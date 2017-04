El Cuarto de las Maravillas: Aída Yéspica

Reportajes / Artículos

"Me gusta que los hombres me miren el escote". Fue su declaración de intenciones en diciembre de 2006, cuando la modelo y actriz venezolana fue portada de interviú y protagonizó el calendario 2007. Aída Yéspica, de 34 años, ha sabido manejar a la perfección su vida entre su páis de origen, Italia, EEUU y España. Aquí la conocimos porque participó en una de las primeras ediciones del concurso Supervivientes. Allí se ganó al espectador patrio. Poco después hizo la sesión para interviú, donde confesó ser una mujer "muy pasional. Me gusta tomar la iniciativa pero también que el hombre que esté conmigo me haga subir a las nubes". El Cuarto de las Maravillas, donde se guardan imágenes que no fueron publicadas en el Especial 40 años de interviú, le guarda un lugar privilegiado a Aída, uno de los tesoros más preciados del erotismo.