El 'ejército' de la república catalana

Un día con los Comités de Defensa de la República (CDR): no conocen a sus jefes, pero siguen sus órdenes con disciplina y son capaces de colapsar Cataluña

A las seis y cuarenta y cinco de la mañana, en un rincón del barrio barcelonés de Sants, se reúne un grupo de gente. No son más de cincuenta personas, pero van a paralizar la vida de miles de vecinos de la Ciudad Condal. La huelga general del pasado día 8 fue un fracaso de convocatoria, pero según pudo comprobar esta revista, los cortes de carreteras y vías consiguieron congelar la actividad de la ciudad con una estrategia estudiada y llevada a cabo por los Comités de Defensa de la República (CDR), distribuidos por todo el territorio catalán.

interviú acompañó al CDR de Sants, uno de los 172 que hay en Cataluña. Estos grupos comenzaron como Comités de Defensa del Referéndum y cogieron fuerza tras la anterior huelga del 3 de octubre. En las ciudades, la mayoría de ellos son liderados por Arran, el grupo radical juvenil afín a la CUP, y se reúnen en edificios okupados, o “ateneus”, donde organizan sus acciones. En verano, sus componentes actuaban contra el turismo pinchando bicicletas de alquiler y atacando autobuses. Hoy tienen otro objetivo: “Enfrentarnos al 155, a la Guardia Civil y la Policía Nacional, fuerzas de ocupación del Estado fascista español, para que salgan de la República Catalana”, explica Andreu, uno de los jóvenes de Arran que integra el CDR de Sants. El joven habla con esta revista mientras pinta un cartel para la movilización. Con letras azules escribe en catalán: “Contra la represión, ni un paso atrás. Somos República. Huelga General 8-N”.

Liderados por internet

El CDR de Sants se reúne en Can Batlló, otro edificio okupado escondido en uno de los callejones del barrio. A pesar del frío de la madrugada, y de la oscuridad que aún predomina en las calles, la gente empieza a llegar al desayuno que ya estaba convocado.

Tres coches patrulla de los mossos d’Esquadra aparcan ante la puerta del edificio: “De estos ya no nos podemos fiar”, comenta Lucía, una de las primeras en llegar. Los agentes prefieren irse a desayunar a una pastelería cerca de la casa okupa, la única cafetería abierta por el barrio. El hambre de los policías autonómicos facilita que el CDR de Sants lleve a cabo sus planes: “Iros de aquí y que se queden solo tres personas para despistar a los mossos”, ordena una de las chicas, que parece una de las líderes. Es bajita, pelirroja y luce un piercing en la nariz.

La parte trasera del edificio da a un descampado oscuro y rodeado de obras y vallas que sirven de escondite. Un grupo de voluntarios comienza a repartir caretas blancas de papel, carteles y pancartas. Mientras, dos ancianas del barrio dialogan. Una le recomienda algunos pasos que debe seguir durante la movilización: “Los dijeron ayer en la reunión. Cuando comiencen las cargas policiales siéntate en el suelo, acurrúcate y cógete a alguien para que no puedan moverte de tu sitio”, le aconseja.

Cada vez llega más gente. Un grupo de chicos jóvenes, también militantes de Arran, llega con un carro lleno de galletas, zumos y batidos de chocolate. La lideresa pelirroja del piercing pide silencio y explica a los congregados: “Cambio de planes. Desde la organización se nos ha pedido que cortemos la carretera. No os preocupéis. No sé a qué se debe el cambio, pero debe ser algo importante y hay que hacerlo”, concluye la joven. No dice quiénes integran “la dirección”, pero recibe sus órdenes constantemente en su móvil.

Atascos sin salida

El grupo sale a la carretera C-31 gritando: “¡Llibertat pressos polítics!”, hasta invadir la rotonda de la plaza Ildefons Cerdá, uno de los pasos por los que más fluye el tráfico de Barcelona. En esta rotonda cruza la C-31, carretera también conocida como el eje costero. El paseo de la Zona Franca y la Rambla del Badal son las otras dos vías que cruzan la glorieta.

A los manifestantes no les cuesta cruzar andando la carretera. Antes de ellos, cuatro coches ya han paralizado el tráfico. Esa es la estrategia: bloquean las tres carreteras que cruzan la glorieta con cuatro coches de la organización, que paran sus motores en medio de la rotonda impidiendo el tráfico y encabezando el tapón. Son las siete y cuarto de la mañana, y la mayoría de los atascados en la plaza Ildefons Cerdá se dirigían a trabajar. Aún no saben que se van a quedar parados durante más de cuatro horas. Ha comenzado la Vaga General.

Llum es una de las manifestantes del CDR de Sants. “Toda Barcelona está paralizada”, cuenta con una sonrisa de orgullo desde el interior de su furgoneta, mientras se informa escuchando a Mónica Terribas, la periodista más popular de Catalunya Ràdio, que pidió a sus oyentes delatar las posiciones de la Guardia Civil el 20 de septiembre.

Esta joven independentista ha usado su furgoneta para cortar la carretera.“Lo hemos conseguido. Decían que iba a ser un fracaso la movilización, pero está todo colapsado”, asegura. Pide la liberación de los consellers y demás políticos en prisión. Los considera “víctimas de un país sin justicia. Esa justicia está controlada por Mariano Rajoy”, denuncia, y añade: “Manuela Carmena tampoco es independentista, ha conseguido ahorrar gastos en el Ayuntamiento de Madrid y aún así Montoro le ha intervenido las cuentas a su consistorio. Las cosas en España no funcionan bien”. La activista asegura estar de acuerdo con la huida de Puigdemont: “Sigue siendo nuestro presidente de la República. Desde la cárcel no podría defender nada”. De cara a unas futuras elecciones, Llum es optimista: “Ganará el independentismo, da igual que sea de izquierdas o de derechas, lo importante es que estemos unidos”, aventura, pero advierte que, si vence el bloque unionista, “movilizaciones como las de hoy se repetirán cada día”. | Sigue leyendo.