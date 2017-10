Habla la mujer del pirómano de Mesía

Reportajes / Artículos

Papá está detenido”. Eran las once de la noche del sábado 11 de agosto y el hijo de José Ferreño Lata le comunicaba así a su madre, Esther, que la Guardia Civil acababa de arrestar al hombre más buscado en la comarca coruñesa de Ordes desde hacía cinco meses. “Mi marido dice que no hizo nada. Sus compañeros y muchos vecinos no pueden dar crédito. O se le fue la cabeza, o no sé”, dice la mujer en su casa de Mesía (A Coruña), el mismo concejo donde, desde finales de abril, se han producido 28 incendios provocados en una zona en la que la empresa Erimsa, con capital noruego y chino, pretende llevar a cabo una explotación de cuarzo.

“Al menos siete de los incendios fueron dentro de parcelas que figuran en el proyecto de explotación. El resto, en el entorno de la misma”, apunta José Luis Varela, ingeniero agrónomo y propietario de una granja ecológica directamente afectada por los planes de la multinacional.

José Ferreño se encuentra en prisión provisional sin fianza en el centro penitenciario de Teixeiro desde el pasado 13 de agosto. Allí acude a visitarlo cada sábado su mujer en compañía de sus suegros. “Espero tener pronto un vis a vis con él y que me cuente, sin tener a nadie delante”, comenta Esther apesadumbrada. Investiga el caso el juzgado de Instrucción número 1 de Ordes (A Coruña). Ferreño es el supuesto autor de diecinueve delitos de incendio forestal y otros nueve más agravados por la existencia de riesgo claro para las personas. “Algunos fuegos se iniciaron a solo treinta metros de distancia de viviendas habitadas, existiendo las condiciones meteorológicas propicias para considerarlo un riesgo grave”, señalan a interviú fuentes de la investigación.

La llamada operación Antorchas se inició en la segunda quincena de junio, cuando se intensificaron los incendios en esa zona. “Se fueron descartando sospechosos hasta que quedaron dos perfiles de posibles autores. Un testigo dijo haber visto un coche negro y recordaba una de las letras de la matrícula”, explican los investigadores. Con esos datos, a principios de julio centraron sus pesquisas en José. “La detención se produjo el 11 de agosto por la tarde, al ser sorprendido tras acabar de prender fuego en el monte Vilariño. Llevaba cuatro mecheros. Directamente se le atribuyen catorce incendios. La autoría del resto solo es indiciaria”, añaden estas fuentes.

“Bastante activo”

“Me dijo esa tarde que se iba a ver a sus padres. Me extrañó que no volviera, creí que había tenido un accidente”, explica Esther. Su marido es bien conocido en el pueblo. Lleva más de diecinueve años trabajando para la empresa minera Erimsa. “Es estriador, separa los distintos tipos de cuarzo que extraen en Frades. Ahora tiene suspendido el contrato”, añade la mujer. La empresa explica que su baja se cursó “el 21 de agosto, de acuerdo con lo que estipula la ley”. Erimsa aclara que “solo nos hacemos responsables de las actividades de la plantilla en el curso de su desempeño profesional, nunca en su esfera privada y fuera del horario de trabajo”.

El de Frades (A Coruña) es uno de los centros de producción de Erimsa, que lleva más de treinta años instalada en Galicia “sin hacer ningún tipo de expropiaciones y alcanzando acuerdos de alquiler con los propietarios”, afirman los responsables de la minera, que da trabajo a 235 trabajadores. Xosé es uno de ellos, y “bastante activo”, a juicio de los vecinos y ganaderos de la zona. Sobre todo, a raíz de que la empresa presentara el pasado febrero un proyecto de explotación minera en los municipios de Frades, Ordes, Oroso y Mesía. El primero de ellos toca de lleno a la parroquia mesiense de Xanceda, y abarca 781 hectáreas de suelo declarado por la Xunta “de especial interés agrario”. El proyecto afecta a 26 explotaciones agropecuarias que dan empleo directo a noventa personas (ver recuadro en la página anterior).

“Informaban a sus jefes”

Desde que los vecinos y productores de Mesía se enteraron del proyecto de explotación, convocaron varias reuniones informativas en la Casa de Cultura del concello de cara a unificar criterios y preparar las oportunas alegaciones.

A esos encuentros, fechados a primeros de abril, asistieron representantes de Erimsa, entre ellos, José Ferreño. “Decían que venían a las reuniones de los propietarios por iniciativa propia, pero nosotros sospechamos que eran enviados por la empresa para informar después a sus jefes de lo que hablábamos. En una ocasión les invitamos a que se fueran, pero como era en un local municipal, se negaron a salir. Se dedicaron a reventar el encuentro”, explica Xaquín López Ares, dueño de una de las granjas.

“De José Ferreño no recuerdo que hablara en las reuniones, pero sí que luego iba a las casas de vecinos y amigos con propaganda de Erimsa. No sé si era del comité de empresa, pero sí que anduvo recogiendo firmas de apoyo a los planes de la multinacional con otro que sí era representante de los trabajadores”, añade López, que pertenece a la asociación de vecinos y propietarios Mesía Unida. | Sigue leyendo.