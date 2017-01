Joaquín Sabina lo niega todo

Reportajes / Artículos

Entre 2004 y 2005 Joaquín Sabina publicó sus 'versos satíricos' cada semana en interviú, un repaso a su manera de la actualidad cotidiana. El cantaescritor jiennense publicó el 27 de enero el primer tema de lo que será su nuevo disco, que se lanzará el próximo mes de marzo. La canción elegida para presentar su trabajo es 'Lo niego todo', una manera de enfrentarse a su propio mito. El productor ha sido Leiva y el colaborador más especial en la composición el poeta y rockero Benjamín Prado. Los dos son grandes amigos desde hace décadas. Sobre el ex miembro de Pereza, Sabina ha dicho: "Voy a juntarme con un jovenzuelo que me gusta mucho, a ver si renovamos un poco el aire". Prado, por su parte, lleva tiempo ayudando a Sabina en la escritura de las letras.

'Lo niego todo' empezó como siempre, con una idea de Sabina: quería hacer una canción contra su propio mito, aparecer en ella como alguien que si nunca fue del todo la persona de la que hablan cuando se refieren a él, a estas alturas tiene muy poco que ver con ella. "Se trata de cambiar la leyenda del calavera, el juglar del asfalto y el profeta del vicio, como me llamaron en un periódico de Chile, por la imagen de un tipo que llora con las películas de sobremesa los domingos por la tarde", le dijo Sabina a Benjamín. Pinchando en esta foto puedes ver algunas de las mejores imágenes del músico.

La relación de Sabina con interviú viene de lejos. Desde mayo de 2004 a noviembre de 2005, cada semana publicaba 'versos satíricos', una forma de ponerle orden al caos, y viceversa, de la realidad española y planetaria. Mediante los sonetos y las coplas, dos artes que maneja como nadie, Sabina diseccionaba la vida en una sección que tituló 'La boca es mía'. Por otra parte, en media docena de entrevistas publicadas en interviú, el cantautor ha expresado desde los años 90 su opinión sobre los temas que afectaban a la sociedad española.A través de ellas dibujó su personalidad: "Me gustan los bares de barrio, no suelo ir a sitios demasiado finos" o "No estoy a favor de la felicidad, sino de la alegría" fueron algunas de sus perlas en las páginas de esta revista. En 1991 se mostró muy crítico con el PSOE, al que tachó de "llenar de basura nuestros sueños" y posteriormente criticó a la izquierda