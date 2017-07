El Dioni, 300 millones de razones para robar

Reportajes / Artículos

El Dioni había sido degradado por sus jefes unos meses antes, desde su puesto de escolta de personalidades a recoger recaudaciones en un furgón por todo Madrid. De escoltar a Alfonso Escámez, Miguel Durán o Eugenio Marín, pasó a recoger el recaudo del Metro madrileño. Pero aquel 28 de julio de 1989 El Dioni decidió vengarse y pensó que por 298 millones de pesetas merecía la pena correr el riesgo. Así que le dijo a sus dos compañeros que le dolía la espalda por la ciática, se quedó en el coche y cuando bajaron en la quinta recogida, contó hasta veinte y se llevó el furgón entero.

Luego llegó hasta su coche particular, aparcado a propósito unas horas antes cerca del lugar, y condujo hasta Portugal, desde allí tomó un avión de la TAP hasta Río de Janeiro con dos bolsas llenas de dinero en billetes de 10.000 pesetas. Tan fácil y tan difícil. A pesar de operarse de cirugía estética en cinco ocasiones, fue detenido el 19 de septiembre del mismo año por la policía brasileña. Se recuperaron 175 millones de pesetas. Del resto jamás se supo.

Durante aquel tiempo, El Dioni, además de la cirugía estética, se hizo injertos de pelo sin mucho éxito y se camufló debajo de una peluca rubia. Se gastó todo el dinero que pudo en mujeres, drogas, alcohol y vacaciones para los amigos. Tras su detención, permaneció diez meses en un cárcel brasileña hasta su extradición a España.

La primera entrevista que concedió a interviú fue publicada en el número 699, el 1 de octubre de 1989. “No me devolverán a España. El dinero y yo nos quedaremos en Brasil”. Durante su estancia en la cárcel escribió sus memorias en tres entregas, que comenzaron a publicarse en el número 702, el 23 de octubre de 1989. En estas páginas contaba que “le comenté a compañeros y amigos: el día menos pensado me llevó un blindado”.

El Dioni no resultó profético en esa entrevista y fue extraditado a España en julio de 1990. Dos periodistas de interviú, Javier Ángel Preciado y Fernando Abizanda, lo acompañaron en el avión de vuelta y contaron todo su periplo brasileño, publicado en el número 743, de 31 de julio de 1990. Salió de la cárcel en mayo de 1995 tras haber cumplido tres cuartas partes de la condena, tres años y cuatro meses de cárcel.

Para entonces El Dioni ya se había hecho famoso -incluso Joaquín Sabina le compuso una canción- y comenzó a escribir un libro y grabar un disco, tal y como contó en una entrevista publicada en el número 808 de interviú, el 24 de octubre de 1991, antes de su ingreso en la prisión española. El disco se tituló ‘Con un par sí, pero…’.

Billetes falsos

Dionisio Rodríguez tuvo después algunos tropezones con la justicia, como cuando fue acusado de un delito de narcotráfico y cumplió seis meses de condena y en otra ocasión, cuando lo acusaron de fabricar dólares falsos y lo único que hizo fue distribuir fotocopias de billetes con su cara para promocionar un bar que abrió en la localidad madrileña de El Molar. En aquella ocasión, interviú publicó una entrevista, el 12 de octubre de 1998, titulada: “Estoy pagando el precio de la fama”.

Tras sacar un segundo disco (‘Todo sobre mi furgón’) sin mucho éxito, tuvo pequeñas incursiones en el cine y la televisión, colaborando desde 2007 en varios programas de La Sexta, un especial de navidad de TVE y en la película Torrente 4. El año pasado fue concursante del reality Supervivientes, aunque fue el primer expulsado tras 21 días de aventura.

Por su parte, la empresa Candi quebró en 1992 y unos años después su propietario, Antonio Gutiérrez Amador, se enfrentó a una petición fiscal de 20 años de cárcel por delitos de robo, contra la seguridad en el trabajo y fraude fiscal. | Sigue leyendo.