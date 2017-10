Juicio a Piqué

Reportajes / Artículos

El 1-O, la imagen del futbolista catalán Gerard Piqué depositando su voto en una de las urnas levantó ampollas. Cuando el lunes pasado salió a entrenar con la selección española a puerta abierta, parte de la afición le recibió con pitos y cánticos: “Piqué cabrón, fuera de la selección”.

Manuel Cerreda, recién dimitido presidente de la peña barcelonista Os Eternos de Ourense, sale en defensa de Gerard Piqué como jugador –“es excelente, sin duda”, dice–, pero no como opinador: “Le ha dado demasiado a la lengua, y eso, siendo una estrella del fútbol, con una imagen pública, es arriesgado”. Lo mismo cree el presidente de la peña de Jerez, Inocencio Montero: “Los pitos a Piqué son merecidos, se lo ha buscado porque le gusta demasiado hablar”. Aun así, José Manuel López, desde la peña pacense Castra Vinaria, niega que los pitos vengan fundados por motivos políticos: “La mayoría de quejas son de madridistas. Ni siquiera sabemos qué votó, y es un chaval estupendo”. Al igual que sus colegas de Badajoz, Javier Martínez, de la peña melillense, le defiende: “Piqué no se merece los pitos, no ha manifestado nunca su independentismo”. Y Quílez, de la peña de Sevilla tercia: “Va a la selección porque quiere, nadie le obliga”.

Francisco Olivares Seguí, que ha dejado la presidencia de la peña de Albadalejo (Alicante), admite que “los seguidores de la selección española también tienen su libertad de expresión para mostrar su rechazo a Piqué”, pero no está de acuerdo con Julen Lopetegui, seleccionador español: “Ha cometido un error convocándolo porque ha convertido al jugador en un blanco de diana. No afecta a la roja en su conjunto, más bien a Piqué como jugador”.

De Alicante a Mallorca. En la peña S´Arenal, su presidente, Antonio Ponce, tiene el corazón divido: "Piqué se ha buscado lo que le esta ocurriendo, pero ha expresado libremente su opinión y hay que respetarlo", dice, y añade: "Se ha partido el pecho jugando con esa camiseta. Lo que debería importar es que cumpla, pero lo mejor para él como jugador es retirarse de la selección española".