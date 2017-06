“Con cada gota de agua nos quitan la vida”

Reportajes / Artículos

El Tajo, uno de los principales ríos de Europa, ¿agoniza?

No es que agonice, es que está prácticamente muerto, pero parece que el Gobierno de España no quiere verlo. Los embalses de la cabecera están en una situación lamentable, dramática, al 16 por ciento de su capacidad. Decir no al trasvase Tajo-Segura no es un capricho.

¿Esos embalses se secan para regar en Levante?

Sí. Es absurdo. No se puede generar riqueza en otras comunidades a costa del desarrollo económico de Castilla-La Mancha. No puede ser que los pantanos de la cabecera y las localidades ribereñas carezcan de desarrollo y de posibilidades para vivir, y todo para que otros crezcan.

¿El futuro de Castilla-La Mancha también desaparece por las tuberías del trasvase?

Con cada gota de agua se marchan el desarrollo, la riqueza y la vida de esta comunidad.

¿Puede cuantificar lo que pierden?

La profesora de Economía Política de la Universidad de Castilla-La Mancha Beatriz Larraz Iríbar, que trabaja en el Grupo de Investigación del Tajo, precisa que perdemos doce millones de euros con cada hectómetro cúbico de agua trasvasado. Hay agricultores castellano-manchegos con problemas para regar sus campos que ven cómo se llevan su agua por encima de sus cabezas.

¿Es solo un problema agrícola?

No; también se generan problemas de desarrollo económico, empresarial, de turismo, de pérdida de población y consumo, de ecología… No es de recibo crear riqueza en una región a costa de empobrecer otra.

En los dos últimos años se ha trasvasado más agua de la que queda en los dos embalses de la cabecera del Tajo.

En lo que va de legislatura se han trasvasado 388 hectómetros cúbicos, y hoy los embalses de Entrepeñas y Buendía tienen juntos 357 hectómetros. Y lo que queda no es todo agua. El director general de la Fundación Instituto Euromediterráneo del Agua, Francisco Cabezas, ya calculó que 118 de esos 357 hectómetros cúbicos son embalse muerto, lodo. Bajo una fina lámina de agua, lo que queda es barro. Y el ministerio sigue haciendo trasvases ilegales.

Trasvases que ustedes recurren ante el Tribunal Supremo.

Hemos recurrido los 22 trasvases realizados en esta legislatura de Mariano Rajoy porque desde el 8 de marzo de 2014, el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, que más parece el Ministerio de Mal Ambiente, fijó en el Memorándum del Trasvase del Tajo que no se podía derivar agua si había menos de 400 hectómetros cúbicos. Deseamos que la Justicia resuelva cuanto antes, pero el gran problema es que el agua que se llevaron ya no existe, se usó y desapareció.

¿Qué más demandan?

Que se respete un caudal mínimo ecológico en el río, porque a su paso por Talavera, Toledo o Aranjuez el Tajo es una cloaca, con agua estancada, manchas verdes de algas y epidemia de mosquitos.

El Gobierno manchego no está presente en las mesas donde se deciden los trasvases.

Es ilógico e incomprensible. No nos negamos a que estén otras comunidades autónomas, pero es de justicia que el Gobierno de la cuenca cedente esté en la Comisión Central de Explotación del Trasvase Tajo-Segura. Más cuando ni el ministerio ni el Gobierno central velan por los intereses de los castellano-manchegos.

¿Cuáles son los intereses del Gobierno central?

Son partidistas con el tema del agua. El Gobierno de Emiliano García-Page (PSOE) pide que se haga ya un Pacto Nacional del Agua. Entendemos los problemas y necesidades de otras comunidades, pero no se puede dar respuesta a unos problemas ocasionándolos en otro lugar.

¿Qué le deben a la expresidenta, María Dolores de Cospedal?

No hizo nada. El anterior Gobierno manchego miraba para otro lado. Cospedal nos vendió el Memorándum del Trasvase como algo maravilloso, nos dijo que el Tajo estaría mucho mejor, y solo hay que ver el gran deterioro del río en estos dos últimos años de Gobierno de Rajoy. Con ese memorándum, estos dos años se han llevado más agua de la que queda.

Y los tachan de insolidarios.

Me duele escuchar a dirigentes del PP y a gentes de otras comunidades que nos llaman insolidarios. Llevamos muchísimos años cediendo agua mientras zonas de Castilla-La Mancha se quedan agostadas. Hemos dado muchas muestras de solidaridad. Lo digo muy alto y muy claro: de insolidarios, nada. Insolidarios son esos trasvases. El agua no es un problema territorial. El Gobierno de España debe buscar alternativas para solucionar la situación en Levante.

¿Alternativas como las desaladoras?

Hasta los mismos regantes de allí apuestan por las desaladoras. Es un error y una irresponsabilidad que el Gobierno de la nación venda que el trasvase es necesario para el crecimiento de Levante. Pero debe ser más barato y más fácil llevarse el agua de aquí porque han tenido que devolver fondos a la Unión Europea por no tener las desaladoras funcionando al cien por cien.

¿Se sienten ninguneados por el Gobierno de Mariano Rajoy?

No es que ninguneen al Gobierno regional, es que faltan al respeto a todos los castellano-manchegos cuando nos enteramos por la prensa o por un simple fax de las derivaciones de agua que hacen. Además de no permitirnos estar en la mesa donde deciden los envíos de agua, las formas que utiliza el Gobierno de la nación para comunicárnoslo dejan mucho que desear.

¿Los europarlamentarios populares están con ustedes?

Sí. Vinieron diez para analizar la situación de los ríos Tajo y Alberche y todos ellos, de distintos colores políticos, incluidos los del PP, coincidieron en que es lamentable. Y mientras, el Gobierno mira para otro lado.

¿Qué les diría a los murcianos?

Invito a todos los que critican nuestra postura a que vengan a ver los embalses de la cabecera del Tajo y digan si es de recibo que para generar riqueza allí, se provoque pobreza aquí. Si el trasvase no nos generara problemas de desarrollo, no estaríamos hablando del tema. Aquí también había un turismo relacionado con el agua y los pantanos, pero ya no existe.

Usted nació en Talavera de la Reina (Toledo). ¿Cómo era el Tajo cuando era niña?

Lo recuerdo con añoranza. Tengo fotos con mi familia bañándonos. Era un río vivo, con agua, pero ahora solo hay arena, algas y mosquitos. En Talavera tenemos una plaga de mosquitos porque el río está muerto. Hasta los piragüistas olímpicos han tenido que marcharse porque hay islas de tierra donde antes había agua.

¿Cómo será el Tajo que verán sus sobrinos?

No se puede seguir tirando del mismo recurso. Debemos poner soluciones ya. Si se sigue trasvasando agua a este ritmo, en dos años estará seco y el agua se puede rentabilizar aquí igual que allí. Nos vamos a dejar la vida defendiendo el Tajo y lo que genera cada gota de agua en esta región. Vamos a trabajar para que nuestros niños puedan ver un río vivo.