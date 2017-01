El sumario del Ébola: caos y miedo en el hospital

Reportajes / Artículos

Resulta patente que no se ha procedido a la revisión y evaluación de riesgos laborales, ni a la planificación preventiva correspondiente”. Los inspectores de Trabajo que analizaron la situación del hospital Carlos III de Madrid tras el contagio allí de la auxiliar de enfermería Teresa Romero en octubre de 2014, constataron numerosas deficiencias en materia de seguridad y prevención de riesgos laborales en la fecha del accidente y en los meses previos, cuando el hospital ya se había convertido en centro de referencia para casos de ébola. Pero el juzgado ha archivado la querella que la auxiliar de enfermería y quince médicos de Medicina Intensiva presentaron contra el Ministerio de Sanidad.

Según el auto judicial, “no ha quedado debidamente acreditada ninguna infracción de las normas de prevención de riesgos laborales”. El abogado de Romero, José María Garzón, recurrirá la decisión, basándose en varios informes y denuncias internas, incluidos en el sumario, que describen “el caos” que se vivió en aquellos meses.

Los técnicos de Inspección de Trabajo concluyeron que Teresa Romero y los sanitarios que atendieron en verano de 2014 a los dos misioneros infectados de ébola en África no recibieron “formación adecuada” para desempeñar su trabajo “con la protección y la prevención práctica suficiente frente a agentes biológicos de nivel 4” (que causan una enfermedad grave, riesgo de contagio y sin tratamiento eficaz).

El 29 de abril de 2014, cinco meses antes de que la auxiliar de enfermería se contagiara, quince médicos de Medicina Intensiva alertaron de los riesgos que sufrían en un escrito enviado a sus superiores: “El Hospital no dispone de la infraestructura adecuada que garantice no solo el manejo adecuado del paciente, sino también la seguridad del personal especializado (…). Los protocolos son insuficientes (…). No podemos asumir el riesgo de tratar a este tipo de pacientes, por la peligrosidad que eso supone no solo para nosotros, sino también para el resto de la población con la que tengamos contacto a posteriori”.

Ante la queja, el hospital organizó talleres formativos que, según el sumario, consistieron en charlas “de quince o veinte minutos” de duración y una demostración práctica de la colocación de los equipos de protección de entre “veinte y veinticinco minutos”. Los técnicos aseguran que fueron sesiones “meramente informativas” con una explicación teórica “somera”.

“Entrenamiento urgente”

Para los trabajadores del hospital la información tampoco fue suficiente. En agosto de 2014, ante la llegada al Carlos III del misionero Miguel Pajares, infectado por ébola, los profesionales de Medicina Intensiva volvieron a reclamar que se les diera “entrenamiento urgente” en una carta dirigida a la gerencia del centro, en la que mostraron su “máxima preocupación” por “la ausencia de las medidas solicitadas”.

El procedimiento recogido en los protocolos explicaba de forma “sucinta” cómo ponerse y quitarse el traje de protección (EPI), “sin contemplar la evaluación del riesgo de la acción”. Los técnicos de la Administración exponen en su informe que no está claro que el traje fuese probado “por todos y cada uno de los trabajadores” y que el hospital no contabilizó quiénes fueron realmente a dichos talleres, por lo que “no se puede acreditar” que la formación se impartiera a la totalidad de los empleados expuestos al riesgo. La juez atribuye la falta de un registro de los participantes a la “premura” de la situación y al gran número de sanitarios que acudieron como consecuencia de la alerta sanitaria por los casos de ébola. | Sigue leyendo.