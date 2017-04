Reportajes / Artículos

Mientras habla con los reporteros de interviú, Francisco Pascual se toca el vientre para recordarnos los estragos de su enfermedad. Sin embargo, no pierde ocasión de encender un cigarrillo antes de empezar con el menú.“Es mi único vicio”, aclara con una sonrisa. Está acusado de asesinato. El 2 de mayo de 2014, según la Guardia Civil, Francisco Pascual golpeó y apuñaló en el cuello a su hermano mayor, Ángel, un comandante retirado del Ejército de Tierra, de 78 años, que vivía solo en su chalé de Las Matas (Madrid). También, según el sumario, mató a golpes a su perro. Después, Francisco, que según sus familiares es “consumidor compulsivo” de series de televisión sobre asesinatos, “apañó” la escena del crimen para despistar a los investigadores. El atestado describe cómo el acusado “colocó” dos preservativos usados en la habitación de su hermano, así como varias colillas, que “pudo recoger en la calle”, para dificultar la investigación (ver interviú número 2.071, del 4 de enero de 2016).

Él lo niega mientras deja casi sin tocar un plato de carne: “No he matado a nadie en mi vida. Me pintan como un delincuente superespecialista. ¿Pero tú me has visto? En mi estado, ni siquiera podría haber llegado desde Béjar hasta la casa de mi hermano aquella mañana. Tan temprano, teniendo que conducir de noche por un puerto de montaña…o soy ‘Spiderman’ o yo no sé cómo pude hacerlo”, exclama alterado, soltando los cubiertos sobre la mesa. “Cuando pienso en lo que dicen que hice, se me quita el hambre”, añade en voz baja, y agacha la cabeza. No le gusta que le recuerden las pruebas que los investigadores tienen contra él: “Oye, tú tienes una pinta de guardia civil...”, comenta, entre desconfiado y bromista a uno de los reporteros.

Luego Francisco se relaja y retoma la conversación, apunta a la “mala vida” de su hermano para explicar su muerte: “Se acostaba con su asistenta, mucho más joven que él. También contrataba gente para hacer juegos eróticos”.

Esperaba su visita

La Guardia Civil no encontró restos biológicos de Francisco en la escena del crimen, pero averiguó que el comandante Pascual, que apenas tenía relación con sus tres hermanos y era muy desconfiado, esperaba la visita de Francisco la mañana en que fue asesinado. El fallecido, que anotaba a diario todo lo que hacía, había escrito en un calendario: “Viene Paco de Béjar a las siete horas” sobre el día 2 de mayo de 2014. En una hoja aparte, había apuntado sus planes con su hermano menor: “Visita al Palacio de Oriente o al Museo de Cera, bocadillo de calamares en Plaza Mayor”.

Francisco mira fijamente a los reporteros y asegura, calmado, sin cambiar el tono, que finalmente no fue a Madrid: “Es una locura. Se supone que llegué a casa de mi hermano en mi coche y armé una carnicería, porque yo he visto las fotos y allí había sangre por todos lados, e hice todo sin que ningún vecino me viera ni oyera ladrar a su perro”. Su abogado, Mariano del Pozo, añade: “Y sobre todo, sin dejar huellas ni ADN en la casa”,

Los investigadores y el juez no le creen. Aseguran que Francisco, que según declaró su familia está acostumbrado a conducir por la noche, pudo viajar por carreteras secundarias para evitar ser grabado por las cámaras de tráfico. Cuando la Guardia Civil empezó a estrechar el cerco sobre él, semanas después del crimen, Francisco recordó que aquella mañana en que murió su hermano estuvo comprando carne para su perro, incluso entregó la factura de una carnicería de Béjar para apoyar su coartada, pero los investigadores aseguran que se trata de otro de sus trucos y destacan que "resulta curioso que [Francisco] guardara durante casi mes y medio el ticket de compra".