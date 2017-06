El Cuarto de las Maravillas: María Jesús Ruiz

Reportajes / Artículos

Una andaluza con melena de niña buena y aire de París. María Jesús Ruiz, Miss España 2004, revolucionó el país al año siguiente por mostrar su desnudo en interviú. La bella de Andújar ya había dado que hablar en el reality La Granja por su intensa actividad sexual. Por eso merece entrar en nuestro Cuarto de las Maravillas

No hay movimiento que haga que no se analice con lupa en los programas del cuore. La pasada semana, María José Ruiz fue centro de interés por colgar una foto en Instagram desnuda en la bañera. En las redes tapaba sus pechos con los brazos… No como hizo doce años antes en interviú. Con una imagen muy cuidada y una melena de niña buena, contaba lo mala que había sido en el concurso de la granja. “Tuve sexo casi a diario”, decía refiriéndose a la más que intensa actividad que desarrolló ante las cámaras con Dani DJ. La pareja rompió poco después pero este desnudo de la bella Ruiz quedará para la memoria de todos los que admiramos la belleza con mayúsculas, la cuasi perfección hecha mujer. María Jesús Ruiz se ha ganado la llave de oro con la que entrar en nuestro morboso Cuarto de las Maravillas.