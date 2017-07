La abusadora de las citas a ciegas

Reportajes / Artículos

M e obligó a taparme los ojos, apagó la luz y me empezó a tocar en la cara, luego bajó a los brazos hasta que empezó a meterme mano. Yo le pedía que parara pero no lo hacía. Comenzó a tocarme los órganos genitales”. Es el testimonio de María, (nombre ficticio), una de las denunciantes de Beatriz Marques, una mujer valenciana de 21 años acusada de estafa, acoso, suplantación de identidad, hurto y abuso sexual.

María sufrió este episodio en mayo de 2016, cuando tenía 20 años, y lo denunció inmediatamente a la policía. Sin embargo, su denuncia fue archivada por falta de pruebas. Un año después, y tras la investigación policial, las autoridades han encontrado cuatro posibles víctimas más. Todas ellas son mujeres entre los 18 y 20 años.

Según el atestado que impulsó la detención y al que ha tenido acceso esta revista, Beatriz seguía siempre el mismo modus operandi. Creaba perfiles falsos en la red social Instagram “utilizando fotografías de hombres reales de un gran atractivo físico y con un alto nivel adquisitivo”. Luego, según los informes policiales, organizaba encuentros en los que hacía taparse los ojos a las jóvenes con la excusa de que padecía leucemia y se avergonzaba de su aspecto. La policía concluye que la mujer intentaba “tener acercamientos físicos, llegando a tocar a una de ellas el pecho y las nalgas”.

El cáncer como excusa

Beatriz Marques está en libertad provisional y a la espera de juicio. El juez ha dictado para ella una orden de alejamiento de 300 metros de sus víctimas y la prohibición de comunicarse con ellas. Silvia (nombre ficticio) fue la última persona que la denunció. Esta joven de 20 años conoció por Instagram a quien ella creía que era un joven arquitecto italiano residente en Valencia, Massimiliano Caprecci, que usaba el diminutivo de Max. En realidad, era Beatriz, que usaba las fotos de un modelo italiano.

La confianza entre el falso Max y Silvia llegó a tal punto que decidieron intercambiarse los teléfonos. “Ella llamaba a mi hija y ponía voz de hombre con acento italiano”, explica la madre de la víctima.

Max no fue la única identidad que pudo crear Beatriz. Está acusada de usar otro perfil falso de Instagram bajo el nombre de Aleix Capdevila, un atractivo joven catalán. Una de sus víctimas descubrió que las fotografías eran en realidad de un bloguero, Kevin Gozalbo, con residencia en Sabadell (Barcelona). Tras destaparse el engaño, la víctima contó a la policía que Beatriz comenzó a acosarla “con multitudes de llamadas y mensajes telefónicos” y “hacer pintadas en el telefonillo y el portal” de la joven.

interviu ha contactado con la acusada para que dé su versión. “Es todo mentira”, asegura, y señala que: “¡A mí me gustan los tíos!” Sin embargo, el mismo número telefónico gracias al que esta revista se puso en contacto con ella figura en el atestado como uno de los que usaba para hacerse pasar por Max, el supuesto arquitecto italiano. La joven acusada responsabiliza de sus problemas con la justicia a familiares de sus denunciantes.

Según las jóvenes, Beatriz entraba en escena como la supuesta amiga íntima de los hombres atractivos (inexistentes) y enfermos. “Beatriz, en calidad de amiga íntima de esos chicos conseguía tener un acercamiento con las víctimas (...) haciendo creer su papel de Celestina”.

Además, según la policía, la joven lograba “aprovecharse económicamente (de sus víctimas). Le pagaban comida, ropa, viajes, le daban dinero...”. María, la primera que denuncio a Beatriz, recuerda que estuvo “durante dos meses pagándole el alquiler del piso. Me decía que no tenía a nadie y que Gabrielle me devolvería todo el dinero”.Gabrielle es otra de las identidades masculinas falsas que habría usado la acusada. “Ella es una persona muy envolvente, sobre todo con el tema del cáncer –recuerda María–. Llega un momento que no puedes dejar de hablar con el falso chico por lástima. He llegado a pasar una noche en un hospital de Valencia con Bea. Ella diciéndome que Gabrielle estaba ingresado, a punto de morirse”.

Otra de las denunciantes, Silvia, recuerda que una vez Beatriz le advirtió de que Max (el falso italiano) estaba ingresado muy grave por cáncer en el Hospital La Nueva Fe, por lo que la joven no dudó en acompañarla al hospital. Los trabajadores les confirmaron que no había ningún paciente ingresado con ese nombre. Un detective contratado por su familia descubrió que en la web de la Fundación Josep Carreras contra la leucemia llegó a aparecer un mensaje del supuesto italiano donde narraba su lucha contra la enfermedad.

A partir de ese momento, Silvia trató de cortar su relación con Beatriz. “Entonces empezó la campaña de acoso”, cuenta su madre. Tras la denuncia, la policía registró la casa de Beatriz y encontró dos tarjetas de crédito robadas que había utilizado para comprar cuatro teléfonos móviles en los que se gastó 3.200 euros, según la policía. | Sigue leyendo.