El Cuarto de las Maravillas: Alaska

Reportajes / Artículos

"¿Por qué hacer un posado para Interviú? Podría responder de forma muy escueta con un ´porque sí´ rotundo, pero no quiero parecer maleducada. Yo no soy una chica de portada de revista masculina, flaca y perfecta. Pero en Interviú hay hueco para que una famosa haga una sesión de fotos insólita. Estoy a 18 meses de cumplir los 50 años, así que mejor no dejarlo para más tarde. Y las portadas de Interviú ocupan en el ranking de mi paraíso Pop un puesto privilegiado como crónica de la España reciente". Olvido Gara lo dejó meridianamente claro en el texto que acompañó su sesión de fotos. Allí rindió homenaje a Sabrina, Samantha Fox, Sara Montiel, Rocio Jurado, Isabel Pantoja y muchas otras mujeres con curvas. Fue su tributo al erotismo y a esta revista.

La icónica foto de Nadiuska boca abajo, con la espalda arqueada y su trasero apuntando al cielo fue una de las fotos que imitó Alaska en su interviú. Ese recuerdo a las musas de la Transición, a las tit-stars de los 80, a las folclóricas de esta España nuestra convierten a Alaska en una de las celebrities imprescindibles para El Cuarto de las Maravillas, la colección de tesoros eróticos que no aparecieron, por problemas de espacio, en el Especial 40 años de interviú.