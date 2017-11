El viaje a ninguna parte

Reportajes / Artículos

Uno esperaba encontrarse entre el pasaje con un consejo de ministros en dobles funciones. Por ejemplo, a don Rafael, el de Justicia, haciendo de Catalán camino de la consejería correspondiente. O a doña Soraya Sáenz de Santamaría-Moreneta dispuesta a aplicar por las bravas el 155. Pero quienes ocupaban el coche número 1 el pasado lunes 30 de octubre, primer día laborable de la República de Cataluña, no se diferenciaban mucho de los habituales usuarios del AVE. La azafata Vanesa cuenta que “ahora piden más prensa catalana. Tanto a la ida como a la vuelta”. En cuatro asientos enfrentados viajan, leyendo La Razón, Luis y Enrique junto a dos compañeros más de una multinacional agrícola chilena.“La sede está en Barcelona. El 95 por ciento del negocio está fuera de Cataluña, por lo que nos podría afectar un boicot”, comenta Luis.

Pasaporte español

“De momento, tenemos cerrados acuerdos hasta fin de año, pero todo se verá. Si nos fuera mal, no tendríamos problema en cambiar de empresa”, añade Enrique, que va bien preparado para su llegada a la “república esquizofrénica de Cataluña”: de su chaqueta saca el pasaporte español. “Por lo que pueda pasar hoy”, dice entre risas.Carla y Juan trabajan en una empresa de tecnología con sedes en Madrid y Barcelona.“Vamos a resolver asuntos estrictamente profesionales. De la república no creo que hablemos”, dice Juan, castellonense de nacimiento y totalmente contrario al procés. Carla cree que “se ha ido demasiado lejos en este asunto”. A las 7 y 28 minutos, poco después de arrancar, el tren supera los 155 kilómetros por hora, pero nadie aplaude. No como cuando, en Camp Barça, se llega al minuto 17 y 14 segundos. Ahora quizá empiecen a jalear a su equipo a partir del minuto 1, por aquel histórico día de octubre, o en el 27, tan histórico como los veintiséis anteriores. Quizá ya no dejen jamás de aplaudir. “Tienen ese punto romántico y terminarán independizándose. Los niños que pasaron la noche del 1-O en los colegios, con sus padres, convencidos de que votaban por la independencia, no lo olvidarán jamás. Es cuestión de que pasen una o dos generaciones”, apunta Manuel, que trabaja en el sector farmacéutico. | Sigue leyendo.