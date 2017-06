Falete: “Yo también soy un mito erótico”

Reportajes / Artículos

Decía el periodista Jesús Quintero que Falete siente, sueña, ama y sufre como artista. ¿No es muy cansado?

Eso lo decía Jesús, yo no. Si trabajar es ser artista, entonces soy un gran artista porque trabajo como un esclavo.

¿No es un yonqui del drama?

En mí no existe el drama, me gusta vivir, ser feliz. El drama ennegrece el alma y yo tengo una luz tan bonita…

Pues yo le veía protagonizando una película de Almodóvar…

Si es por hacer un papel se hace, pero yo no soy así. ¡Si soy un cascabel, coño! Hice un cameo en Torrente 5 y me encantó la experiencia. Podría hacer cualquier papel porque en los reality he demostrado que soy capaz de hacer feliz y que sirvo tanto para el llanto como para la música.

¿Alguien le llama Rafael?

¡Nunca! Ni en la escuela. Mi tutor me llamaba ‘señor Ojeda’. Y yo ‘¿Cómo? Don Juan, no me llame así porque así no me llama ni mi padre’. Siempre Falete.

En el espectáculo Falete en el corazón canta temas de Juan Gabriel, Raphael, Nino Bravo, María Jiménez, Miguel de Molina, Lola Flores, Rocío Jurado… ¿Por qué siempre mira atrás?

Todo lo que se ha quedado atrás está tan vivo, hay tanto y es tan auténtico que no hay necesidad de buscar nada nuevo.

¿No le apetece probar otros géneros? ¿un pop latino como Enrique Iglesias? ¿reguetón?

Canto demasiado bien para hacer reguetón. ¿Para qué voy a cambiar mis registros si me va de puta madre?

¿Qué música lleva en el móvil?

Ni llevo música ni canto. Fuera del escenario no canto ni en la ducha. En el coche oigo la radio y escucho lo que salga. Si pongo música en casa, sólo temas étnicos, árabes, hindúes… Todo lo que tiene que ver con las razas me gusta mucho. Y el chill out. Y cuando doy una cenita la pongo muy bajita, porque tengo el oído muy fino y me molesta un poco. Es curioso… cuando estoy con los míos lo que menos me apetece es la música.

¿La copla está en peligro de extinción?

¡No! (Tajante) ¿Un cuadro de Velázquez está en peligro de extinción? No ¿verdad? Pues lo mismo. Yo creo que he conseguido que los jóvenes se interesen por la copla. Rocío Jurado me dijo que yo había conseguido captar a un público que ella nunca pudo, que los jóvenes cantaran Lo siento mi amor. Y eso es un orgullo.

Es de copla ¿también de toros?

Soy de toreros (risas). El toro me gusta verlo en el campo, suelto, comiendo y disfrutando.

¿Es antitaurino?

Ni taurino, ni antitaurino. Es algo en lo que no entro, como en política.

Dijo Raphael en interviú que no cantaría ante Donald Trump… ¿Y usted?

Yo me adapto a todo porque es mi trabajo. Yo, como Concha Márquez Piquer, cantaría delante de todo el mundo por dinero. Es mi trabajo, de donde comen los míos, mi familia, mis músicos y yo. Si no hay dinero, no me divierto, no me sale la voz, se me olvidan las letras, me quedo ronco, me pasa de todo (risas).

¿Es pesetero?

No, defiendo mi cachito de pan… ¡O mi nevera completa!

¿Y ante quién le gustaría actúar?

Para que se siga cumpliendo el mito de la folclórica… ante Franco.

Se moriría otra vez…

Aunque se muriera, ¿qué se le va a hacer?

¿Sabe que quieren exhumar sus restos?

Sí, que le den un paseíto y lo manden pá Suecia.

Dicen que Lola Flores dijo eso de ‘Qué folclórica no se ha dado un pipazo alguna vez’…

Lo he oído pero yo qué coño sé. Lola era especial en todo, tan valiente, adelantada… y con una gracia para decirte las cosas y que no sonaran feas.

Esta semana estrena en Madrid un espectáculo en directo. Estará contento de que el Gobierno haya bajado el IVA…

Ya era hora porque ese 21 por ciento nos tenía ahogados. El 21 de ahí, el 10 por cien de autores, el coño de su prima… Cuando te das cuenta dices: ‘¡Mira, trabajo por mil euros!’.

¿Los gobernantes tratan bien la cultura?

Según qué gobierno, pero siempre se ha sabido que la izquierda ha apostado más por la cultura. Y a la vista está ¿no?

