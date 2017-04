Discriminación en Correos por estar embarazada

Reportajes / Artículos

EL pasado 16 de marzo, E. C., trabajadora eventual inscrita en las bolsas de empleo de Correos y Telégrafos en la provincia de Barcelona, recibió un mensaje de texto mediante el cual la citaban en la oficina de Recursos Humanos para una posible contratación por sustitución el día 29 de marzo.

La mujer, explica Manuel Aguilella, representante del Sindicato Independiente SiPcte Correos, se puso en contacto con él para darle cuenta de esta oferta, ya que estaba embarazada de siete semanas y le preocupaba el puesto que le iban a asignar.

El representante sindical, entendiendo que no hay nada que ocultar cuando una mujer está gestando, trasladó el mensaje a la empresa ese mismo día para que pudieran hacer una valoración de la situación de la trabajadora y le ofrecieran un puesto adecuado a sus necesidades.

La mujer acudió a la revisión médica como le habían indicado. Sin embargo, la contratación se truncó, según denuncia Aguilella, por estar embarazada, “a pesar de que existen decenas de puestos administrativos en los que puede trabajar, ocupados por eventuales en contratos en fraude de ley, en una empresa que tiene cientos de oficinas y 6.000 trabajadores en la provincia de Barcelona”. Así consta en la denuncia presentada ante Inspección de Trabajo por SiPcte,en la que también se alerta de que “es habitual en la empresa Correos SA el citar a los trabajadores en la central de la empresa y no darles contrato para evitar así el tener que contratar embarazadas o trabajadores que no les gusten, a pesar de ser una empresa pública, con mayor responsabilidad que cualquier otra”. Tanto es así, que el sindicato ha denunciado en dos ocasiones anteriormente a la empresa por “discriminación por razón de sexo”.

Finalmente, y por la presión ejercida por el sindicato y a través de las redes sociales, Correos le ha ofrecido un nuevo contrato: “La trabajadora no fue contratada hasta el 13 de abril… Desde el 29 hasta el 12, no tuvo empleo, no cotizó y fue discriminada por razón de sexo”, sostiene el representante sindical. | Sigue leyendo.