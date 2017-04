El Cuarto de las Maravillas: Silvia Fominaya

Reportajes / Artículos

Su primera portada la hizo con 26 años y la última no hace mucho, en 2014. En todas, la actriz, presentadora y empresaria Silvia Fominaya lo ha dado todo. Su espectacular físico y su generosidad la han convertido en inspiración para interviú. Con sus lectores, la madrileña de Lavapiés ha compartido sus éxitos televisivos, los fracasos amoroso, y también su maternidad. Cuando esta publicación cumplió 30 años, ella fue nuestra madrina posando embarazada. Incluso nos ayudó a reconquistar Gibraltar... De hecho, Silvia nació unos meses antes que interviú. El Cuarto de las Maravillas no tendría sentido si no estuviese Silvia. ¡Gracias guapa!