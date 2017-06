El triunfo de las Espartanas

Reportajes / Artículos

Han sido los mejores días de nuestras vidas como Espartanas. El apoyo ha sido brutal, mira que hemos hecho cosas, que hasta Rafa Nadal paró un partido por nuestros gritos y no habíamos conseguido nunca dar tanta visibilidad a esta lucha como con interviú”. Han pasado cuatro días desde que se publicara el desnudo-protesta de las mujeres, compañeras y familiares de los trabajadores despedidos de la planta de Coca-Cola en Fuenlabrada y Gema Gil, protagonista de la portada, reconoce no encontrar palabras para describir lo que está viviendo. “El lunes tuve que apagar el teléfono porque no daba abasto con los mensajes y llamadas. ¿Y sabes lo más emocionante? Todo el mundo nos ha dicho que las fotos están muy cuidadas y representan nuestra lucha, pero sobre todo nos han felicitado por la valentía de la entrevista. Por fin la gente sabe que Coca-Cola incumple sentencias judiciales firmes y que piden cárcel para el presidente del comité de empresa. Nos habíamos planteado hacer huelga de hambre para que todo se supiera pero gracias a interviú hemos tenido más difusión”, se emociona. No es para menos. El día que se anunció que ellas serían nuestra portada, el hashtag #Espartanasinterviú fue tendencia en Twitter durante casi seis horas. El lunes, día que se publicó la revista, fue trending topic. Y la repercusión mediática ha llegado a América.

Políticos y feministas

También los políticos han felicitado a las Espartanas por su reportaje: nos consta que Pablo Iglesias, de Podemos, y Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, lo hicieron en privado. “Rufián me ha dicho que compró la revista y que somos muy valientes”, confiesa Gil. Iglesias contestó a una carta que ha escrito Aurora Jurado, la espartana de 58 años que abandonó su trabajo para apoyar a su marido. “A las feministas casposas que critican que hemos usado nuestro cuerpo les digo que sí, he usado mi cuerpo, mis manos, mi cabeza… No tengo otra cosa. Pero también usé mi cuerpo de escudo cuando la Policía intentó desmantelar la fábrica y acabé con una pierna rota y secuelas de por vida”, dice el escrito. “Pablo Iglesias, que estoy segura de que compró la revista, me ha dicho que tenemos toda la razón, nos apoya y respeta porque no hemos hecho nada malo, son nuestros cuerpos”, confiesa Gema Gil, que añade: “A los que han dicho que es una lucha a golpe de talonario que sepan que no hemos cobrado, lo hemos hecho por dignidad, aunque ellos no sepan lo que es eso”.

El diputado de Podemos Alberto Rodríguez sí mostró su apoyo públicamente acudiendo a la firma de revistas que se organizo en la caseta 88 (Editorial Contrabandos) de la Feria del Libro de Madrid. “Lo dieron todo, ¿eh? ¡Qué alegría! ¡Qué grande!”, decía simpático el político canario según pasaba las páginas. “Son un ejemplo de lucha y dignidad, si hubiera más gente como ellas –añade– todos los trabajadores tendrían mejores salarios y mejores condiciones laborales”. Sus maridos también les pidieron autógrafos: “Ellas han dado el paso al frente por nosotros”, dicen orgullosos y emocionados.

Las seis heroínas transmiten orgullo. Yolanda Rebollo trabaja de pastelera en un gran hotel de Madrid y el director general ha comprado la revista y le ha pedido que se la firme. Los ancianos que cuida Carmen Banquetero han disfrutado como nunca con el interviú dando vueltas por la residencia…