Si usted fuera ministro de Cultura…

No lo sería en mi vida, pero si lo fuese crearía muchos puestos de trabajo y a los artistas de mi tierra los tendría como nunca hubieran estado.

¿Y el resto?

Los demás que vayan y vengan, pero yo hablo de los de aquí, de los nuestros.

Le había entendido que defendía solo a los andaluces y me ha recordado al conflicto catalán.

Cuando digo de aquí, es de España, porque yo soy más de España que la bandera.

¿Qué opinión tiene respecto al Procés?

De política no hablo. A mí Cataluña es una tierra que quiero porque cada vez que voy tengo una aceptación acojonante. Para mí, que haya cuatro locos que quieren la independencia…

Los famosos se quejan de que Hacienda les persigue, ¿es su caso?

Estamos perseguidos todos, no solo los artistas. Y tú dices ¡tiene cojones lo que se llevan estos cabrones de Hacienda!

Esta semana celebramos el Orgullo. ¿Le preocupa el aumento de agresiones y homofobia que estamos viviendo?

Me preocupa mucho, lo condeno y lo castigo. Pero no solo la violencia contra nosotros los homosexuales, también por cuestiones de raza, color… Yo endurecería las penas y las leyes.

¿Ha sufrido homofobia?

Nunca, gracias a Dios. Soy muy valiente, he ido siempre mostrándome como soy, sin esconderme. A quien le guste bien, a quien no, que se aparte de mi camino, porque yo no me voy a apartar. Como yo digo… ¡Abre que voy!

¿Ese es el secreto de su éxito?

Soy claro, si todos fuésemos más claros, seríamos mejores. Yo no tengo dobleces ni en la ropa.

Se confiesa católico pero algunos arzobispos utilizan los púlpitos para lanzar durísimos mensajes homófobos contra la igualdad.

No soy católico, creo en Dios. Nadie está en su derecho de juzgar a nadie por su condición, eso es horrible. No estoy de acuerdo con este tipo de personajes, ni esta clase de mentes locas, por no llamarles locas dementes.

¿Ese tipo de comentarios le alejan de la Iglesia?

De la Iglesia no me separa lo que un tarado pueda decir. Creo en un Dios desde mi fe pero no me arrodillo delante de nadie a decirle una confesión y que me absuelva. ¿Cuál es tu autoridad sobre mí? ¿Eres santo? No, pues yo tampoco.

Decía en su ya lejano primer disco de 2004 que amar duele, pero encontró el amor.

De lejano, nada. En mis conciertos hay tres canciones que no puedo dejar de cantar y no sabes lo que me pesa porque las canciones, como los años, pesan: Lo siento mi amor, S.O.S. y Payaso. El amor duele amando, en el desamor y en el desengaño. Pero sí, yo me casé ya hace tres años.

¿Y quién es él? ¿A qué dedica el tiempo libre?

Alguien que me hizo reír y lo sigue haciendo. A mí la chispa se me enciende con una gracia... es lo primero en lo que me he fijado cuando alguien me ha gustado o me he enamorado.

¿Es usted de fácil convivencia o tiene un carácter de cuidado?

En absoluto, cuando tengo mal carácter es antes de subir al escenario, me pongo de una mala leche que soy insoportable porque quiero que todo salga perfecto. Yo lo reviso todo, luces, sonido, que los músicos vayan bien vestidos y lleven los zapatos limpios, me dan mucha manía los zapatos sucios.

Eso es muy de folclórica antigua

Eso se llama disciplina y para mí el escenario tiene mucho respeto.

Su espectáculo se llama ‘Falete en el corazón’ ¿Y Falete en el sexo?

Impotente no soy; y caliente, en su justa medida. No soy de joder todos los días. Ahora, si me pongo… agüita (carcajada), que tardo en cansarme.

En este reportaje se ha fotografiado cual Emmanuelle. ¿Le gustaría ser mito erótico?

Todos los personajes públicos llegan a ser mito erótico y sexual para mucha gente, yo también.

¿Le hacen proposiciones indecentes?

Decentes e indecentes, con poca y con mucha gente…

¿Y le han ofrecido dinero?

No te voy a contar nada porque me ha interesado tan poco… Yo el dinero me lo gano cantando.

¿Alguna vez ha utilizado una aplicación de móvil para ligar?

Si no soy capaz de gestionar ni mis redes sociales, imagínate la que puedo formar yo en una aplicación para ligar.

¿Cómo se divierte? ¿Sale de marcha?

Me pego mis fiestas con mis amigos, me encanta ir a la discoteca o una terraza de copas, hacer un viaje de estos locos y pagar a escote. Yo soy de ron, la cerveza y el vino me dan sueño, me pongo fatal.

