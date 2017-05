Interviú cumple 5 años... en pdf

Reportajes / Artículos

Pasaron 36 años exactos desde que Antonio Asensio Pizarro puso el primer Interviú en los quioscos hasta que la versión en pdf llegó al ordenador del primer comprador. Eran las 13.15 horas del 22 de mayo de 2012 y nuestro lector rompió una cinta de salida que ahora, cinco años después, se ha instalado como un sistema sólido utilizado por los habituales de Interviú no solo para seguir la revista semanalmente, sino para bucear por nuestra hemeroteca. | Sigue leyendo.

Corría el mes de mayo de 2012 cuando, coincidiendo con el 36 aniversario de la revista, se abrió el kiosco on line de interviú. En los primeros momentos, los gustos de nuestros lectores en internet se decantaron por el número que estaba en ese momento en la calle o los inmediatamente anteriores, que mantenían su actualidad social. Pero según ha pasado el tiempo, a esos fieles compradores de la revista en formato pdf se han unido los que quieren adentrarse en la historia de España y en la del periodismo a través de las páginas de interviú de cualquier fecha, porque se pueden descargar cualquier número desde aquella mítica primera revista, con una mujer en portada de la que aún hoy se desconoce la identidad.

El podio de descargas desde ese 22 de mayo de hace cinco años lo ocupan tres mujeres muy relevantes en la historia reciente de esta revista. Lola, concursante de Supervivientes, compartió portada con un reportaje sobre el sueldo de nuestros alcaldes el primer lunes de agosto de 2015 y sigue siendo el más apreciado por nuestros internautas. Muy cerca se coloca Chenoa y el especial que, ahora hace un año, protagonizó con motivo del 40 aniversario de interviú, un número muy especial con una mujer muy especial. Y la medalla de bronce es para la ex concejal del PSOE Olvido Hormigos, que ocupó la portada del 15 de abril de 2013, en pleno escándalo por su vídeo erótico.

El cóctel de esta revista mantiene su línea ascendente en la descarga de pdf. Entre los quince números preferidos por los internautas en estos cinco años se mezclan desde concursantes televisivas, actrices y hasta atletas olímpicas con reportajes que entran en las cárceles, denuncian el abandono de hospitales o hacen un seguimiento de las penurias judiciales de la familia Ruiz-Mateos. Eso, por no hablar del fútbol amañado, un asunto que sigue en los tribunales, o del cerebro de Bretón, el hombre que asesinó a sus dos hijos.| Sigue leyendo.