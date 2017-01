Cuando los asesinos hablaron

Reportajes / Artículos

José Fernández Cerrá, Fernando Lerdo de Tejada y Carlos García Juliá. Ellos fueron los tres pistoleros ultraderechistas que el 24 de enero de 1977, hacia las 22,30 horas, entraron en el portal de la calle Atocha, 55, y subieron a la tercera planta. Cerrá y García Juliá entraron al despacho de abogados laboralistas, juntaron a todos los presentes, les pusieron manos arriba y comenzaron a disparar. Esta semana, interviú describe a cada uno de los tres criminales, relata cómo Lerdo de Tejada aprovechó un permiso penitenciario antes de ser juzgado para escapar y cómo fue localizado por reporteros de esta publicación en Suramérica. Durante la entrevista, este señorito de Chamberí, hijo de militar, sostuvo que "en la cárcel me di cuenta de la gilipollez que había cometido". Refugiado en Chile, confiaba en volver a España "cuando ya no pueda resistir más sin ver a mi madre o bien mi situación se regulariza allí mediante una amnistía". Al final, viajó hasta Brasil y hoy, con 63 años,se desconoce su paradero.

Del almeriense José Fernández Cerrá tampoco se sabe nada. Lo último, que participaba en algunas empresas ubicadas en Alicante. El falangista, que hoy tendrá 71 años, fue condenado a 193 años de prisión por la matanza de los abogados. En la vista oral, celebrada en 1980, se mofó de las víctimas y fue desalojado varias veces de la sala. Poco después de lograr un permiso de cinco días, en 1989, reporteros de interviú le localizaron en Madrid. "No he vuelto a pasar por Atocha", dijo en la entrevista. Miembro de la Falange de las JONS, Cerrá intentó justificarse: "Yo no supe contra quién había disparado hasta que al día siguiente apareció en la prensa que eran abogados del PCE. No soy un matarife, fuimos allí a hacer un contraataque del terror, a darle una serie de palos", en referencia al sindicalista de CCOO Joaquín Navarro, supuesto blanco de la acción del comando neofascista. En 1992 logró la libertad condicional. En sus declaraciones a esta revista, llegó a asegurar que confiaba en que el triunfo de la intentona golpista del 23-F ayudase a sacarle de prisión.

El tercer asesino de la calle Atocha fue el madrileño Carlos García Juliá. Disparó su arma contra los abogados laboralistas con 23 años, era un falangista que solía acudir uniformado de azul mahón a los actos públicos del Blas Piñar, líder de Fuerza Nueva. Cuando llevaba 14 años de cárcel –fue condenado a 193– logró la libertad condicional, que se mantuvo en secreto porque se forzaron al máximo todo tipo de beneficios penitenciarios. Convenció a un juez de que iba a llevar una vida honrada en Paraguay y allí se instaló. interviú descubrió que en 1996 fue detenido en Santa Cruz (Bolivia) como jefe de una red de tráfico de cocaína a Europa y EEUU. Dos reporteros lograron fotografiarle en 1999 en la cárcel de Palmasola. Esas imágenes hicieron reaccionar a la Audiencia Nacional, que anuló su libertad condicional y pidió su detención. El Gobierno de José María Aznar tardó dos años en reclamar su extradición, lo que permitió a García Juliá escapar de nuevo.

En tu kiosco tienes todos los detalles sobre la personalidad de los pistoleros, lo que hicieron dos de ellos cuando fueron juzgados, parte del contenido de sus entrevistas con interviú y fotos exclusivas de los ultras cuando fueron localizados por esta revista. | Sigue leyendo.