Se sacó el carné de conducir en el reality ‘Autoescuela de famosos’. ¡Qué grandes momentos dió! ¿Ha vuelto a coger un coche?

Ahora no dejo conducir a nadie, las giras me las hago conduciendo. Yo siempre he tenido chófer, incluso cuando no trabajaba le pagaba un sueldo mensual. Pero cuando me puse al volante por primera vez dije: ‘Esto es más fácil de lo que pensaba’. Qué cobardes somos muchas veces por no tomar una decisión drástica y decir ‘venga’. Ahora voy con mi coche a todos los sitios.

¿Y no hace nada de ejercicio?

Mira, yo uso chándal y aunque no lo parezca de vez en cuando salgo a pasear y a correr.

Permítame la broma, ¿en chándal y tacones?

No, no quiero parecer a la Jurado en el aeropuerto volviendo de Miami en chándal y con el visón.

¿Iría a Supervivientes?

Me lo ofrecen todos los años, pero no me gusta. Me encanta la playa y soy el más salvaje del mundo. Iba a sobrevivir de putísima madre, pero no me llama la atención.

¿Se da cuenta de que no para de decir tacos?

Digo muchos, es mi forma de hablar. De todos modos, en Andalucía tenemos todo el día la boca llena de pelos, porque todos decimos ‘coño’.

Actúa el 28, 29 y 30 de junio en el Nuevo Teatro Alcalá de Madrid. ¿Cómo se presenta el verano?

Muy bueno, afortunadamente parece que los ayuntamientos empiezan a contratar. Me he tenido que adaptar a la crisis haciendo un show solo con un pianista, un formato más pequeño y asequible, he tenido que bajarme el caché… Ahora vuelvo a lo grande con músicos en directo.

En interviú hacemos desnudos de portada reivindicativos. ¿Por qué tema se desnudaría?

(Silencio) Yo no me desnudo para reivindicar nada. Quien quiera hacerlo está de putísima madre, pero yo ni por dinero. ¡Qué horror!

¿En la playa hace toples?

¡Siempre! (Carcajada)

Pastora Soler me contaba que solo hacía toples en alta mar.

Ella es pudorosa. No hay sensación más grata y agradable que bañarse en el mar desnudo.

¿Practica nudismo?

Dentro del mar, fuera no. No por pudor, que no tengo vergüenza ninguna, sino por las putadas con los móviles. | Sigue leyendo.

Decía el periodista Jesús Quintero que Falete siente, sueña, ama y sufre como artista. ¿No es muy cansado?

Eso lo decía Jesús, yo no. Si trabajar es ser artista, entonces soy un gran artista porque trabajo como un esclavo.

¿No es un yonqui del drama?

En mí no existe el drama, me gusta vivir, ser feliz. El drama ennegrece el alma y yo tengo una luz tan bonita…

Pues yo le veía protagonizando una película de Almodóvar…

Si es por hacer un papel se hace, pero yo no soy así. ¡Si soy un cascabel, coño! Hice un cameo en Torrente 5 y me encantó la experiencia. Podría hacer cualquier papel porque en los reality he demostrado que soy capaz de hacer feliz y que sirvo tanto para el llanto como para la música.

¿Alguien le llama Rafael?

¡Nunca! Ni en la escuela. Mi tutor me llamaba ‘señor Ojeda’. Y yo ‘¿Cómo? Don Juan, no me llame así porque así no me llama ni mi padre’. Siempre Falete.

En el espectáculo Falete en el corazón canta temas de Juan Gabriel, Raphael, Nino Bravo, María Jiménez, Miguel de Molina, Lola Flores, Rocío Jurado… ¿Por qué siempre mira atrás?

Todo lo que se ha quedado atrás está tan vivo, hay tanto y es tan auténtico que no hay necesidad de buscar nada nuevo.

¿No le apetece probar otros géneros? ¿un pop latino como Enrique Iglesias? ¿reguetón?

Canto demasiado bien para hacer reguetón. ¿Para qué voy a cambiar mis registros si me va de puta madre?

¿Qué música lleva en el móvil?

Ni llevo música ni canto. Fuera del escenario no canto ni en la ducha. En el coche oigo la radio y escucho lo que salga. Si pongo música en casa, sólo temas étnicos, árabes, hindúes… Todo lo que tiene que ver con las razas me gusta mucho. Y el chill out. Y cuando doy una cenita la pongo muy bajita, porque tengo el oído muy fino y me molesta un poco. Es curioso… cuando estoy con los míos lo que menos me apetece es la música.

¿La copla está en peligro de extinción?

