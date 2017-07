El Estado abandona a 3.000 chicos cada año al cumplir los 18

Reportajes / Artículos

Cuando a Ayoub se le acercaba su decimoctavo cumpleaños, más que en celebrarlo, pensó en matarse. Lo suelta con la mirada baja y pellizcándose la palma de la mano para dar un respaldo físico al dolor hondo que siente.

Ayoub Moutahir es un muchacho alto y guapo cuyos ojos, aunque sonría, le enturbian la expresión. Es retraído e inseguro; pero a sus 22 años tiene una madurez que no le toca por edad, como muchos que han pasado infancias traumáticas. No conoció a su madre; su padre le maltrataba. A los diez años se fue de casa. Estuvo viviendo en las calles de Lleida solo; comía de lo que robaba en el Caprabo y el Carrefour, y de lo que le daba alguna gente. Así un año, sin que ningún servicio social actuara. Dormía al raso, pero se sintió liberado, lejos de las palizas.

Cuando volvió con su padre, marroquí, a menudo iba al colegio con moratones y heridas; a los profesores les decía que se había peleado. Nadie investigó. Fueron sus amigos los que denunciaron malos tratos. Y así llegó a un centro de menores. Tutelado, Ayoub descubrió qué era vivir sin miedo, sin golpes; halló la calma, y una familia en sus compañeros. Pero también descubrió que eso tenía caducidad: a los 18 años tornaría la incertidumbre. “Yo ya me veía volviendo a vivir en la calle. Se acaban las ayudas y solo nos queda el robo, la prostitución y la calle”. Antes de eso, prefería la muerte: “Un amigo mío se suicidó cuando tuvo que dejar el centro”.

Ayoub fue uno de los 3.000 chicos y chicas que cada año, al llegar a la mayoría de edad, pierden de repente la protección del Estado y se ven en la calle. Pero él tuvo suerte de caer en uno de los tres pisos que la Asociación Familias Alternativas de Transición L’Horta Nord gestiona en Valencia. Ha tenido techo cuatro años, hasta que se independizó. “Conmigo hicieron una excepción porque en principio las plazas eran solo para nacionales, y yo, al ser de origen magrebí, no tenía derecho”. Cuenta que muchos compañeros del centro se quedaron por el camino o han acabado en las drogas o de okupas cuando se les terminó la tutela del Estado. Una amiga suya, asegura, se prostituye: “Cuando me lo dijo, no pude aceptarlo. Le dije que yo la ayudaba, no tenía nada pero lo hubiera hecho. No era lo que ella quería oír. Ya antes de salir del centro sabes de chicas que van con hombres por dinero. Ellas lo callaban, ¿Cómo le dices a un ‘hermano’ que estás haciendo algo malo?”.

Otra joven extutelada, que pide el anonimato, cuenta por videoconferencia desde Alemania que una amiga del centro de menores con la que convivió seis años ejerció la prostitución cuando, al cumplir 18, tuvo que dejar la institución: “Volvió a casa con su madre enferma a cuidarla. Estuvo dos meses prostituyéndose porque no tenía para comer”.

La excepción

Esta joven, de 23 años, nacida en Alcoy, es una de las caras más amables de un proceso duro y dramático. Su historia va por buen camino, es testimonio de superación y valentía que el equipo de Cruz Roja de Alicante expone con orgullo. Ella inau­guró el piso de emancipación en Alicante. Llegó con 18 años, meses después de haber tenido que abandonar el centro (en el que estuvo desde los 12) y tras un fracaso sentimental. Superada una temporada de rebeldía, echó el resto para salir adelante y aprovechar la oportunidad que le brindaban.

Hoy, estudia y trabaja en Alemania en un programa de formación por el que pasa por todos los puestos de un hotel de cuatro estrellas. Cobra 800 euros al mes por 40 horas semanales, entre la formación y las prácticas. Llegó hace dos años y medio hablando unas pocas palabras en alemán, hoy lo domina.

“Quienes salimos bien de un proceso así somos la excepción. Un 80 por ciento de los tutelados no acaba ni la ESO”, reconoce Raúl Serrano. Él estuvo 15 años bajo tutela del Estado y ahora, pasada la treintena y con dos hijos, prepara el documental Así crecen los enanos, sobre la realidad de estos jóvenes tras la mayoría de edad. Recoge la vida de muchachos que han salido de centros. “Con 18 años, son rebeldía pura, han vivido mil vidas ya y se quedan en la calle”, resume este director y guionista, que también prepara una guía que reúne recursos para extutelados.

