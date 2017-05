El cadáver no era Diana Quer

Reportajes / Artículos

La llamaron “la desconocida del bosque” o la “desfigurada”. Su cuerpo desnudo fue encontrado el 15 de diciembre por varios leñadores bajo el follaje del bosque de La Frasnois, en el departamento francés de Jura, muy cerca de la frontera con Suiza. Su asesino o asesinos le habían dado 26 puñaladas por todo el cuerpo, la habían violado y le habían destrozado la cara. Solo le habían dejado una pulsera. Los investigadores de la Gendarmería francesa pidieron ayuda a Interpol porque no había ninguna denuncia de una mujer joven desaparecida en la zona.

Los primeros datos hicieron saltar la alarma al otro lado de los Pirineos. Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que investigan la desaparición de Diana Quer en A Pobra do Caramiñal el pasado 22 de agosto, recibieron los escasos primeros datos: se trataba de una mujer joven, no mayor de 30 años ni menor de 16; la autopsia mostraba que no era una joven marginal, había llevado una buena vida y tenía buenas costumbres higiénicas, tampoco había sido madre. No había aun pruebas de ADN y el rostro de la víctima estaba totalmente desfigurado. Los expertos de la policía francesa realizaron entonces una reconstrucción facial de cómo podría haber sido la cara de la joven asesinada y abandonada en el bosque. Lo difundieron y pidieron colaboración a otras policías europeas.

UN TATUAJE

Hubo un dato más que puso en alerta a la Guardia Civil. No se hizo público pero la joven asesinada y encontrada en Francia tenía un tatuaje cerca del pecho, en un costado. Diana Quer tiene un su cuerpo, casi en esa misma zona, tatuada la palabra courage (que en inglés y francés significa coraje, valor).

Los siguientes datos que llegaron a la UCO descartaron que se tratara de Diana. La víctima de Francia tenía el pelo castaño (aunque iba teñida de rojo cuando fue encontrada muerta). Y aunque su peso era similar, medía unos ocho centímetros menos que la joven madrileña. Todavía hoy, la policía francesa sigue tratando de identificar a la “desconocida del bosque”. Después de recibir una denuncia, se investigó si se trataba de una joven búlgara que vivía en Besançon, pero la mujer estaba viva y fue localizada posteriormente.

Fue solo uno de los cientos de gestiones que la UCO y la Guardia Civil de A Coruña han hecho para tratar de encontrar a Diana Quer, cuyo rastro se pierde desde que la noche del 22 de agosto tratara de regresar a su casa de verano en A Pobra do Caramiñal (A Coruña) después de acudir a las fiestas del pueblo. Su teléfono móvil, un Iphone 6 de color blanco, fue encontrado por un mariscador en la ría de Taragoña el 27 de octubre. Los investigadores no han podido todavía entrar en el móvil para conseguir nuevos datos. Todo indica que el móvil fue arrojado desde un coche donde viajaba Diana Quer poco antes de las tres de la madrugada de su desaparición, lo que avala la principal hipótesis de la investigación: la joven sufrió un rapto y fue retenida dentro de un coche y trasladada a algún lugar. | Sigue leyendo.