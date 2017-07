El último cartucho de Luisa Kremleva

Reportajes / Artículos

Ha puesto tierra de por medio. Ha abandonado la playa, el buen tiempo y una vida de lujo en Marbella para refugiarse en Siberia. Luisa ha tratado de escapar allí del escándalo mediático que supuso su denuncia por agresión sexual contra su hasta entonces amigo Theo Hernández (19 años), el futbolista que acaba de fichar por el Real Madrid procedente del Atlético.

El caso fue archivado provisionalmente por falta de pruebas y por las “contradicciones” observadas en el testimonio de Kremleva (21). La Fiscalía quiso dar un paso más y, tal y como adelantó interviú, pidió que se abrieran diligencias contra ella por acusación y denuncia falsa, aunque para ello el sobreseimiento debe ser definitivo y no debe existir recurso de ninguna de las partes.

La joven hispano-rusa, conocida por su aparición en varios realities como Hijos de papá o Pasaporte a la Isla, o en programas como Mujeres y Hombres y Viceversa, tenía cinco días de plazo para apelar si, como sostiene, fue “forzada” sexualmente por el jugador en un Porsche blanco en los aparcamientos de la discoteca marbellí Olivia Valère la madrugada del 4 de junio. “Si quiere guerra, habrá guerra”, advirtió desde las páginas de esta revista, donde ya anunció que iba a recurrir el archivo.

Seguirá pleiteando

Su campo de batalla, de momento, sigue en los juzgados. Porque el caso ha entrado ahora en un laberinto judicial de futuro incierto por un posible error en los plazos que no tiene que ver con el fondo del asunto, el supuesto delito contra la libertad sexual que ella asegura haber sufrido.

Kremleva fue asistida inicialmente por una abogada de la asociación Despertar sin Violencia, pero sus discrepancias con la estrategia que siguió la llevaron a poner el caso en manos de otra letrada, Ángeles Corrales, que ha sido la encargada de formular el recurso para que se reabra la investigación sobre la denuncia de la modelo contra Theo Hernández.

Sin embargo, el juez Gonzalo Dívar, que entiende del asunto, no admitió a trámite su apelación por un defecto en la “personación” de la nueva abogada y el procurador elegidos por Kremleva, según fuentes judiciales. Cuando subsanaron el fallo, ya se había agotado el plazo para el recurso, por lo que el magistrado decretó –en un auto del 20 de junio– la firmeza del archivo. Caso cerrado. Al menos, inicialmente.

Porque la modelo anuncia que seguirá pleiteando para que se sepa “la verdad” y ha emprendido dos acciones judiciales que, por ahora, han paralizado la solicitud de la Fiscalía de actuar contra ella por supuesta denuncia falsa. La primera ha sido apelar a la Audiencia de Málaga para que enmiende la decisión del juez y admita el recurso de la joven. La segunda va aún más allá. “Hemos pedido la nulidad de las actuaciones al considerarlas lesivas para mi clienta”, dice su nueva abogada.

La letrada Yasmín de la Rosa, que representa a Theo Hernández, ha declinado nuevamente comentar estos extremos por expreso mandato de su cliente y se ha remitido al archivo del caso decretado por el juez. | Sigue leyendo.