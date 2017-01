El Cuarto de las Maravillas: Eva María Pérez

Reportajes / Artículos

Yo no soy 90-60-90. Si usted teclea esto en cualquier buscador de internet aparecerá Eva María Pérez, una modelo que lleva años luchando contra la discriminación de los diseñadores. Esta asturiana es una de las españolas 'curvy' más combativas. Fue portada de interviú en junio de 2015. Por primera vez una revista de ámbito nacional llevaba a su primera página a una chica que se desmarcaba de los cánones y tallas que marcan el mundo de la moda. Eva María Pérez (Gijón, 1978) es una de las modelos españolas de tallas grandes más solicitada. Y aunque no la paren por la calle, como a las delgadas más famosas, y los blogueros de moda no se acuerden nunca de ella, lleva más de diecisiete años ganándose la vida como maniquí para firmas de ropa, incluida las que trabajan para El Corte Inglés. Eva está por derecho propio en El Cuarto de las Maravillas de interviú, los tesoros de la fotografía erótica que no aparecieron en el Especial 40 años de esta revista.

|Sigue leyendo