por prácticas ilícitas”, según explica la abogada de la asociación: “El juzgado de lo Mercantil número 5 de Cantabria ha admitido una medida cautelar contra el contrato de subdistribución que Bymovil tiene con los propietarios de las tiendas de Yoigo al tratarse de competencia desleal”, explica la letrada.

Los encargados de las tiendas van más lejos y ya han presentado otra demanda contra ambas compañías en las que las acusan de “abuso de dependencia económica, coacciones, captación de clientela y aprovechamiento de reputación ajena”, según la abogada.

En marzo, Bymovil mandó un burofax a las 850 tiendas de Yoigo en España, comunicando que el 30 de junio el contrato vigente se acababa. “Nos decían que nuestros negocios se cerraban. Sin más. Cundió el pánico entre los subdistribuidores”, explica Hurtado: “Por ello se creó la asociación. Para frenar los abusos de Yoigo y Bymovil”, insiste.

Un nuevo contrato

Los demandantes reconocen que “casualmente”, después de la decisión del juzgado, volvieron a tener noticias de Bymovil. “Nos ofrecen un nuevo contrato”, cuenta Hurtado, “pero esto no va a cambiar la situación. Las condiciones son peores que el anterior. Es un suicidio”.

Además del centenar de tiendas que anuncian que cerrarán el 30 de junio, otros 300 franquiciados de Yoigo todavía no saben qué hacer: “Juegan con la ignorancia y la necesidad de la gente. Si no firman este nuevo contrato están en la calle, con hipotecas y deudas”,explica el presidente de la ANTY. “Bymovil lo vende como una oportunidad de negocio. Luego les hacen firmar condiciones extremas, van cambiando estas condiciones, les quitan clientes...”

El director de Comunicación de Yoigo, Fernando Castro, ha desvinculado a la empresa de telefonía móvil del conflicto: “El contrato con los subdistribuidores es un tema que lleva Bymovil”. Yoigo no respondió al cuestionario enviado por interviú ni a numerosas solicitudes para ofrecer una versión más detallada del conflicto.

Ambas empresas afirman que desconocen las denuncias de la ANTY. Álvaro Villa, director general de Bymovil, sostiene además que “la vía de comunicación con los subdistribuidores es fácil y directa. Cualquier problema que tengan pueden comunicárnoslo”. Desde la asociación lo desmienten, y aseguran que tras numerosas reclamaciones a Yoigo y Bymovil, la respuesta ha sido siempre la misma: “El silencio”. | Sigue leyendo.