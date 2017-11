El cuarto de las maravillas: Silvia Sicilia

Reportajes / Artículos

Recuerdo perfectamente aquel interviú de 2009. Hay pezones inolvidables y los de Silvia transmitían temperatura máxima. Hablar de la tinerfeña, ex de Nacho Vidal y exconcursante de Mujeres y Hombres y Viceversa, siempre intranquiliza. Cuando una mujer roza la perfección allá donde mires, la paz se esfuma y la excitación aparece a golpes. “A veces tengo la sensación de que he vivido demasiado rápido”, comentó en esta revista una veinteañera que había estudiado para protésica dental. El colorín colorado para ti no sirve. Tu cuento acaba de comenzar. Mira aquí todas las fotos de Silvia Sicilia.