El plan de asalto al Parlament

Reportajes / Artículos

Era el plan C. Una de las tres opciones posibles. La menos deseada. Y también la más secreta si Carles Puigdemont declaraba la independencia de Cataluña. Informaciones llegadas a la Policía Nacional y la Guardia Civil apuntaban a que ciudadanos independentistas montarían una acampada en el parque de la Ciutadella (a las puertas del Parlamento) y que dentro se enrocarían Puigdemont y los otros miembros de su gobierno.Tres fuentes diferentes de la Seguridad del Estado confirmaron a esta revista que, si eso sucedía, el plan era asaltar el Parlamento de Cataluña con casi trescientos efectivos de unidades de élite.

Una de las fuentes conocedoras de ese plan lo explica así: “Se iba a entrar por tierra, aire y subsuelo”. Por tierra se ocuparían “cinco grupos de la Unidad de Intervención Policial” (cada grupo lo forman cincuenta efectivos) que dejarían limpio de posibles manifestantes el parque y facilitarían la entrada al Parlament de efectivos de los GAR (Grupos de Acción Rápida) de la Guardia Civil. Trescientos de esos hombres-comando, que han sido comparados con los marines estadounidenses, están en Cataluña a la espera de recibir órdenes.

Otra fuente de las fuerzas de seguridad en Cataluña confirma el plan, lo sitúa en el 10 de octubre (cuando Puigdemont declaró la independencia, aunque la suspendió ocho segundos después) y asegura que desconoce el nombre de ese plan. Se refiere a él como “la operación de intervención en la Ciutadella”. Y apunta un detalle: los mossos d’Esquadra de la Brigada Mòbil (BRIMO) y de Recursos Operativos (ARRO) que en ese momento rodeaban a la multitud congregada ante las pantallas colocadas a las puertas del Parlament y que llegaba hasta el Arco del Triunfo, recibieron “advertencias muy claras” de que tendrían que dejar pasar a las Fuerzas de Seguridad del Estado en caso de necesidad.

Simultáneamente a ese asalto por tierra, según las fuentes consultadas, otras unidades de élite policiales entrarían al Parlament por las alcantarillas. “Ya tenían los planos del subsuelo de esa zona de Barcelona, que es una ciudad muy complicada para eso. Esa intervención, si fuera necesaria, la harían unos 15 agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) que contaban con la asesoría de técnicos especialistas de la Unidad de Subsuelo”. Los GOES, como son conocidos, son “el hermano pequeño de los GEO,” comenta una fuente policial, y tienen una base en la zona franca de Barcelona.

La tercera vía de entrada al Parlament iba a ser por aire. “Bajando en escala y desde helicópteros”, explica una de las fuentes conocedoras del plan, integrantes de los GEO y la Unidad Especial de Intervención (UEI) entrarían por la azotea.

Otra fuente de los servicios de seguridad matiza que “ese plan no ha pasado nunca del papel, o sea, no ha pasado del nivel teórico”. Y añade que “no llegó a materializarse, ni a sugerirse o dar en avance a los jefes de grupo y coordinadores”, aunque explica que se planteó el asalto al Parlament: “En casos de grave alteración del orden público, siempre se considera la posibilidad de enrocamiento”. | Sigue leyendo.