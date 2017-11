El Rif: la revuelta, cumple un año

Reportajes / Artículos

El 28 de octubre de 2016 se ha cumplido un año de la tragedia que desató las protestas populares en el Rif. Fikri, vendedor de pescado, murió aplastado en un camión de basura impidiendo que se arrojasen 500 toneladas de pez espada a un contenedor. La policía le había decomisado la mercancía, vetada en la temporada de otoño, a pesar de que había salido del puerto con el permiso de las autoridades. Los responsables de su muerte, entre ellos miembros de la Delegación de Pesca y agentes policiales, ya están en libertad tras una pena máxima de 8 meses de cárcel.“Esta muerte simboliza la relación de las fuerzas de represión para con el pueblo, sobre todo para los ciudadanos de tercera, cuarta y quinta categoría”, sentencia Ghalia, activista rifeña residente en Europa. Una vez más aparece la hogra en el Rif, la humillación del pueblo, un pueblo que demanda una universidad, un hospital oncológico, la mejora de las carreteras y empleo.

En el ámbito político denuncian la corrupción del Majzén, el gobierno paralelo formado por la oligarquía cercana al rey Mohamed VI. Esta cadena montañosa que recorre la franja norte de Marruecos de este a oeste sobrevive aislada y desfavorecida. Sus habitantes han sufrido varias guerras y revueltas en el siglo XX. Se han hecho recios y resistentes. Sus vecinos recuerdan los bombardeos del príncipe Hassan en 1958-1959 para terminar con la sublevación de los ciudadanos o la Revuelta del Pan en 1984. “La represión, las detenciones y los secuestros de ahora ahondan más en esta brecha porque todavía no se han curado heridas del pasado”, explican desde el Movimiento Hirak.Del 35 al 40 por ciento de la población marroquí se identifica como bereber, sobre todo por el uso de la lengua, y en algunos lugares también se mantienen la vestimenta, las fiestas, la gastronomía y la música, a pesar de haber sido arabizados y convivir con la cultura árabe. Hay millones de inmigrantes bereberes en Europa, especialmente rifeños, en Francia, Países Bajos, Bélgica y España. En Marruecos consiguieron su propio canal de televisión en 2010 y aunque no reclaman la independencia, siguen luchando por poner a sus hijos nombres de la cultura amazigh (hombre libre) y que se respete su bandera tricolor: el azul del cielo y el mar, el verde de la naturaleza y la tierra, y el amarillo del desierto.Han desafíado a los políticos no aceptando sentarse las dos ocasiones en las que el Partido Autenticidad y Modernidad (PAM), cercano a Mohamed VI ,pretendió negociar “por debajo de la mesa”. Antes de las detenciones, “el Gobierno se acercó para dialogar a oscuras y le cerramos las puertas”, confiesa Reda Benzana, portavoz de Hirak.Ayman también salió a la calle para solicitar un centro oncológico en su ciudad, “porque cuando recibí la quimioterapia en Rabat me di cuenta de que la mayoría de los enfermos eran rifeños”. Enfermó a las 14 años y se sometió a ciclos de quimioterapia durante cuatro años. Actualmente se encuentra bien, pero sigue cruzando parte del país dos veces al año para pasar revisiones en Rabat. En Alhucemas sí hay un hospital oncológico. Se construyó en 2005 pero sin equipos ni efectivos.

En esta zona se concentra la mayor tasa de enfermos de cáncer “por las bombas españolas, de los franceses y del anterior rey”, asegura una mujer a las puertas del hospital.Ayman ha tenido que esperar a que su hermana mayor finalizase los estudios superiores para cursar Informática en la universidad de Tetuán, a ochos horas en autocar de Alhucemas. Su padre no podía costear los estudios fuera de la ciudad a dos hijos al mismo tiempo. Así que el joven salió también a la calle para pedir una universidad. La policía lo detuvo delante de su madre y su hermano pequeño “La única solución es ir a Europa”, lamenta. Cientos de rifeños empiezan a escoger ese camino ante la presión de un cerco policial de unos 25.000 agentes en Alhucemas y casi tres centenares de detenciones. Mohamed VI indultó a 40 presos del Hirak con motivo del XVIII aniversario de su subida al trono, el 30 de julio. “Me grabaron y me hicieron fotos desnuda en los calabozos de Alhucemas y otras cosas de las que nunca me voy a recuperar”, confesó a un medio árabe Silya Ziani, la única mujer del Hirak detenida. | Sigue leyendo.