¡No! (Tajante) ¿Un cuadro de Velázquez está en peligro de extinción? No ¿verdad? Pues lo mismo. Yo creo que he conseguido que los jóvenes se interesen por la copla. Rocío Jurado me dijo que yo había conseguido captar a un público que ella nunca pudo, que los jóvenes cantaran Lo siento mi amor. Y eso es un orgullo.

Es de copla ¿también de toros?

Soy de toreros (risas). El toro me gusta verlo en el campo, suelto, comiendo y disfrutando.

¿Es antitaurino?

Ni taurino, ni antitaurino. Es algo en lo que no entro, como en política.

Dijo Raphael en interviú que no cantaría ante Donald Trump… ¿Y usted?

Yo me adapto a todo porque es mi trabajo. Yo, como Concha Márquez Piquer, cantaría delante de todo el mundo por dinero. Es mi trabajo, de donde comen los míos, mi familia, mis músicos y yo. Si no hay dinero, no me divierto, no me sale la voz, se me olvidan las letras, me quedo ronco, me pasa de todo (risas).

¿Es pesetero?

No, defiendo mi cachito de pan… ¡O mi nevera completa!

¿Y ante quién le gustaría actúar?

Para que se siga cumpliendo el mito de la folclórica… ante Franco.

Se moriría otra vez…

Aunque se muriera, ¿qué se le va a hacer?

¿Sabe que quieren exhumar sus restos?

Sí, que le den un paseíto y lo manden pá Suecia.

Dicen que Lola Flores dijo eso de ‘Qué folclórica no se ha dado un pipazo alguna vez’…

Lo he oído pero yo qué coño sé. Lola era especial en todo, tan valiente, adelantada… y con una gracia para decirte las cosas y que no sonaran feas.

Esta semana estrena en Madrid un espectáculo en directo. Estará contento de que el Gobierno haya bajado el IVA…

Ya era hora porque ese 21 por ciento nos tenía ahogados. El 21 de ahí, el 10 por cien de autores, el coño de su prima… Cuando te das cuenta dices: ‘¡Mira, trabajo por mil euros!’.

¿Los gobernantes tratan bien la cultura?

Según qué gobierno, pero siempre se ha sabido que la izquierda ha apostado más por la cultura. Y a la vista está ¿no?

Si usted fuera ministro de Cultura…

No lo sería en mi vida, pero si lo fuese crearía muchos puestos de trabajo y a los artistas de mi tierra los tendría como nunca hubieran estado.

¿Y el resto?

Los demás que vayan y vengan, pero yo hablo de los de aquí, de los nuestros.

Le había entendido que defendía solo a los andaluces y me ha recordado al conflicto catalán.

Cuando digo de aquí, es de España, porque yo soy más de España que la bandera.

¿Qué opinión tiene respecto al Procés?

De política no hablo. A mí Cataluña es una tierra que quiero porque cada vez que voy tengo una aceptación acojonante. Para mí, que haya cuatro locos que quieren la independencia…

Los famosos se quejan de que Hacienda les persigue, ¿es su caso?

Estamos perseguidos todos, no solo los artistas. Y tú dices ¡tiene cojones lo que se llevan estos cabrones de Hacienda!

Esta semana celebramos el Orgullo. ¿Le preocupa el aumento de agresiones y homofobia que estamos viviendo?

Me preocupa mucho, lo condeno y lo castigo. Pero no solo la violencia contra nosotros los homosexuales, también por cuestiones de raza, color… Yo endurecería las penas y las leyes.

¿Ha sufrido homofobia?

Nunca, gracias a Dios. Soy muy valiente, he ido siempre mostrándome como soy, sin esconderme. A quien le guste bien, a quien no, que se aparte de mi camino, porque yo no me voy a apartar. Como yo digo… ¡Abre que voy!

¿Ese es el secreto de su éxito?

Soy claro, si todos fuésemos más claros, seríamos mejores. Yo no tengo dobleces ni en la ropa.

Se confiesa católico pero algunos arzobispos utilizan los púlpitos para lanzar durísimos mensajes homófobos contra la igualdad.

No soy católico, creo en Dios. Nadie está en su derecho de juzgar a nadie por su condición, eso es horrible. No estoy de acuerdo con este tipo de personajes, ni esta clase de mentes locas, por no llamarles locas dementes.

¿Ese tipo de comentarios le alejan de la Iglesia?

De la Iglesia no me separa lo que un tarado pueda decir. Creo en un Dios desde mi fe pero no me arrodillo delante de nadie a decirle una confesión y que me absuelva. ¿Cuál es tu autoridad sobre mí? ¿Eres santo? No, pues yo tampoco.

Decía en su ya lejano primer disco de 2004 que amar duele, pero encontró el amor.

