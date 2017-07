El escándalo del higo

Reportajes / Artículos

Málaga: el ayuntamiento ordena retirar un anuncio explícito tras solo una hora en la calle. No se sabe qué pretendía vender

Los vecinos de Torre del Mar (Málaga) transitan entre la polémica y el misterio. La noche del sábado 1 de julio, sobre las diez, aparecieron en el centro del pueblo dos carteles publicitarios que exhibían la imagen de una mujer desnuda y de espaldas, ligeramente inclinada hacia delante, en una postura que no dejaba mucho espacio a la imaginación. Sobre la vulva de la modelo anónima se había impreso un mensaje explícito: “Cómemetoerhigo”.

Los carteles, de metro y medio de ancho por 1,30 de alto, estuvieron expuestos durante más de una hora a la vista de todo el mundo, en la rampa de entrada al parking de Las Yucas y en la plaza peatonal de Juan Aguilar Osuna. El escándalo que originó entre muchos vecinos por el uso sexista de la imagen de la mujer provocó que el Ayuntamiento de Vélez-Málaga diera orden de retirarlos y de investigar quién había insertado esa publicidad.

“Yo estaba en un acto municipal cuando una vecina contactó conmigo a través de Facebook. La mujer estaba indignada. Cuando vi la foto que me envió, me fui directamente a laplazadonde estaban los carteles y pedí que los quitaran”, relata el teniente de alcalde de Torre del Mar, Jesús Pérez Atencia, representante del Grupo Independiente Pro Municipio Torre del Mar. “Esa campaña publicitaria es denigrante. Usa a la mujer como reclamo sexual, y aún no sabemos ni para qué”, apostilla el concejal.

INVESTIGACIÓN

Se desconoce qué se pretendía anunciar ni cuál es el objetivo de la campaña del higo, aunque son muchas las teorías que circulan por el núcleo poblacional veleño y que están siendo investigadas por la Policía Local en busca de una respuesta que aclare el enigma. Se investigan varias líneas: que el anuncio fuese la campaña de lanzamiento de una empresa hortofrutícola en proceso de expansión, que se tratara de promocionar la inauguración de un nuevo club de alterne en la zona o simplemente de una agresiva campaña de lanzamiento ideada por una agencia de publicidad.

El anuncio no tardó en viralizarse en las redes sociales, que reaccionaron con indignación y sorna. Hay que comer más fruta, bromeaba el usuario de Twitter @Mpfcadiz utilizando el hastag #comemetoerhigo. Mientras unos clamaban contra la publicidad sexista, otros ironizaban con una campaña similar para promocionar el níspero, el aguacate o el mango de la Axarquía...

Lo que la policía ha descubierto es que el cartel remite a una página web (comemetoerhigo.com), que tampoco despeja dudas. El portal muestra la misma foto que ilustra las vallas publicitarias del escándalo e incluye alguna imagen aún más explícita bajo una clara advertencia: “¡Esto es solo el principio!”. No hay más pistas. Solo tres campos donde introducir nombre, correo electrónico y teléfono.

interviú ha tenido acceso al primer informe policial que trata de desvelar el misterio. Tras recibir el aviso sobre la aparición de los carteles, que contenían “publicidad sexista y peligrosa para la juventud y la infancia”, agentes de la Policía Local de Vélez-Málaga se entrevistaron con un empleado del aparcamiento (cuya empresa explota las vallas publicitarias), quien les confirmó que el anuncio se había contratado esa misma tarde. | Sigue leyendo.