Su historia de violencias y abandonos, en una familia disfuncional, le llevó a centros de acogida en los que supo agarrarse a las oportunidades que se le abrían. A los 18 también se fue a Alemania, por su cuenta, a buscarse la vida. Trabajó de todo y estudió. Critica el sistema: “De los 3.000 o 4.000 euros al mes por chico que llegan a un centro, ¿cuánto realmente va al chico o para resolver la causa que le llevó allí?”.

Ayudar a otros

Diana Aisha Cogolludo, de 18 años recién cumplidos, es frágil, menuda; nadie aventuraría que hablará sin rastro de la edad del pavo que podría esperarse por su aspecto. Tiene las cosas claras, habla de su vida con naturalidad, y eso que ha pasado por centros de menores, por cuatro familias de acogida, una adopción fracasada y otra que no se materializó a dos meses de ser mayor de edad. Nació en Benidorm y hasta los siete años vivió con su madre, inmigrante argelina y drogadicta. “En mi casa solo había drogas, prostitución”, dice con una franqueza tras la que se adivina mucho trabajo psicológico. A su padre no lo conoció.

Hasta los siete años, en que a su madre le retiraron la custodia, no fue apenas al colegio. Hoy estudia Trabajo Social en la Universidad. Espera dedicarse a discapacitados o a víctimas de malos tratos. “Por mi trayectoria de vida, me siento atraída por colectivos desfavorecidos y sé lo importante que es ponerse en su lugar. En los centros de menores, por ejemplo, eso falla”, explica.

Diana es otra de las afortunadas que han podido sortear el desamparo tras la mayoría de edad gracias al programa de emancipación de Cruz Roja. Vive con dos compañeras en un piso de la ong en Alicante. De la treintena de compañeros del centro de Altea donde vivía, muchos han acabado mal: “Solo uno ha salido medio bien; el resto, prostitución, drogas, de okupas… y muchos ni estudian ni trabajan. El 95 por ciento de los que conocí allí están fatal”.

A su lado, Mireya, su compañera de piso y ahora amiga, asiente: “Hay gente que no puede salir de lo que ha vivido en sus casas, y mucho menos cuando deja el centro”. De origen ecuatoriano, llegó a España con dos años. El patrón de familia con problemas de drogas lo han repetido sus hermanos mayores. Ella supo que tenía que huir de él desde que ingresó en el centro. Lo consiguió, lejos de sus parientes. Estudia un grado medio de Dependencia.

Cómo es una tortilla

Después de pasar la mayor parte de su vida en un centro de menores, Mireya vivió con ansiedad el momento de hacerse mayor y tener que marcharse, sabiendo que con sus padres no podía ni quería volver. “Dentro vives en una burbuja, te lo hacen todo; yo no sabía ni qué era un solicitud para pedir una ayuda o la tarjeta sanitaria”, reconoce.

Carlos Chana, responsable de Infancia en Dificultad Social de Cruz Roja cuenta: “Al llegar al piso de emancipación, un joven se sorprendió de que una tortilla de patata fuese redonda, siempre la había visto en porciones triangulares en la bandeja del comedor”. La anécdota muestra cómo en una institución en la que hay decenas de menores la educación nunca puede ser cercana como en una familia. Se cubren necesidades, pero no se forma su autonomía. “Si no se les prepara, cuando cumplen la mayoría de edad y se acaban los apoyos, estos chicos no saben ni hacer la compra ni gestionar su dinero. Por eso es importante iniciar el trabajo con ellos antes de los 18 y darles apoyo una vez fuera”, explica Ricardo Brotons. Es uno de los educadores del único piso que Cruz Roja tiene en Alicante. Dispone de cuatro plazas para apuntalar el proceso de independencia de jóvenes.

La Ley del Menor de 2015 ya recoge la necesidad de transitar el proceso de mayoría de edad con los chavales para no dejarlos abandonados y truncar los esfuerzos y recursos que se han dedicado en su infancia. Pero la ley aún no se cumple. “En Alicante hay 25 plazas de varias organizaciones para los más de cuatrocientos chicos tutelados que cada año cumplen 18”, explica Alicia Santonja, responsable de Infancia en Dificultad de Cruz Roja Alicante.

La Asociación Familias de Transición de L'Horta Nord tiene en Valencia tres pisos para apoyar a los jóvenes en su desarrollo al acabar los recursos públicos. Son 12 plazas para vivir hasta cinco años. La ong despliega además otros programas de apoyo que llegan a otra treintena de chicos. Ángel Hernández, presidente de la organización, explica que apuestan por un sostén que se prolongue hasta los 25 años o más: "Partimos de la idea de ofrecer una familia, una alternativa a lo que sus parientes no hayan podido hacer, sin juzgarlos, y para ello tratamos de cubrir sus necesidades hasta que se conviertan en adultos, por eso es necesario que se prolongue más allá del año que otorgan, en el mejor de los casos, otros programas".