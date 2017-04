José Luis Centella: “No queda monte al que echarse, está todo urbanizado"

Reportajes / Artículos

El día que pasó a la historia como Sábado Santo rojo, el hombre que hoy ocupa la secretaría general del PCE se había ido con unos amigos del partido al campo que rodea la ciudad de Córdoba para comerse una paella. Y allí pasaron la tarde ajenos a las noticias. “Entonces no había móviles”, explica José Luis Centella, y a nadie se le ocurrió llevar un transistor. Por eso fue al anochecer, tras regresar a Córdoba, cuando se encontraron con que su partido había sido legalizado. Centella tenía 19 años. La primera persona a la que llamó para pasarle la noticia, antes de salir corriendo a reunirse con sus compañeros, fue Elena; por entonces su novia, hoy su mujer.

Parece que usted no se sorprendió mucho.

Ya teníamos la idea de que se había ganado la batalla de la legalización. Se nos dijo que se iba a legalizar el PCE, pero no se sabía cómo ni cuándo. Nadie pensaba que iba a ser el sábado de la Semana Santa, más bien la semana siguiente. Entre enero y marzo hubo tensión en el partido. Había que imponer la legalización. Se ha extendido una mitología según la cual se nos legaliza por el entierro de los abogados de Atocha, pero eso no concuerda con lo que yo viví. Entre enero y febrero hubo movilización en el partido, una preocupación de que había que estar en la calle porque aquella gente no nos quería legalizar. Yo entonces me dedicaba a prensa y cultura, y buscaba firmas de apoyo de pintores y escritores. Había que hacer imposibles las elecciones sin nosotros, tener listas preparadas, aunque fuesen piratas, y aunque hubiese que poner mesas en la calle. Al PCE no se le concedió la legalización, se la ganó.

¿Qué falta por contar de aquellos días?

Más que cosas por contar, creo que faltan análisis históricos, porque en este momento, en un intento de una segunda transición, algunos arriman el ascua a su sardina. Plantean que el PCE cumplió un papel histórico para la democracia y lo meten en una vitrina. Cuentan la Transición como si hubiera sido dibujada con tiralíneas, cuando no fue así.

¿Es que los historiadores conceden a Suárez más generosidad de la que realmente tuvo?

Yo creo que intentan contar que la democracia fue una cuestión muy de oficina, muy de por arriba, sin tener en cuenta que en España había un impulso imparable que superaba a los dirigentes. Otra cosa es el diseño del periodo constituyente; esa es otra fase. La Transición fue más chapucera de lo que se ha vendido. Indudablemente la figura de Suárez tiene un valor. Pero también porque consigue hacer una Transición tan modélica… que cambian las leyes sin que cambien los poderes económicos. Consiguió que se hiciese el tránsito a la democracia –con muchas comillas– sin que se cuestionase el fondo. No se limpió la Justicia, por ejemplo. Ni se puso en valor a las víctimas del franquismo hasta décadas después. Aquí no hubo una ruptura; hubo una reforma un poco chapucera.

Y en ese proceso, ¿cuál fue, sin beatificaciones, el legado del PCE?

El PCE no tiene legado, pues sigue presente, ¿eh? Creo que su principal aportación fue no arriar nunca la bandera de la lucha. Como dicen los clásicos, uno puede ser vencido por las armas, pero no estará derrotado mientras no asuma la derrota. El PCE no asumió la derrota, aun siendo vencido en la guerra. Y yo mantengo ese espíritu aun habiendo sido vencidos varias veces en estos 40 años. La otra gran contribución fue la recuperación del movimiento obrero. El PCE se mete en los sindicatos franquistas e incorpora la lucha obrera a la sociedad. Y tercero: el PCE fue capaz de plantear una política de reconciliación nacional, que fue mal entendida en el año 77, cuando se creyó que era borrón y cuenta nueva. Marcos Ana decía que había que pasar página, pero que antes hay que leerla. Si queda gente en las cunetas y el dictador sigue enterrado en un mausoleo, es que no se ha leído la historia.

Otra aportación: impulsaron la Junta Democrática…

Sí, pero no es cierto eso que se vende de que el PCE se moderó. A mí nunca nadie me dijo que debía ser moderado. El PCE en ningún momento vendió su moderación a cambio de una democracia que tampoco… Se llegó hasta donde se pudo.

Es la segunda vez que habla de nuestra democracia con escepticismo.

Es que cuando nosotros luchábamos por la democracia no esperábamos que el Banco Central Europeo impusiese los presupuestos. Ni esperábamos una democracia en la que los medios de comunicación estuviesen en manos de los poderes económicos. Queríamos una democracia mucho más participativa para la gente de base.

El PCE al menos apoyó la Constitución.

Nosotros nos la creímos. La derecha nunca se la creyó. Y nosotros nos la creímos tanto que, hasta el año 98, Julio Anguita no denuncia el acuerdo. Sin embargo, la derecha, al día siguiente de la aprobación de la Constitución, ya entendió que había artículos –aportación nuestra, por cierto–, como el del derecho a la vivienda, que se podían meter en un cajón y cerrar con siete llaves. Y que otros artículos, los de la economía de mercado, se ponían en marcha ese mismo día. La derecha empezó a cambiar la Constitución al día siguiente. Del Estado aconfesional, a nuevos acuerdos con la Santa Sede; del derecho a la educación, a potenciar la escuela privada. La derecha hizo una lectura de clase de la Constitución, mientras la izquierda mantenía a la Constitución como un fin.

¿Y eso lo considera un error del PCE?

Nosotros teníamos que haber defendido después de 1978 que todos los artículos de la Constitución son iguales, y exigir que se garantizasen por ley los derechos que aparecen. Quizá la izquierda tuvo algo de complejo cuando llega a las instituciones y abandona la lucha en la calle. La Constitución no ha tenido un desarrollo popular. Hoy la Constitución le queda grande a la derecha, y a nosotros muy pequeña. Recuerdo una anécdota que ilustra la andadura del PCE. Se habían incumplido los pactos de la Moncloa. Era el año 80. Yo estaba en Córdoba, estudiando Magisterio. Y se nos dice que hay que ir a Madrid porque se va a convocar una huelga general y una gran manifestación frente al Gobierno de Suárez. Y en el camino nos cambiaron la consigna: que no hablemos de huelga general, que eso lo plantearán los grupos minoritarios, que nosotros tenemos que decir: “CC OO, sindicato trabajador”.

Pues sí resulta ilustrativa.

El partido decidió buscar la paz social. Creo que debíamos haber mantenido más tensión social, desbordar la Constitución por la izquierda en vez de dejar que la superaran por la derecha. Ahora tenemos una democracia de baja intensidad, secuestrada por la banca y por una Unión Europea que impide políticas, no ya sociales, sino meramente democráticas. | Sigue leyendo.