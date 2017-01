El último tormento de los galgos

Reportajes / Artículos

Hay un chivato en el pueblo que les dice a los ladrones dónde están los perros que valen. Si no, no me lo explico. A mí me entraron en el búnker y de los 16 que tenía me robaron los cuatro mejores”, dice Ildefonso, con el gesto suspicaz, en la barra de un bar de Fuentes de Andalucía. Este pueblo sevillano de 7.000 habitantes es tierra de galgos. En toda esta zona interior del corazón rural de Andalucía son criados y entrenados para correr y cazar. También aparecen abandonados, o malheridos, o muertos. Un grupo de animalistas voluntarios se dedica a rescatar a los perros que vagan sin dueño por los sembrados cuando quedan inúti-les para cazar liebres. “Hacemos de perrera municipal gratis”, cuenta la voluntaria Tamara de Matos, de 24 años, que se estremece al explicar cómo hallan perros errantes con el chip de identificación –obligatorio para evitar la crianza descontrolada– arrancado para ponérselo a otro. “El chip se les mueve y se les mete para dentro. Así que se lo sacan hurgando con un cuchillo y hacen auténticos estropicios”, explica Tamara. El problema de los robos y los búnkeres “es otra maldición que les ha caído encima a los pobres”, añade.

El abandono, o la muerte, es un destino probable de los perros que no sirven para correr. Pero a los que sí valen también les espera una vida de perros. Aunque se conviertan en ojito derecho de sus amos, al menos hasta que acabe la temporada de caza o mientras les dure la racha, un castigo acompaña al don de la velocidad: los más rápidos son objeto de deseo de los ladrones. Por eso sus propietarios, para evitar que se los roben, los meten en búnkeres. Y ahí pasan hasta más de veinte horas al día, asustados y a oscuras.

En la barra del bar de Fuentes, a Ildefonso lo escucha con preocupación Sebastián. A sus 47 años, Sebastián está tan harto de los robos que con otros amigos galgueros ha creado un grupo de Whatsapp en el que cualquiera que ve un coche sospechoso da el aviso para que el más disponible salga a patrullar por su cuenta y disuada a los supuestos ladrones. “El 9 de octubre pasado me entraron a robar. Ya es la tercera vez que me pasa. Y eso que ahora tengo un búnker con una puerta acorazada de 95 centímetros de grosor”, explica Sebastián. ¿Cómo entraron? “La noche que me robaron llovía. No sé cómo se arriesgaron a subir al tejadito de mi cochera y luego a dejarse caer. Para entrar por el único hueco posible, de 98 por 28 centímetros, tuvieron que usar a un niño. Es la única manera”, dice. | Sigue leyendo.