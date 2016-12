Diabetes: Las agujas de la vergüenza

Reportajes / Artículos

Se rompen, se doblan, muchas están ciegas y no permiten que pase la insulina, provocan heridas, se quedan insertadas en el cuerpo… Así son las agujas de insulina que suministra la sanidad pública en diez comunidades autónomas. “Son una porquería y se entregan a niños, a ancianos, a enfermos de cáncer… No tienen vergüenza”, critican médicos y diabéticos. Los afectados piden que se cambien por otras mejores, son solo 150.000 euros al año. | Sigue leyendo.

Con solo 11 años, Claudia sabe que su vida depende de la glucosa que tenga en sangre y de la insulina que se inyecte; por eso mide cada hidrato de carbono que ingiere, controla su azúcar cada dos horas y se pincha nueve veces al día. Así desde los 9 años. Esta niña risueña y aplicada lo tiene asumido: “Sé que es muy importante hacerlo bien y me pincho sola desde el primer día porque tenía que acostumbrarme”. Pero lo que Claudia no asume es que el sistema público de salud le entregue unas agujas que le provocan “mucho, mucho dolor que dura dos horas o más con cada pinchazo”, además de hematomas y sangrados y se enganchan en la pluma (el dispositivo que hace de jeringuilla) y le crean la duda de si la insulina entró o no en su cuerpo.

Cuando puede, su madre, Carmen Darriba, le compra agujas de mejor calidad para que descanse de tanto dolor. “Las uso porque no me queda otra –dice Claudia, que de mayor quiere ser maestra–, pero pido a los políticos que se pongan en nuestro lugar y las cambien urgentemente porque estamos sufriendo”.

Como Claudia, los diabéticos de Extremadura, Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Extremadura y Madrid están en guerra. No conciben que sus administraciones recorten los tres céntimos que cuesta una aguja de mejor calidad. El vicepresidente primero de la Federación Española de Diabéticos (Fede), Aureliano Ruiz, calcula que entregar buenas agujas a todos los insulinodependientes de España supondría un incremento de 150.000 euros al año (una aguja buena cuesta 0,045 euros, y una mala, 0,042). “Es una cantidad ridícula si tenemos en cuenta las complicaciones y la incertidumbre que evitarían y que una hipoglucemia severa cuesta al sistema 3.500 euros. ¿Cuántas agujas compraríamos con esos 3.500 euros?”, espeta Ruiz.

“Hay que ser muy miserable para ahorrarse ese dinero sabiendo todos los riesgos que provocan esas agujas”, añade el portavoz de la Plataforma SOS Sanidad Pública de Compostela, José María Dios, que se querelló en septiembre contra el Servicio Gallego de Salud (Sergas) por dispensar agujas de insulina de ínfima calidad. Este médico de familia, también insulinodependiente, denuncia que el contrato firmado por el Sergas para adquirir agujas de insulina en 2015 se cerró por un importe de 1.017.000 euros, comprando las que nadie quiere, aunque el presupuesto base de licitación era de 100.000 euros más alto y el valor estimado del contrato ascendía, según la Administración gallega, a 2.631.700 euros. Es decir, la Administración terminó pagando un precio muy inferior a la mitad de lo estimado. “Pedimos –declara José María Dios– que en las licitaciones no primen criterios económicos, sino de calidad, más cuando el dinero disponible cubre el coste de agujas mejores”.

Manuel Torreira, minero jubilado de 67 años, depende de la insulina desde los 64. A este gallego que empezó a trabajar antes de cumplir 11 años, le duele haber cotizado a la Seguridad Social “toda una vida, para que ahora nos den agujas que se doblan con mirarlas”.

Torreira se pincha insulina cinco veces al día y ya ha tenido varios sustos, pero asegura que no puede pagar las agujas buenas. “La pensión no da para todos los gastos y para ayudar a los hijos, así que sigo con las que me da el Sergas aunque se me doblen, se salga la insulina por fuera de la piel, me duelan los pinchazos y me hagan moratones”. Manuel cuenta lo cruel y traicionera que es la diabetes, una enfermedad sin cura que afecta a cerca de seis millones de españoles de los que 930.000 son insulinodependientes. “Bastante desgracia tenemos ya, pero a los políticos les estorbamos. Se les tendría que caer la cara de vergüenza”, dice afligido.

Juan Puga, jubilado de 63 años, también utiliza las temidas agujas que le entregan en su centro de salud. “Se me doblan, se encasquillan en la pluma y me salen ampollas que se infectan. Tengo miedo cada vez que las uso –confiesa–, pero las utilizo para poder ahorrar”. | Sigue leyendo.