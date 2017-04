Esperanza Aguirre descubrió la Gürtel por interviú

Reportajes / Artículos

La expresidenta de la comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, declaraba esta mañana ante la Audiencia Nacional como testigo en el caso ‘Gürtel’. Al ser preguntada por el reportaje ‘las amistades peligrosas de Alejandro Agag’, publicado por interviú en el año 2005, la portavoz municipal del PP en Madrid ha respondido: “Un día de marzo de 2005, el gabinete de prensa me pasó el artículo sobre de las amistades peligrosas de Agag, que decía que personas afines al PP tenían adjudicaciones de gobiernos del PP, y se citaba la CAM y se citaba la empresa Easy Concept (Propiedad de Francisco Correa) y a Alberto López Viejo. No me gustaba que se dijera que había personas afines al PP que conseguían cosas y llamé a Alberto y le pregunté si contratábamos con esa empresa. Él me dijo que muy al principio sí y que ya no y me dio una retahíla de nombres de empresas. No me dijo toda la verdad, que era que todas las empresas eran del mismo dueño. Yo me quedé tranquila porque él me dijo que ya no se contrataba a esa empresa".

El reportaje publicado el 14 de marzo de 2005, revelaba una compleja trama montada por empresarios afines al Partido Popular para beneficiarse de adjudicaciones de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Majadahonda, ambos gobernados entonces por el PP. El punto de partida de la investigación fue la boda de Alejandro Agag con Ana Aznar, hija del expresidente del gobierno José María Aznar. Fue testigo del enlace Francisco Correa, cabecilla de la Gürtel y propietario de la marca FCS, en torno a la cual se agrupaban empresas como Easy Concept, Down Town Consulting, o Special Events, encargada esta última de organizar los eventos del Partido Popular de Galicia entre 1996 y 1999, y los del PP de Madrid en las fechas de publicación del reportaje.

Otro de los asistentes a la boda de Agag fue el entonces viceconsejero de presidencia de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo, responsable de adjudicar a Down Town Consulting (participada por empresarios de la trama) la organización de eventos y actos oficiales de la Comunidad de Madrid. López Viejo dimitió en 2009 tras ser imputado en la trama Gürtel por las adjudicaciones que interviú ya había revelado en 2005. En ese momento, Esperanza Aguirre declaró: “Quiero agradecer a Alberto López Viejo su generosidad al dimitir para que los que están impulsando la campaña de desprestigio contra el PP no puedan relacionar la investigación con la actividad de la Comunidad de Madrid. López Viejo no ha realizado ningún acto ilegal ni irregular”.