De lejano, nada. En mis conciertos hay tres canciones que no puedo dejar de cantar y no sabes lo que me pesa porque las canciones, como los años, pesan: Lo siento mi amor, S.O.S. y Payaso. El amor duele amando, en el desamor y en el desengaño. Pero sí, yo me casé ya hace tres años.

¿Y quién es él? ¿A qué dedica el tiempo libre?

Alguien que me hizo reír y lo sigue haciendo. A mí la chispa se me enciende con una gracia... es lo primero en lo que me he fijado cuando alguien me ha gustado o me he enamorado.

¿Es usted de fácil convivencia o tiene un carácter de cuidado?

En absoluto, cuando tengo mal carácter es antes de subir al escenario, me pongo de una mala leche que soy insoportable porque quiero que todo salga perfecto. Yo lo reviso todo, luces, sonido, que los músicos vayan bien vestidos y lleven los zapatos limpios, me dan mucha manía los zapatos sucios.

Eso es muy de folclórica antigua

Eso se llama disciplina y para mí el escenario tiene mucho respeto.

Su espectáculo se llama ‘Falete en el corazón’ ¿Y Falete en el sexo?

Impotente no soy; y caliente, en su justa medida. No soy de joder todos los días. Ahora, si me pongo… agüita (carcajada), que tardo en cansarme.

En este reportaje se ha fotografiado cual Emmanuelle. ¿Le gustaría ser mito erótico?

Todos los personajes públicos llegan a ser mito erótico y sexual para mucha gente, yo también.

¿Le hacen proposiciones indecentes?

Decentes e indecentes, con poca y con mucha gente…

¿Y le han ofrecido dinero?

No te voy a contar nada porque me ha interesado tan poco… Yo el dinero me lo gano cantando.

¿Alguna vez ha utilizado una aplicación de móvil para ligar?

Si no soy capaz de gestionar ni mis redes sociales, imagínate la que puedo formar yo en una aplicación para ligar.

¿Cómo se divierte? ¿Sale de marcha?

Me pego mis fiestas con mis amigos, me encanta ir a la discoteca o una terraza de copas, hacer un viaje de estos locos y pagar a escote. Yo soy de ron, la cerveza y el vino me dan sueño, me pongo fatal.

Se sacó el carné de conducir en el reality ‘Autoescuela de famosos’. ¡Qué grandes momentos dió! ¿Ha vuelto a coger un coche?

Ahora no dejo conducir a nadie, las giras me las hago conduciendo. Yo siempre he tenido chófer, incluso cuando no trabajaba le pagaba un sueldo mensual. Pero cuando me puse al volante por primera vez dije: ‘Esto es más fácil de lo que pensaba’. Qué cobardes somos muchas veces por no tomar una decisión drástica y decir ‘venga’. Ahora voy con mi coche a todos los sitios.

¿Y no hace nada de ejercicio?

Mira, yo uso chándal y aunque no lo parezca de vez en cuando salgo a pasear y a correr.

Permítame la broma, ¿en chándal y tacones?

No, no quiero parecer a la Jurado en el aeropuerto volviendo de Miami en chándal y con el visón.

¿Iría a Supervivientes?

Me lo ofrecen todos los años, pero no me gusta. Me encanta la playa y soy el más salvaje del mundo. Iba a sobrevivir de putísima madre, pero no me llama la atención.

¿Se da cuenta de que no para de decir tacos?

Digo muchos, es mi forma de hablar. De todos modos, en Andalucía tenemos todo el día la boca llena de pelos, porque todos decimos ‘coño’.

Actúa el 28, 29 y 30 de junio en el Nuevo Teatro Alcalá de Madrid. ¿Cómo se presenta el verano?

Muy bueno, afortunadamente parece que los ayuntamientos empiezan a contratar. Me he tenido que adaptar a la crisis haciendo un show solo con un pianista, un formato más pequeño y asequible, he tenido que bajarme el caché… Ahora vuelvo a lo grande con músicos en directo.

En interviú hacemos desnudos de portada reivindicativos. ¿Por qué tema se desnudaría?

(Silencio) Yo no me desnudo para reivindicar nada. Quien quiera hacerlo está de putísima madre, pero yo ni por dinero. ¡Qué horror!

¿En la playa hace toples?

¡Siempre! (Carcajada)

Pastora Soler me contaba que solo hacía toples en alta mar.

Ella es pudorosa. No hay sensación más grata y agradable que bañarse en el mar desnudo.

¿Practica nudismo?

Dentro del mar, fuera no. No por pudor, que no tengo vergüenza ninguna, sino por las putadas con los móviles. | Sigue leyendo.