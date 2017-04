Historias de la roja pasión:

Reportajes / Artículos

Un decano de 103 años:

Rafael Martínez es el militante más longevo del Partido Comunista de España. A sus 103 años apenas tiene visión, pero recuerda cada instante como si viera lo que cuenta en tiempo real. Nació en Tánger en 1914 y cuando tenía cinco años se trasladó a Écija (Sevilla). En esta localidad, Rafael comenzó a formar sus ideas políticas. “No he entrado jamás por la puerta de una escuela; con siete años empecé a cuidar cerdos. He sido un explotado toda mi vida”, recuerda. Y en medio del escenario agrario donde creció, comenzó a tener claro cuál era el camino: “Hay que acabar con la explotación del hombre por el hombre”.Su padre, socialista, le quiso inscribir en las juventudes del PSOE. “No me atrevía a contarle a mi padre que me había afiliado a las Juventudes Comunistas. Él murió siendo socialista, pero yo creo que ese partido no es la fuerza que mantiene el nivel que corresponde a la clase obrera”.

El líder de los jóvenes:

Las movilizaciones por el desastre del Prestige en Galicia, su tierra, hicieron a Xavi García interesarse por la política. Ahora es el Secretario General de la Unión de Juventudes Comunistas (UJCE). Con 16 años se hizo militante y empezó una lucha “para ayudar a los trabajadores en conflictos obreros”. Desde hace un año lidera esta organización, que actualmente cuenta con más de mil afiliados en toda España: Andalucía y Madrid son las plazas fuertes. Este joven al que le gustaría trabajar como profesor de secundaria ha vivido en sus carnes los efectos de la precariedad. “Trabajé dos años como teleoperador”, cuenta.García asegura que tienen claro el objetivo: “Partimos de recuperar la organización desde los centros de trabajo”. A pesar de que el partido de Pablo Iglesias Turrión les ha robado terreno, García asegura: “Podemos es compañero de camino”, aunque “ni compartimos objetivos ni forma de organización”.

Viaje a la Andalucía del PCE:

“El ayuntamiento será una muralla contra el desmantelamiento de las políticas sociales”. Así de contundente se mostró Fidel Romero, secretario comarcal del Partido Comunista de Andalucía, en su toma de posesión como alcalde de La Roda de Andalucía (Sevilla). De eso han pasado cinco años. Hasta 2011 este consistorio lo gobernó el PSOE. Después de ocho legislaturas, ganó las municipales Izquierda Unida y un alcalde con carné del PCE. Romero recuerda su pueblo, de 4.400 habitantes, como “un feudo importante del PSOE”. El fracaso socialista lo relaciona su portavoz municipal, Juan José Carnerero, con “el desgaste de la formación; desde 1997 habíamos ido perdiendo concejales”. Estos días, algunos comercios de La Roda ponen banda sonora a sus calles. Las marchas de procesión retumban a unos días de la entrada de la Semana Santa. “No vemos que La Roda haya cambiado mucho”, dice un joven hostelero que desde hace dos años regenta una cafetería. “No sé si La Roda es de izquierdas, pero comunista yo diría que no”, añade.

Historias de la roja pasión:

No hubo anuncio rimbombante, ni sesión plenaria, ni declaración solemne alguna. Solo la lectura del lead de una noticia en Radio Nacional, con el hablar entrecortado de quien ha llegadocorriendo hasta el micrófono y le falta el aire. El periodista Alejo García informó a las 21.57 horas del 9 de abril de 1977. Lalo Azcona hizo lo propio en TVE, ante un país que, aquel Sábado Santo, esperaba con expectación un tiempo político nuevo, pero dormitaba en el descanso vacacional.

Hay toda una historiografía en torno a la astucia del presidente Adolfo Suárez tomando en sábado una decisión que iba a hacer temblar los cimientos del búnker franquista, y sobre sus reuniones previas con los ministros Rodolfo Martín Villa, Landelino Lavilla, Alfonso Osorio e Ignacio García López. Pero el procedimiento para la legalización del PCE tras 38 años de dictadura tomó al final, en la práctica, la forma de un ir y venir de informes, un trámite. Dos meses antes, el PCE había solicitado participar en las elecciones generales que iban a celebrarse en 1977. El Tribunal Supremo se había declarado incompetente en el asunto. El fiscal Eleuterio González Zapatero se pronunció en un informe negando que el PCE incurriera en alguna de las formas de delito que tipificaba el artículo 172 del Código Penal. Y ese informe facilitó una decisión del Ministerio de la Gobernación expresada con este abstruso párrafo: “Resulta claro que la duda o presunción de ilicitud penal surgida en vía administrativa durante la tramitación del expediente queda desprovista de fundamento y contenido, como causa determinante del acuerdo de suspensión de la inscripción en el Registro, acuerdo que, en definitiva, debe ser dejado sin efecto para proceder a la inscripción solicitada, por haber desaparecido el único obstáculo legal que en su día se opuso a la misma”. Y numerosas gentes hastiadas de clandestinidad se desbordaron por las calles aquella noche para celebrarlo.

Han pasado 40 años. El PCE estrenó alineación de lujo en el Congreso de la legislatura Constituyente de la democracia, con el poeta Rafael Alberti y la dirigente histórica Dolores Ibárruri en la mesa de edad. Había numerosas cabezas universitarias en sus listados de militantes, y mucha sangre joven en el partido, pero las ocasiones en que mostró el PCE un enorme músculo multitudinario en la calle fueron funerales: el entierro de los abogados de Atocha, el de la Pasionaria y el de Alberti.

“El partido”, como, a secas, se le llamaba en los setenta, consiguió su mejor resultado electoral en solitario en las generales de 1979, con 23 diputados, y su tope en votos en las municipales de aquel año, con 2.139.603. A Santiago Carrillo, que pilotó el PCE en la Transición, le sucedió Gerardo Iglesias, que metió a la formación en Izquierda Unida. Vino después el califato de Julio Anguita, líder de IU a la vez que del PCE, y, tras una momentánea remontada, un decaer electoral y el interregno de Francisco Frutos hasta el PCE de hoy. En 1977 tenía 200.000 militantes; hoy, 10.500 que pagan una cuota media de cinco euros, y 14.460 que figuran en los listados como simpatizantes. El último afiliado del PCE ha sido un ciudadano de Madrid; pidió su carné el pasado martes 28 de marzo. | Sigue leyendo