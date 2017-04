Ignacio González: “El secretario de Estado me ha dicho que vaya con cuidado”

Reportajes / Artículos

Ignacio González llevaba tiempo con sus teléfonos pinchados por orden del juez Velasco. La Guardia Civil acumulaba indicios contra él y varios familiares suyos. Y hace unos dos meses, como desveló El Español, González supo que le estaban investigando. El motivo ya lo tenía claro: las ruinosas compras del Canal de Isabel II en el extranjero y las sospechas de que esas compras encubrían sobornos y comisiones para el político y sus colaboradores.

En el sumario del caso, según ha podido saber interviú, se incluye una grabación de una conversación telefónica donde es el propio González el que comenta a otro de los que luego serán detenidos: “He hablado con el secretario de Estado y me ha dicho que me ande con cuidado”. Fuentes del caso explicaron que González cambió su forma de actuar, no habló por teléfono nada de interés y hasta durmió fuera de casa algunas noches.

Las mismas fuentes indicaron que se desconoce si el autor del chivatazo es realmente un secretario de Estado actual o lo fue en el anterior Gobierno. El foco está situado sobre los dos ministerios (Justicia e Interior) que podían estar al corriente de la operación anticorrupción contra González y sus colaboradores. El diario Abc publicó que González fue avisado además por una magistrada amiga de las investigaciones en su contra. Otras fuentes indicaron que la mujer que alertó a González fue una ex alto cargo de la Comunidad de Madrid.

El chivatazo coincide con las supuestas presiones realizadas a la presidenta de la Comunidad de Madrid por el director del diario La Razón, Francisco Marhuenda, para que no denunciara las operaciones del Canal. | Sigue leyendo.