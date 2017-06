Del hospital a la cárcel

Reportajes / Artículos

No dejaré de pedir justicia”, dice Isidro Lozano, marbellí de 48 años. Este obrero retirado por enfermedad lleva encarcelado dos semanas en la prisión de Alhaurín de la Torre (Málaga). El y dos hermanos suyos fueron condenados por pegar una paliza al primo de su mujer y su novio. Los tres cumplen condena de cuatro años y medio de cárcel, pero una prueba presentada por su abogado demostraría que, a la hora de la paliza, Isidro no estaba en el aparcamiento del hospital de Estepona, lugar donde sus hermanos sí pegaron a las víctimas.

Todo empezó con otra pelea, en la que Isidro admite que estuvo. “Mi primo había venido a Marbella a buscar trabajo y le dejamos vivir en una casa que queríamos poner en alquiler”, cuenta María del Mar Marti, mujer de Isidro. “Cuando llegó el verano, le pedimos que dejara el piso, y él y su novio ocuparon una casa en la misma urbanización de Estepona donde nosotros teníamos otra vivienda”.

El matrimonio firmó con los vecinos un acuerdo para echar a la pareja. Por eso ya había tensión entre ellos y el 21 de junio de 2008 estalló el problema. Isidro recuerda aquella mañana: “Estaba pintando el muro de mi casa y al verlos salir les dije: ¡No tenéis vergüenza!”. Tuvieron una pelea en la que, según la sentencia, él les amenazó: “No voy a parar hasta que os mate, maricones”, les gritó, y agredió a uno de ellos.

Después de ese enfrentamiento, todos fueron atendidos por heridas leves. Isidro, en el hospital Quirón de Marbella; los otros dos hombres, en el hospital de Estepona.

Mientras, ajenos a lo que ocurría, los hermanos de Isidro habían quedado para tomar café como hacen casi a diario. “Llamo a Isidro y me dice que está en el hospital porque se ha peleado con los primos de Mar”, recuerda Eduardo Lozano, que ahora también está en prisión por la paliza que vendría después. “Fuimos hacia el hospital de Estepona pensando que era al que habían llevado a Isidro y allí nos encontramos con sus primos”, cuenta. “Entonces pasó lo que nunca debió pasar”, admite en alusión a su agresión. Una de las víctimas acabó sin dos dientes y con la nariz y un menisco rotos. “No me cabe duda de que fueron los tres hermanos. Yo tengo las mismas pruebas que tienen los tribunales y hemos llegado a la misma conclusión”, dice Juan Luis Aguilera, abogado de los agredidos.

Horas polémicas

La sentencia de la Audiencia de Málaga que condena a los tres hermanos Lozano, todos sin antecedentes, a prisión, dice que Isidro recibió el alta médica por sus heridas “antes de las 12.30”, pero según el informe del hospital donde le atendieron tras el primer enfrentamiento, no abandonó el centro hasta la una y seis minutos. La hora a la que sitúa el juez la paliza por la que los tres hermanos están en prisión también es controvertida. Según la sentencia, “entre las 13 y 14 horas se dirigen [las víctimas] a su vehículo estacionado en el aparcamiento de las instalaciones sanitarias”. Pero los informes del centro médico donde les curaron recogen que uno de ellos fue atendido a las 12.59 y el otro a las 14.06. “Si a las 12.59 estaba siendo atendido uno de ellos, la agresión ya había ocurrido y hasta siete minutos después de eso Isidro seguía en su hospital”, aclara Jordi Ventura, su abogado, que añade que “las horas que fija la sentencia son un error material”.

Isidro recurrió al Tribunal Supremo para que se revisara el fallo, pero este dictaminó que podría tratarse de un error cometido por algún empleado del hospital. Es lo mismo que sostiene Juan Luis Aguilera: “La hora que pone en los informes puede ser errónea. Si en los tribunales hubiera cualquier duda, no le habrían condenado”.

Pero los hospitales que emitieron los informes han acreditado que no pudo haber ninguna confusión porque los sistemas están informatizados y no registraron ningún problema el día que ocurrió todo.

Antes de entrar en prisión, Juan Carlos y Eduardo Lozano lloraban cada vez que recordaban aquella mañana. Los tres hermanos contaron una coartada, aunque las de Juan Carlos y Eduardo eran falsas. “Teníamos que haber dicho la verdad pero estábamos mal asesorados. Si no hubiéramos mentido nosotros igual creerían a Isidro”.

Eduardo, padre de dos hijos, dejó su empleo en una empresa de productos ecológicos cuando le notificaron que entraría en prisión. Juan Carlos estudia en Cádiz para ser patrón costero polivalente, formación que ha dejado mientras esté en la cárcel. “Nuestro error fue no buscar un buen abogado penalista, pero tampoco pensamos que esto llegaría tan lejos”, dicen los hermanos casi al unísono. “He tenido que vender mi casa para pagar abogados y no puedo trabajar… No duermo y he perdido veinte kilos”, añade Isidro, que está en tratamiento psiquiátrico y tiene fallos de memoria.

“Riesgo elevado”

El forense de la Audiencia de Málaga desaconsejó su ingreso en prisión por el “riesgo elevado” que supondría para su vida. “He pensado en hacer una locura, coger el coche y tirarme por cualquier lado”, decía antes de ser encarcelado. Por eso, aparte del recurso de revisión que está pendiente en el Tribunal Supremo, su abogado envió otro a la Audiencia Provincial para frenar la entrada en prisión de Isidro y “evitar una posible desgracia de consecuencias irreparables”. Las súplicas no sirvieron e Isidro espera una solución desde su celda.

Otra de las pruebas a la que se agarran para sostener su inocencia es el testimonio de la enfermera del hospital en cuyo aparcamiento los hermanos Lozano agredieron a la pareja. En su declaración ante el juez dijo que mientras trabajaba en la recepción, “una de las víctimas apareció sin dientes, sangrando y gritando ¡que nos matan!”. Al salir a ver qué ocurría “no vio a los agresores físicamente en ningún momento”, solo observó a un coche salir rápido de allí, pero “no puede precisar las personas que iban dentro”. A Juan Luis Aguilera, abogado de los agredidos, no le cabe duda de que este testimonio está condicionado porque “la hermana de los agresores llamó a la testigo para que se sintiera incómoda”, dice.

La incertidumbre está acabando con la paciencia de la mujer de Isidro Lozano: “Cuando veía en la tele a alguien que entraba en prisión y decía que era inocente siempre desconfiaba. Ahora sé que en España pasa esto”, se lamenta. Isidro lo tiene claro: “Tengo más miedo a la injusticia que a la cárcel”. | Sigue leyendo.