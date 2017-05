Hasta que mi muerte nos separe

Reportajes / Artículos

"Yo, Francisco José Sanz, y yo, Lucía Carmona, prometemos AMAR, RESPETAR, pero sobre todo FIDELIDAD desde hoy día 20/11/16 hasta el final de nuestros días”. Mediante este acuerdo manuscrito, Paco Sanz y la que entonces era su novia, Lucía Carmona, una sevillana de 19 años, se comprometieron a pasar juntos el tiempo que a él le quedara de vida. Ambos se habían conocido en enero de 2016 por internet, donde el hombre, que aseguraba sufrir “dos mil tumores” como consecuencia del síndrome de Cowden, una enfermedad genética rara que padece, buscaba ayuda económica para financiar un supuesto tratamiento experimental en Estados Unidos. Según decía Sanz, solo eso podía salvarle de una muerte inminente. Desde entonces, Lucía le ayudó a editar los vídeos con los que, según los investigadores, Sanz consiguió atraer a más de ocho mil donantes y estafarles casi 300.000 euros. Tanto la pareja como los padres de él fueron detenidos; ahora, ya en libertad, los cuatro están imputados.

interviú ha tenido acceso a los mensajes que Sanz y Lucía intercambiaron durante los meses que duró su noviazgo a distancia, entre La Pobla de Vallbona (Valencia), el pueblo de Sanz, y Sevilla, donde la joven vivía con sus padres, según el sumario del caso.“Te amo hasta el infinito y más allá y la nave espacial”, le escribió Sanz a su novia, aludiendo al final de su vida, que estaría próximo. Y acompañó el texto con una canción y un deseo para un futuro cuando él ya no estuviera vivo: “Para que me recuerdes siempre cantándola. Te amo, Lucía”.

La joven, que declarará el 25 de mayo en el juzgado asistida por su abogado, Alberto Martín, se siente “una víctima más” de Sanz y sostiene que su expareja le hizo creer que realmente se iba a morir. En sus conversaciones, Lucía se interesa por su salud. Él le explica que ha conseguido una cita con un doctor de prestigio mundial, un oncólogo con consulta en Baltimore, por lo que necesita más dinero.

El dinero está muy presente en los mensajes de la pareja. Mencionan una cuenta bancaria de ambos, desde la que, según los investigadores, Sanz gestionaba parte de las donaciones. Un fondo que, sostiene Lucía, el valenciano le pidió abrir en común con el pretexto de que tenía problemas con sus otras cuentas. En otro de los mensajes a su novia, se queja de que Hacienda le ha embargado parte de sus ahorros por culpa, dice, de una deuda de su exmujer: “Dime con qué alegría me tengo que despertar cuando lo primero que veo es un embargo de Hacienda de 3.600 euros más”.

El juzgado investiga si Lucía se benefició del “alto tren de vida” que, según los investigadores, llevó su expareja gracias a sus donantes. Fuentes cercanas a ella lo desmienten y aseguran: “Lucía solo recibió dos regalos de su entonces pareja: un pijama de Carrefour que costó 7,95 euros y una impresora por la que él pagó setenta euros”.

Cuatro estrellas

Sanz y Lucía se vieron en cuatro ocasiones mientras salían juntos, dos en el pueblo de él y otras dos en Sevilla, donde el valenciano se hospedó en hoteles de cuatro estrellas: “No quiso quedarse en casa de su novia, y los padres de Lucía, que viven de forma humilde e incluso reciben una ayuda de 200 euros mensuales de las monjas, le pagaron la mitad del alojamiento, pensando que Paco estaba mal de dinero”, afirman en el entorno de la chica. Durante esos encuentros, ambos grababan vídeos en los que hablaban de sus intimidades y los publicaban en sus redes sociales. En uno de ellos, Sanz le pidió a Lucía: “Dile a todos que yo he sido quien te ha roto el bizcocho”. Fuentes próximas a la joven confirman que mantuvieron relaciones sexuales.

La policía encontró en el ordenador de Sanz más grabaciones, en las que tanto él como su madre y Lucía se burlaban de quienes le ayudaban. Muchos de ellos, incluidos famosos como el humorista José Mota y el presentador de televisión Pedro García Aguado, reclaman ahora a Sanz su dinero, algo que “será difícil” de conseguir, según los investigadores, “porque Sanz se lo ha fundido todo”.

Los mensajes que Sanz y su novia intercambiaron muestran cómo su relación fue volviéndose más tortuosa: “Paco, lo estoy pasando mal y sí, quiero y tengo que seguir adelante, si tú puedes, yo puedo, ahora el porqué de todo... Creo que ya es hora de despegarnos del todo, no hasta donde tú quieras (...). Quiero que cerremos la cuenta”, escribe Lucía a su pareja en diciembre.

En otro mensaje, la chica regaña a Sanz por sus contradicciones en un vídeo en el que él pide ayuda para someterse a un tratamiento en Cleveland (Estados Unidos): “¿Otra vez rozas los viajes de Cleveland? ¿No eran los de Baltimore? A ver si te aclaras”. La joven le pide explicaciones sobre cosas “que no cuadran” y que le han hecho perder la confianza en él, y le sugiere: “Como me dijiste, tu familia que te ayuda, que haga lo que no hizo en su día, poner lo de la cuenta...”. Sanz le responde que “no hay nada por lo que desconfiar”, pero la chica insiste: “Lo dirás tú, después de todas las mentiras que me has echado”. El valenciano le contesta: “Hay cosas que no puedo contarte por aquí (...) ¿Tú eres consciente de la presión que me están metiendo?”. Y añade: “Yo no hago nada malo”. Semanas después, la policía descubrió que sí lo hacía. | Sigue leyendo.