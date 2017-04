Gibraltar: Los llanitos están de los nervios

Reportajes / Artículos

En The Angry Friar, una taberna típicamente inglesa situada enfrente de la casa del gobernador de Gibraltar, lucen a modo de póster una de las últimas portadas del diario The Sun:“Hands off our Rock” (Nuestra Roca no se toca). Jason, sentado en una mesa junto a la dueña del local, cuenta que lleva más de cuatro lustros instalado en el Peñón: “Aquí ha habido compatriotas que han muerto por defender Gibraltar. Las calles están repletas de gente con sangre británica, ¿cómo quieren que cambie esto?”, se pregunta sin perder la flema inglesa cuando se le plantea qué puede ocurrir cuando culmine el proceso del brexit.“Hay siete mil españoles que cruzan a diario la frontera para trabajar aquí. A nadie se le pasa por la cabeza que puedan volver a cerrar la verja”. No tiene acento de llanito, ni se le cambia el rictus cuando lee la noticia del último enfrentamiento entre una corbeta española y una patrullera británica: “España lleva trescientos años jodiéndonos con lo de las aguas y un día va a pasar algo grave. Que vayan a un tribunal internacional, a ver qué les dicen”.

El problema jurisdiccional de las aguas que rodean el Peñón es uno de los temas recurrentes estos días entre los llanitos. El pasado 4 de abril una patrullera de la Navy interceptó la corbeta Infanta Cristina de la Armada española “a solo una milla de la Roca”, según el Daily Mail. El tabloide ironizaba con el tamaño de ambas embarcaciones y titulaba “Next time send an Armada”(“La próxima vez mandad a la Armada”, en referencia a la Armada Invencible) con el siguiente subtítulo: “…O como una pequeña patrullera persiguió a un buque de guerra español por aguas de Gibraltar”.

Tras echarle un vistazo al diario, Samuel Benzaquen sigue atendiendo a los clientes en su local de cambio de moneda y tienda de antigüedades a la vez. “Con esto del ‘brexit’, España nos está provocando. Pero son tonterías, creo que al final se llegará a un acuerdo beneficioso para todos”, dice sin perder este hebreo cuya familia lleva en Gibraltar “desde antes del tratado de Utrecht”. Por su oficina pasan a diario numerosos linenses que trabajan en Gibraltar y quieren cambiar su paga semanal –en el Peñón no hay mensualidades–, de libras a euros. “Para ti, te la dejo en 1,15 euros”, repite a todo el que se acerca a la ventanilla. Un cambio que dista mucho de aquella libra que estaba a 1,45 o 1,50 euros antes del referéndum sobre el brexit. “La depreciación nos ha venido bien a los que vivimos del turismo y a los que se dedican a exportar”, argumenta Samuel. | Sigue leyendo.